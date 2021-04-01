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Расписание матчей
Вторая Лига Б группа 2
Смоленск - Динамо-2
Смоленск - Динамо-2: обзор матча 01 апреля 2021
Смоленск
01.04.2021, четверг, 14:00
Россия. ПФЛ. Группа 2, 17 тур
1 : 3
Завершен
Динамо-2
Матч
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Личные встречи
Таблица
Статистика матча Смоленск - Динамо-2
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0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Смоленск
Россия. Кубок, 1/128 финала
Динамо Бр
1 : 1
28.07.2021
Смоленск
Россия. Кубок, 1/256 финала
Смоленск
0 : 0
14.07.2021
Луки-Энергия
Россия. ПФЛ. Группа 2, 30 тур
Смоленск
1 : 3
15.06.2021
Зенит-2
Россия. ПФЛ. Группа 2, 29 тур
Звезда
4 : 1
10.06.2021
Смоленск
Россия. ПФЛ. Группа 2, 28 тур
Смоленск
0 : 0
04.06.2021
Казанка
Динамо-2
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 14 тур
Динамо-2
2 : 2
17.10.2026
Торпедо Миасс
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 12 тур
Динамо-2
2 : 3
14.10.2026
Динамо Ставрополь
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 11 тур
Иртыш
4 : 0
27.09.2026
Динамо-2
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 10 тур
Амкар-Пермь
4 : 0
21.09.2026
Динамо-2
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 9 тур
Динамо-2
0 : 3
12.09.2026
Зенит-2
Информация о матче
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Смоленск
Динамо-2
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«Смоленск» снялся с ФНЛ-2 спустя две недели после старта чемпионата
2021.08.02 16:06
9
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