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Расписание матчей
Австрия. Бундеслига
Санкт-Пельтен - Хартберг
Санкт-Пельтен - Хартберг: обзор матча 21 мая 2021
Санкт-Пельтен
21.05.2021, пятница, 20:00
Австрия. Бундеслига, группа B, 10 тур
0 : 1
Завершен
Хартберг
42'
P. Sturm
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Санкт-Пельтен - Хартберг
Замена
Б. Сервания
️️️️
K. Schulz
81'
77'
Красная карточка
A. Yoda
69'
Замена
М. Хорват
️️️️
P. Sturm
Замена
А. Мухамедбегович
️️️️
D. Drescher
67'
Замена
D. Hugy
️️️️
C. Halper
67'
Замена
А. Шмидт
️️️️
Т. Бут
60'
Замена
Р. Любичич
️️️️
P. Pokorný
60'
57'
Замена
Ю. Эртльталер
️️️️
S. Rakowitz
Желтая карточка
P. Pokorný
53'
46'
Замена
Т. Роттер
️️️️
M. Gollner
46'
Замена
S. Rakowitz
️️️️
С. Хорват
46'
Замена
A. Lienhart
️️️️
К. Клем
42'
ГОЛ! 0:1!
P. Sturm
Пас отдал
М. Шмербек
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Санкт-Пельтен
15
Michael Steinwender
ЦЗ
29
Daniel Drescher
ЦЗ
5
Майкл Блауэнштайнер
ПЗ
4
Реза Асади
ОП
18
Тэйлор Бут
ЦП
44
Kofi Schulz
ЦП
14
Christoph Halper
ЦП
3
Peter Pokorný
ЦФ
13
Armin Gremsl
ЦФ
10
Daniel Luxbacher
ЦФ
10
Самуэль Тетте
ЦФ
Хартберг
1
Raphael Sallinger
ВР
14
Кристиан Клем
ЦЗ
4
Michael Huber
ЦЗ
4
Manfred Gollner
ЦЗ
39
Stefan Gölles
ЦЗ
14
Самсон Тижани
ОП
27
Lukas Ried
ЦП
34
Марк-Андре Шмербек
ЦП
30
Саша Хорват
АП
18
Philipp Sturm
ЦФ
18
Abdoul Yoda
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Илцер
Санкт-Пельтен
17
Ахмет Мухамедбегович
ЦЗ
23
Брэндон Сервания
ЦП
10
Роберт Любичич
ЦП
27
Pirmin Strasser
ЦФ
24
Dor Hugy
ЦФ
15
Manuel Maranda
ЦФ
13
Александер Шмидт
ЦФ
Хартберг
21
Florian Faist
ВР
6
Andreas Lienhart
ЦЗ
31
Томас Роттер
ЦЗ
11
Матия Хорват
ОП
7
Юлиус Эртльталер
ЦП
10
Stefan Rakowitz
ЦФ
24
Дарио Тадич
ЦФ
3-1-3-4
15
29
5
Блауэнштайнер
4
Асади
18
Бут
44
14
3
10
Тетте
10
13
4-1-2-1-2
1
4
4
39
14
Клем
14
Тижани
27
34
Шмербек
30
Хорват
18
18
14
24
24
14
29
17
Мухамедбегович
17
Мухамедбегович
29
44
23
Сервания
23
Сервания
44
3
10
Любичич
10
Любичич
3
18
Бут
13
Шмидт
13
Шмидт
18
Бут
7
Эртльталер
7
Эртльталер
18
11
Хорват
11
Хорват
18
30
Хорват
10
10
30
Хорват
14
Клем
6
6
14
Клем
4
31
Роттер
31
Роттер
4
Остались в запасе
Санкт-Пельтен
Хартберг
27
Pirmin Strasser
ЦФ
15
Manuel Maranda
ЦФ
21
Florian Faist
ВР
24
Дарио Тадич
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Илцер
Остались в запасе
27
Pirmin Strasser
ЦФ
15
Manuel Maranda
ЦФ
Остались в запасе
21
Florian Faist
ВР
24
Дарио Тадич
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Илцер
Статистика матча Санкт-Пельтен - Хартберг
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Санкт-Пельтен
Австрия. Бундеслига
Санкт-Пельтен
0 : 1
29.05.2021
Аустрия К
Австрия. Бундеслига
Аустрия К
4 : 0
26.05.2021
Санкт-Пельтен
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Санкт-Пельтен
0 : 1
21.05.2021
Хартберг
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Аустрия
2 : 1
15.05.2021
Санкт-Пельтен
Австрия. Бундеслига, 8 тур
Санкт-Пельтен
3 : 3
11.05.2021
Альтах
Хартберг
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Рид
- : -
29.11.2026
Хартберг
Австрия. Бундеслига, 13 тур
ЛАСК
2 : 1
21.11.2026
Хартберг
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Хартберг
3 : 0
08.11.2026
Альтах
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Грацер
0 : 4
30.10.2026
Хартберг
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Хартберг
1 : 0
24.10.2026
Вольфсберг
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Рапид
3 : 1
16.10.2026
Хартберг
Информация о матче
Стадион:
Профертил Арена Хартберг
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