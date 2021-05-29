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Расписание матчей
Австрия. Бундеслига
Санкт-Пельтен - Аустрия К
Санкт-Пельтен - Аустрия К: обзор матча 29 мая 2021
Санкт-Пельтен
29.05.2021, суббота, 18:00
Австрия. Бундеслига
0 : 1
Завершен
Аустрия К
86'
М. Пинк
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Санкт-Пельтен - Аустрия К
Красная карточка
Р. Любичич
88'
86'
ГОЛ! 0:1!
М. Пинк
Замена
C. Halper
️️️️
Т. Бут
77'
76'
Желтая карточка
М. Морейра
72'
Замена
И. Сараванья
️️️️
P. Hutter
72'
Замена
B. Hadžić
️️️️
П. Грайль
60'
Замена
Х. Пауль
️️️️
А. Тимосси-Андерссон
Замена
Р. Асади
️️️️
D. Luxbacher
58'
58'
Замена
P. Hutter
️️️️
F. MiesenbÃ¶ck
Замена
М. Блауэнштайнер
️️️️
Б. Сервания
52'
Замена
С. Тетте
️️️️
D. Schutz
52'
Желтая карточка
Б. Сервания
49'
Желтая карточка
D. Schutz
41'
35'
Желтая карточка
F. MiesenbÃ¶ck
Желтая карточка
D. Luxbacher
26'
Желтая карточка
А. Мухамедбегович
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Санкт-Пельтен
17
Ахмет Мухамедбегович
ЦЗ
18
Тэйлор Бут
ЦП
44
Kofi Schulz
ЦП
20
Daniel Schutz
ЦП
23
Брэндон Сервания
ЦП
10
Роберт Любичич
ЦП
13
Armin Gremsl
ЦФ
15
Manuel Maranda
ЦФ
24
Dor Hugy
ЦФ
13
Александер Шмидт
ЦФ
10
Daniel Luxbacher
ЦФ
Аустрия К
13
Филлип Менцель
ВР
6
Максимилиано Морейра
ЛЗ
8
Космас Гезос
ЦЗ
31
Торстен Марер
ЦЗ
24
Кристофер Цветко
ЦП
7
Fabian MiesenbÃ¶ck
ЦП
44
Симон Штрауди
ЦП
18
Патрик Грайль
АП
21
Алекс Тимосси-Андерссон
ПВ
6
Markus Rusek
ЦФ
32
Маркус Пинк
ЦФ
Санкт-Пельтен
29
Daniel Drescher
ЦЗ
5
Майкл Блауэнштайнер
ПЗ
4
Реза Асади
ОП
14
Christoph Halper
ЦП
27
Pirmin Strasser
ЦФ
12
Marcel Tanzmayr
ЦФ
10
Самуэль Тетте
ЦФ
Аустрия К
1
Леннарт Мозер
ВР
63
Иван Сараванья
ЦЗ
28
Херберт Пауль
ПЗ
0
P. Hutter
ЦФ
92
F. Markelic
ЦФ
20
Тим Мацеевски
ЦФ
99
Benjamin Hadžić
ЦФ
1-5-5
17
Мухамедбегович
44
20
23
Сервания
10
Любичич
18
Бут
15
10
13
Шмидт
24
13
3-3-2-2
13
Менцель
8
Гезос
31
Марер
6
Морейра
24
Цветко
7
44
Штрауди
21
Тимосси-Андерссон
18
Грайль
32
Пинк
6
23
Сервания
5
Блауэнштайнер
5
Блауэнштайнер
23
Сервания
10
4
Асади
4
Асади
10
18
Бут
14
14
18
Бут
20
10
Тетте
10
Тетте
20
7
0
0
7
21
Тимосси-Андерссон
28
Пауль
28
Пауль
21
Тимосси-Андерссон
63
Сараванья
63
Сараванья
18
Грайль
99
99
18
Грайль
Остались в запасе
Санкт-Пельтен
Аустрия К
27
Pirmin Strasser
ЦФ
12
Marcel Tanzmayr
ЦФ
29
Daniel Drescher
ЦЗ
1
Леннарт Мозер
ВР
92
F. Markelic
ЦФ
20
Тим Мацеевски
ЦФ
Остались в запасе
27
Pirmin Strasser
ЦФ
12
Marcel Tanzmayr
ЦФ
29
Daniel Drescher
ЦЗ
Остались в запасе
1
Леннарт Мозер
ВР
92
F. Markelic
ЦФ
20
Тим Мацеевски
ЦФ
Статистика матча Санкт-Пельтен - Аустрия К
4
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Санкт-Пельтен
Австрия. Бундеслига
Санкт-Пельтен
0 : 1
29.05.2021
Аустрия К
Австрия. Бундеслига
Аустрия К
4 : 0
26.05.2021
Санкт-Пельтен
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Санкт-Пельтен
0 : 1
21.05.2021
Хартберг
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Аустрия
2 : 1
15.05.2021
Санкт-Пельтен
Австрия. Бундеслига, 8 тур
Санкт-Пельтен
3 : 3
11.05.2021
Альтах
Аустрия К
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Аустрия К
0 : 1
23.05.2025
Хартберг
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Альтах
0 : 0
17.05.2025
Аустрия К
Австрия. Бундеслига, 8 тур
Аустрия К
1 : 4
10.05.2025
Тироль
Австрия. Бундеслига, 7 тур
Грацер
1 : 1
02.05.2025
Аустрия К
Австрия. Бундеслига, 6 тур
ЛАСК
6 : 0
26.04.2025
Аустрия К
Информация о матче
Стадион:
Хипо Груп Арена
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Санкт-Пельтен
Аустрия К
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«Штурм» прервал гегемонию «Зальцбурга» в чемпионате Австрии и вышел в основной этап ЛЧ, известно уже 26 участников турнира
2024.05.20 13:27
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2017.09.28 23:59
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