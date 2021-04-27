март 2021
апрель 2021
Россия. ПФЛ. Группа 1 (2020/2021), 26 тур
27 апреля, вторник
15:00
Матч завершен
27 апреля, вторник
16:00
Матч завершен
27 апреля, вторник
16:00
Матч завершен
27 апреля, вторник
18:00
Матч завершен
27 апреля, вторник
18:30
Матч завершен
Австрия. Бундеслига (2020/2021), 6 тур, группа B
27 апреля, вторник
19:30
Матч завершен
27 апреля, вторник
19:30
Матч завершен
Турция. Суперлига (2020/2021), 38 тур
27 апреля, вторник
20:30
Матч завершен
Англия. Чемпионшип (2020/2021), 35 тур
Лига чемпионов (2020/2021), 1/2 финала, первый матч
Португалия. Примейра (2020/2021), 29 тур
27 апреля, вторник
23:45
Матч завершен