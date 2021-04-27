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Расписание матчей
Австрия. Бундеслига
Санкт-Пельтен - Рид
Санкт-Пельтен - Рид: обзор матча 27 апреля 2021
Санкт-Пельтен
27.04.2021, вторник, 19:30
Австрия. Бундеслига, группа B, 6 тур
0 : 0
Завершен
Рид
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Санкт-Пельтен - Рид
90'
+4
Замена
Л. Мейсль
️️️️
А. Байич
89'
Замена
C. Reiner
️️️️
М. Лакнер
Замена
C. Halper
️️️️
С. Тетте
89'
Замена
Р. Любичич
️️️️
Т. Бут
88'
Замена
D. Schutz
️️️️
D. Luxbacher
88'
74'
Замена
M. Satin
️️️️
С. Нутц
Замена
M. Majnovics
️️️️
D. Drescher
72'
Желтая карточка
А. Шмидт
62'
Замена
G. Davies
️️️️
D. Hugy
55'
50'
Желтая карточка
М. Зигль
Желтая карточка
D. Drescher
33'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Санкт-Пельтен
1
Christoph Riegler
ВР
15
Michael Steinwender
ЦЗ
29
Daniel Drescher
ЦЗ
33
Luan
ЦЗ
17
Ахмет Мухамедбегович
ЦЗ
18
Тэйлор Бут
ЦП
23
Брэндон Сервания
ЦП
24
Dor Hugy
ЦФ
13
Александер Шмидт
ЦФ
10
Daniel Luxbacher
ЦФ
10
Самуэль Тетте
ЦФ
Рид
1
Самуэль Радлингер
ВР
3
Кеннеди Боатенг
ЦЗ
5
Michael Lercher
ЦЗ
18
Марко Груль
ЛВ
4
Марсель Зигль
ЦП
8
Даниэль Оффенбахер
ЦП
22
Стефан Нутц
ЦП
6
Маркус Лакнер
ЦП
12
Анте Байич
ПП
28
Thomas Reifeltshammer
ЦФ
10
Юлиан Вайссмайер
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Бенбеннек
Санкт-Пельтен
10
Роберт Любичич
ЦП
20
Daniel Schutz
ЦП
0
G. Davies
ЦП
14
Christoph Halper
ЦП
12
Marcel Tanzmayr
ЦФ
13
Armin Gremsl
ЦФ
25
Martin Majnovics
ЦФ
Рид
55
Лука Мейсль
ЦЗ
1
Lukas Gütlbauer
ЦФ
6
Constantin Reiner
ЦФ
11
Murat Satin
ЦФ
25
Patrick Möschl
ЦФ
26
Filip Borsos
ЦФ
48
Matthias Gragger
ЦФ
4-2-4
1
15
33
17
Мухамедбегович
29
18
Бут
23
Сервания
24
10
Тетте
10
13
Шмидт
2-5-1-2
1
Радлингер
3
Боатенг
5
12
Байич
8
Оффенбахер
22
Нутц
6
Лакнер
4
Зигль
18
Груль
10
Вайссмайер
28
29
25
25
29
18
Бут
10
Любичич
10
Любичич
18
Бут
10
20
20
10
24
0
0
24
10
Тетте
14
14
10
Тетте
6
Лакнер
6
6
6
Лакнер
22
Нутц
11
11
22
Нутц
12
Байич
55
Мейсль
55
Мейсль
12
Байич
Остались в запасе
Санкт-Пельтен
Рид
12
Marcel Tanzmayr
ЦФ
13
Armin Gremsl
ЦФ
1
Lukas Gütlbauer
ЦФ
25
Patrick Möschl
ЦФ
26
Filip Borsos
ЦФ
48
Matthias Gragger
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Бенбеннек
Остались в запасе
12
Marcel Tanzmayr
ЦФ
13
Armin Gremsl
ЦФ
Остались в запасе
1
Lukas Gütlbauer
ЦФ
25
Patrick Möschl
ЦФ
26
Filip Borsos
ЦФ
48
Matthias Gragger
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Бенбеннек
Статистика матча Санкт-Пельтен - Рид
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Санкт-Пельтен
Австрия. Бундеслига
Санкт-Пельтен
0 : 1
29.05.2021
Аустрия К
Австрия. Бундеслига
Аустрия К
4 : 0
26.05.2021
Санкт-Пельтен
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Санкт-Пельтен
0 : 1
21.05.2021
Хартберг
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Аустрия
2 : 1
15.05.2021
Санкт-Пельтен
Австрия. Бундеслига, 8 тур
Санкт-Пельтен
3 : 3
11.05.2021
Альтах
Рид
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Рид
- : -
29.11.2026
Хартберг
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Вольфсберг
1 : 2
22.11.2026
Рид
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Рид
2 : 4
07.11.2026
ЛАСК
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Альтах
1 : 1
31.10.2026
Рид
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Штурм
2 : 2
25.10.2026
Рид
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Рид
3 : 2
17.10.2026
Аустрия
Информация о матче
Стадион:
Кайне Сорген Арена
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