Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Австрия. Бундеслига
Санкт-Пельтен - Альтах
Санкт-Пельтен - Альтах: обзор матча 11 мая 2021
Санкт-Пельтен
11.05.2021, вторник, 19:30
Австрия. Бундеслига, группа B, 8 тур
3 : 3
Завершен
Альтах
3'
А. Шмидт
8'
D. Hugy
57'
А. Шмидт
50'
D. Maderner
66'
D. Carando
72'
D. Carando
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Санкт-Пельтен - Альтах
90'
+5
Желтая карточка
D. Nussbaumer
Желтая карточка
D. Luxbacher
90'
+4
87'
Замена
D. Nussbaumer
️️️️
D. Maderner
Замена
Р. Асади
️️️️
А. Мухамедбегович
77'
Замена
Р. Любичич
️️️️
Т. Бут
76'
72'
ГОЛ! 3:3!
D. Carando
Пас отдал
Э. Шрайнер
Желтая карточка
Б. Сервания
71'
Желтая карточка
M. Maranda
70'
70'
Замена
Э. Карич
️️️️
М. Турнвальд
66'
ГОЛ! 3:2!
D. Carando
Замена
D. Luxbacher
️️️️
D. Schutz
62'
ГОЛ! 3:1!
А. Шмидт
Пас отдал
D. Hugy
57'
50'
ГОЛ! 2:1!
D. Maderner
Пас отдал
Я. Звишенбрюггер
46'
Замена
Э. Шрайнер
️️️️
Н. Эдокполор
46'
Замена
D. Carando
️️️️
M. Meilinger
Желтая карточка
D. Drescher
45'
+1
Замена
K. Schulz
️️️️
G. Davies
44'
35'
Замена
A. Casar
️️️️
Н. Суботич
27'
Желтая карточка
D. Maderner
Желтая карточка
D. Schutz
20'
ГОЛ! 2:0!
D. Hugy
Пас отдал
А. Шмидт
8'
ГОЛ! 1:0!
А. Шмидт
Пас отдал
D. Hugy
3'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Санкт-Пельтен
1
Christoph Riegler
ВР
17
Ахмет Мухамедбегович
ЦЗ
29
Daniel Drescher
ЦЗ
18
Тэйлор Бут
ЦП
0
G. Davies
ЦП
20
Daniel Schutz
ЦП
23
Брэндон Сервания
ЦП
15
Manuel Maranda
ЦФ
3
Peter Pokorný
ЦФ
24
Dor Hugy
ЦФ
13
Александер Шмидт
ЦФ
Альтах
39
Martin Kobras
ВР
37
Носа Эдокполор
ЛЗ
34
Мануэль Турнвальд
ЦЗ
5
Беркай Дабанли
ЦЗ
3
Невен Суботич
ЦЗ
18
Ян Звишенбрюггер
ЦЗ
30
Манфред Фишер
ЦП
10
Самуэль Гуэ
ЦП
27
Штефан Хаудум
ЦП
11
Marco Meilinger
ЦП
9
Daniel Maderner
ЦФ
Санкт-Пельтен
4
Реза Асади
ОП
44
Kofi Schulz
ЦП
14
Christoph Halper
ЦП
10
Роберт Любичич
ЦП
13
Armin Gremsl
ЦФ
12
Marcel Tanzmayr
ЦФ
10
Daniel Luxbacher
ЦФ
Альтах
16
Tino Casali
ВР
18
Эмир Карич
ЦЗ
0
D. Nussbaumer
ЦП
16
Эмануэль Шрайнер
ЦП
0
A. Wiss
ЦП
8
Aljaž Casar
ЦФ
18
Danilo Carando
ЦФ
2-4-4
1
17
Мухамедбегович
29
18
Бут
20
23
Сервания
0
15
13
Шмидт
24
3
3-2-4-1
39
5
Дабанли
3
Суботич
18
Звишенбрюггер
34
Турнвальд
37
Эдокполор
10
Гуэ
27
Хаудум
11
30
Фишер
9
17
Мухамедбегович
4
Асади
4
Асади
17
Мухамедбегович
0
44
44
0
18
Бут
10
Любичич
10
Любичич
18
Бут
20
10
10
20
3
Суботич
8
8
3
Суботич
11
18
18
11
34
Турнвальд
18
Карич
18
Карич
34
Турнвальд
9
0
0
9
37
Эдокполор
16
Шрайнер
16
Шрайнер
37
Эдокполор
Остались в запасе
Санкт-Пельтен
Альтах
13
Armin Gremsl
ЦФ
12
Marcel Tanzmayr
ЦФ
14
Christoph Halper
ЦП
16
Tino Casali
ВР
0
A. Wiss
ЦП
Остались в запасе
13
Armin Gremsl
ЦФ
12
Marcel Tanzmayr
ЦФ
14
Christoph Halper
ЦП
Остались в запасе
16
Tino Casali
ВР
0
A. Wiss
ЦП
Статистика матча Санкт-Пельтен - Альтах
5
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
2
Матчи команд
Санкт-Пельтен
Австрия. Бундеслига
Санкт-Пельтен
0 : 1
29.05.2021
Аустрия К
Австрия. Бундеслига
Аустрия К
4 : 0
26.05.2021
Санкт-Пельтен
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Санкт-Пельтен
0 : 1
21.05.2021
Хартберг
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Аустрия
2 : 1
15.05.2021
Санкт-Пельтен
Австрия. Бундеслига, 8 тур
Санкт-Пельтен
3 : 3
11.05.2021
Альтах
Альтах
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Грацер
- : -
27.11.2026
Альтах
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Альтах
1 : 0
22.11.2026
Штурм
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Хартберг
3 : 0
08.11.2026
Альтах
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Альтах
1 : 1
31.10.2026
Рид
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Альтах
2 : 1
23.10.2026
Аустрия
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Зальцбург
3 : 0
18.10.2026
Альтах
Информация о матче
Стадион:
Кэшпоинт Арена
Новости команд
Все
Санкт-Пельтен
Альтах
Австрийский клуб выиграл первый трофей за 61 год
4 мая
Товарищеский матч. «Рубин» потерпел четвертое поражение подряд, играя в большинстве
2024.02.09 17:59
2
Чемпион мира Клозе возглавил девятую команду Австрии
2022.06.17 19:55
Лига Европы.«Белененсеш» – последний участник группового этапа
2015.08.28 01:24
1
Товарищеский матч. «Рубин» потерпел четвертое поражение подряд, играя в большинстве
2024.02.09 17:59
2
Австрийский клуб выиграл первый трофей за 61 год
4 мая
Чемпион мира Клозе возглавил девятую команду Австрии
2022.06.17 19:55
Лига Европы.«Белененсеш» – последний участник группового этапа
2015.08.28 01:24
1
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+