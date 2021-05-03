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Расписание матчей
Дания. Суперлига
Копенгаген - Орхус
Копенгаген - Орхус: обзор матча 03 мая 2021
Копенгаген
03.05.2021, понедельник, 20:00
Дания. Суперлига, группа A, 6 тур
3 : 2
Завершен
Орхус
7'
К. Вильчек
17'
В. Нельссон
33'
Й. Винд (П)
57'
К. Дикс
67'
К. Дикс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Копенгаген - Орхус
Желтая карточка
Й. Стаге
90'
+4
88'
Замена
A. Ballegaard Ammitzboll
️️️️
Й. Дагур Торстейнссон
87'
Замена
B. Hvidt
️️️️
Н. Поульсен
Замена
М. Кауфманн
️️️️
П. Бьель
81'
Замена
М. Оиконому
️️️️
В. Фишер
81'
72'
Замена
Д. Линкс
️️️️
А. Гренбек
Желтая карточка
В. Нельссон
68'
Замена
Н. Томсен
️️️️
К. Вильчек
68'
67'
ГОЛ! 3:2!
К. Дикс
Пас отдал
С. Хауснер
61'
Желтая карточка
Н. Поульсен
Замена
М. Бунду
️️️️
М. Дарами
59'
57'
ГОЛ! 3:1!
К. Дикс
Пас отдал
К. Хойер
Желтая карточка
Занка
39'
37'
Желтая карточка
Й. Дагур Торстейнссон
ГОЛ с пенальти! 3:0!
Й. Винд
33'
19'
Желтая карточка
J. Juelsgaard
ГОЛ! 2:0!
В. Нельссон
17'
ГОЛ! 1:0!
К. Вильчек
Пас отдал
В. Фишер
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Копенгаген
1
Стен Грютебуст
ВР
34
Виктор Кристиансен
ЛЗ
2
Петер Анкерсен
ЦЗ
25
Виктор Нельссон
ЦЗ
25
Занка
ЦЗ
9
Мохаммед Дарами
ЛВ
6
Йенс Стаге
ЦП
16
Пеп Бьель
АП
19
Йонас Винд
ЦФ
7
Виктор Фишер
ЦФ
10
Камиль Вильчек
ЦФ
Главный тренер
Джесс Торуп
Орхус
25
Камил Грабара
ВР
20
Себастьян Хауснер
ЦЗ
18
Jesper Juelsgaard
ЦЗ
5
Каспер Хойер
ЦЗ
4
Кевин Дикс
ЦЗ
10
Брор Блуме
ЦП
11
Альберт Гренбек
ЦП
33
Patrick Olsen
ЦП
6
Николай Поульсен
ЦП
9
Патрик Мортенсен
ЦФ
23
Йон Дагур Торстейнссон
ЦФ
Главный тренер
Глен Риддерсхолм
Копенгаген
1
Карл-Юхан Юнссон
ВР
2
Карло Бартолец
ЦЗ
6
Мариос Оиконому
ЦЗ
6
Николай Томсен
ЦП
7
Мустафа Бунду
ЦФ
29
Миккель Кауфманн
ЦФ
Орхус
25
Бубакар Санне
ЦЗ
3
Александер Мунксгор
ЦЗ
24
Zach Duncan
ЦП
22
B. Hvidt
ЦП
11
Джифт Линкс
ЦП
38
Alexander Ballegaard Ammitzboll
ЦФ
1
William Eskelinen
ЦФ
4-1-2-3
1
Грютебуст
34
Кристиансен
25
Нельссон
25
Занка
2
Анкерсен
6
Стаге
9
Дарами
16
Бьель
10
Вильчек
7
Фишер
19
Винд
4-4-2
25
Грабара
18
5
Хойер
4
Дикс
20
Хауснер
11
Гренбек
33
6
Поульсен
10
Блуме
23
Торстейнссон
9
Мортенсен
7
Фишер
6
Оиконому
6
Оиконому
7
Фишер
10
Вильчек
6
Томсен
6
Томсен
10
Вильчек
9
Дарами
7
Бунду
7
Бунду
9
Дарами
16
Бьель
29
Кауфманн
29
Кауфманн
16
Бьель
23
Торстейнссон
38
38
23
Торстейнссон
6
Поульсен
22
22
6
Поульсен
11
Гренбек
11
Линкс
11
Линкс
11
Гренбек
Остались в запасе
Копенгаген
Орхус
1
Карл-Юхан Юнссон
ВР
2
Карло Бартолец
ЦЗ
Главный тренер
Джесс Торуп
25
Бубакар Санне
ЦЗ
3
Александер Мунксгор
ЦЗ
24
Zach Duncan
ЦП
1
William Eskelinen
ЦФ
Главный тренер
Глен Риддерсхолм
Остались в запасе
1
Карл-Юхан Юнссон
ВР
2
Карло Бартолец
ЦЗ
Остались в запасе
25
Бубакар Санне
ЦЗ
3
Александер Мунксгор
ЦЗ
24
Zach Duncan
ЦП
1
William Eskelinen
ЦФ
Главный тренер
Джесс Торуп
Главный тренер
Глен Риддерсхолм
Статистика матча Копенгаген - Орхус
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Копенгаген
Лига конференций, 4 тур
Интер
- : -
26.11.2026
Копенгаген
Дания. Суперлига, 15 тур
Нордшелланд
5 : 0
22.11.2026
Копенгаген
Дания. Суперлига, 14 тур
Копенгаген
1 : 0
08.11.2026
Брондбю
Лига конференций, 3 тур
Копенгаген
2 : 1
05.11.2026
Иберия 1999
Дания. Суперлига, 13 тур
Сендерийск
0 : 2
02.11.2026
Копенгаген
Дания. Суперлига, 12 тур
Копенгаген
1 : 1
26.10.2026
Оденсе
Орхус
Лига конференций, 4 тур
Бранн
- : -
26.11.2026
Орхус
Дания. Суперлига, 15 тур
Орхус
2 : 1
20.11.2026
Люнгбю
Дания. Суперлига, 14 тур
Орхус
2 : 0
08.11.2026
Хорсенс
Лига конференций, 3 тур
Орхус
0 : 0
05.11.2026
Брага
Дания. Суперлига, 13 тур
Брондбю
2 : 0
01.11.2026
Орхус
Дания. Суперлига, 12 тур
Орхус
2 : 1
25.10.2026
Виборг
Информация о матче
Стадион:
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