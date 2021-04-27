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    Расписание матчей 27-04-2021

    март 2021
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4
    апрель 2021
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2
    май 2021
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6
    Предыдущий день Следующий день
    Россия. ПФЛ. Группа 1 (2020/2021), 26 тур
    27 апреля, вторник
    13:00
    Ессентуки
    1:2
    Интер
    Матч завершен
    27 апреля, вторник
    15:00
    Краснодар-3
    3:1
    Машук-КМВ
    Матч завершен
    27 апреля, вторник
    16:00
    Биолог-Новокубанск
    0:1
    Кубань
    Матч завершен
    27 апреля, вторник
    16:00
    СКА
    3:0
    Дружба
    Матч завершен
    27 апреля, вторник
    16:00
    Легион
    1:0
    Форте
    Матч завершен
    27 апреля, вторник
    16:00
    Кубань Холдинг
    3:0
    Туапсе
    Матч завершен
    27 апреля, вторник
    18:00
    Черноморец
    3:0
    Динамо Мх
    Матч завершен
    27 апреля, вторник
    18:30
    Спартак-Нальчик
    2:0
    Динамо
    Матч завершен
    Австрия. Бундеслига (2020/2021), 6 тур, группа B
    27 апреля, вторник
    19:30
    Хартберг
    2:1
    Альтах
    Матч завершен
    27 апреля, вторник
    19:30
    Аустрия
    0:0
    Адмира Ваккер
    Матч завершен
    27 апреля, вторник
    19:30
    Санкт-Пельтен
    0:0
    Рид
    Матч завершен
    Турция. Суперлига (2020/2021), 38 тур
    27 апреля, вторник
    20:30
    Хатайспор
    3:1
    Генчлербирлиги
    Матч завершен
    Англия. Чемпионшип (2020/2021), 35 тур
    27 апреля, вторник
    21:00
    Брентфорд
    1:0
    Ротерхэм
    Матч завершен
    Лига чемпионов (2020/2021), 1/2 финала, первый матч
    27 апреля, вторник
    22:00
    Реал
    1:1
    Челси
    Матч завершен
    Португалия. Примейра (2020/2021), 29 тур
    27 апреля, вторник
    23:45
    Фаренсе
    1:1
    Портимоненси
    Матч завершен
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