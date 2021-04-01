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    Расписание матчей 01-04-2021

    март 2021
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4
    апрель 2021
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2
    май 2021
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6
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    Россия. ПФЛ. Группа 2 (2020/2021), 17 тур
    1 апреля, четверг
    13:00
    Ленинградец
    4:0
    Луки-Энергия
    Матч завершен
    1 апреля, четверг
    14:00
    Смоленск
    1:3
    Динамо-2
    Матч завершен
    1 апреля, четверг
    14:00
    Знамя Труда
    3:1
    Зенит-2
    Матч завершен
    1 апреля, четверг
    16:00
    Коломна
    1:2
    Звезда
    Матч завершен
    1 апреля, четверг
    18:00
    Торпедо Вл
    0:2
    Тверь
    Матч завершен
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