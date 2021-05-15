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Расписание матчей
Австрия. Бундеслига
Аустрия - Санкт-Пельтен
Аустрия - Санкт-Пельтен: обзор матча 15 мая 2021
Аустрия
15.05.2021, суббота, 18:00
Австрия. Бундеслига, группа B, 9 тур
2 : 1
Завершен
Санкт-Пельтен
28'
П. Виммер
68'
A. GrÃ¼nwald
34'
А. Шмидт
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Аустрия - Санкт-Пельтен
90'
+5
Желтая карточка
С. Тетте
Замена
А. Юкич
️️️️
П. Виммер
90'
+1
Замена
С. Звиршитц
️️️️
Г. Тигль
89'
Замена
A. Zeka
️️️️
Д. Фиц
89'
Желтая карточка
П. Пенц
88'
84'
Желтая карточка
P. Pokorný
80'
Замена
C. Halper
️️️️
D. Hugy
73'
Замена
D. Luxbacher
️️️️
D. Drescher
73'
Замена
С. Тетте
️️️️
Т. Бут
73'
Замена
Р. Любичич
️️️️
D. Schutz
ГОЛ! 2:1!
A. GrÃ¼nwald
68'
Желтая карточка
П. Виммер
66'
Замена
К. Моншейн
️️️️
М. Джуричин
62'
Замена
A. GrÃ¼nwald
️️️️
М. Саркария
61'
60'
Желтая карточка
D. Drescher
34'
ГОЛ! 1:1!
А. Шмидт
Пас отдал
D. Hugy
30'
Желтая карточка
А. Шмидт
ГОЛ! 1:0!
П. Виммер
28'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аустрия
1
Патрик Пенц
ВР
46
Йоханнес Хандль
ЦЗ
6
Christoph Schosswendter
ЦЗ
29
Маркус Зуттнер
ЦЗ
39
Георг Тигль
ПЗ
5
Эрик Мартель
ОП
7
Марко Джуричин
ЦП
8
Патрик Виммер
ЦП
6
Весел Демаку
ЦП
11
Манприт Саркария
ЦП
36
Доминик Фиц
ЦП
Главный тренер
Торстен Финк
Санкт-Пельтен
1
Christoph Riegler
ВР
17
Ахмет Мухамедбегович
ЦЗ
29
Daniel Drescher
ЦЗ
18
Тэйлор Бут
ЦП
20
Daniel Schutz
ЦП
23
Брэндон Сервания
ЦП
44
Kofi Schulz
ЦП
15
Manuel Maranda
ЦФ
24
Dor Hugy
ЦФ
3
Peter Pokorný
ЦФ
13
Александер Шмидт
ЦФ
Аустрия
99
Мирко Кос
ВР
15
Стефан Звиршитц
ЦЗ
2
Андреас Поульсен
ЦЗ
10
Alexander GrÃ¼nwald
ЦП
7
Александар Юкич
АП
17
Agim Zeka
ЦФ
14
Кристоф Моншейн
ЦФ
Санкт-Пельтен
4
Реза Асади
ОП
14
Christoph Halper
ЦП
10
Роберт Любичич
ЦП
13
Armin Gremsl
ЦФ
12
Marcel Tanzmayr
ЦФ
10
Daniel Luxbacher
ЦФ
10
Самуэль Тетте
ЦФ
4-1-5
1
Пенц
46
Хандль
6
29
Зуттнер
39
Тигль
5
Мартель
8
Виммер
6
Демаку
11
Саркария
36
Фиц
7
Джуричин
2-4-4
1
17
Мухамедбегович
29
20
23
Сервания
44
18
Бут
13
Шмидт
3
24
15
36
Фиц
17
17
36
Фиц
8
Виммер
7
Юкич
7
Юкич
8
Виммер
39
Тигль
15
Звиршитц
15
Звиршитц
39
Тигль
11
Саркария
10
10
11
Саркария
7
Джуричин
14
Моншейн
14
Моншейн
7
Джуричин
24
14
14
24
20
10
Любичич
10
Любичич
20
29
10
10
29
18
Бут
10
Тетте
10
Тетте
18
Бут
Остались в запасе
Аустрия
Санкт-Пельтен
99
Мирко Кос
ВР
2
Андреас Поульсен
ЦЗ
Главный тренер
Торстен Финк
13
Armin Gremsl
ЦФ
4
Реза Асади
ОП
12
Marcel Tanzmayr
ЦФ
Остались в запасе
99
Мирко Кос
ВР
2
Андреас Поульсен
ЦЗ
Остались в запасе
13
Armin Gremsl
ЦФ
4
Реза Асади
ОП
12
Marcel Tanzmayr
ЦФ
Главный тренер
Торстен Финк
Статистика матча Аустрия - Санкт-Пельтен
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Аустрия
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Аустрия
- : -
28.11.2026
Вольфсберг
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Аустрия
1 : 0
22.11.2026
Зальцбург
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Тироль
1 : 1
08.11.2026
Аустрия
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Аустрия
0 : 2
01.11.2026
Рапид
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Альтах
2 : 1
23.10.2026
Аустрия
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Рид
3 : 2
17.10.2026
Аустрия
Санкт-Пельтен
Австрия. Бундеслига
Санкт-Пельтен
0 : 1
29.05.2021
Аустрия К
Австрия. Бундеслига
Аустрия К
4 : 0
26.05.2021
Санкт-Пельтен
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Санкт-Пельтен
0 : 1
21.05.2021
Хартберг
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Аустрия
2 : 1
15.05.2021
Санкт-Пельтен
Австрия. Бундеслига, 8 тур
Санкт-Пельтен
3 : 3
11.05.2021
Альтах
Информация о матче
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