«Смоленск» снялся с ФНЛ-2 спустя две недели после старта чемпионата

Собственник футбольного клуба «Смоленск» Владимир Савченков сообщил о снятии команды с розыгрыша ФНЛ-2.

«Уважаемые болельщики, фанаты и жители Смоленска!

Сообщаю вам, что мной как учредителем и президентом, принято решение о снятии футбольного клуба «Смоленск» с первенства России по футболу среди команд второго дивизиона ФНЛ сезона-2021/22.

С момента основания ФК «Смоленск» по моей инициативе в 2018 году я финансировал его из личных средств, но на данный момент у меня отсутствует возможность продолжать обеспечивать финансовую стабильность клуба.

Ежегодные затраты на клуб превышают 30 миллионов рублей, что сейчас стало непосильной ношей для меня. Ранее достигнутые предварительные договоренности по дополнительному финансированию не удалось реализовать из-за сложной экономической ситуации.

На сегодняшний день у клуба нет просроченных долгов, а все взятые на себя финансовые обязательства будут полностью выполнены. При этом я не готов идти по пути, когда клуб постепенно увязает в долгах и решил, что будет честно отказаться от участия в соревнованиях сейчас, а не в тот момент, когда финансовое положение ухудшится настолько, что это затронет интересы сотрудников и партнеров, с которыми мы работаем.

С осени 2020 года в клубе была произведена оптимизация расходов, налажена работа менеджмента. С весны 2021 года нами проводилась целенаправленная работа по привлечению в команду воспитанников смоленского футбола. На данный момент команда состоит на 2/3 из местных футболистов, сформирован качественный тренерский, административный и управленческий штаб.

У меня нет претензий ни к кому из сотрудников и футболистов. Все они качественно выполняли свою работу и, уверен, сложись экономическая ситуация более позитивно, у ФК «Смоленск» было всe, чтобы достойно представлять наш регион в профессиональном футболе и в дальнейшем. Однако сегодняшнее положение дел, к сожалению, не позволяет нам продолжить работу в этом направлении.

Благодарю всех, кто прошел с нами вместе этот путь, выполнял свои обязанности честно и профессионально, поддерживал команду даже в сложные времена пандемии.

Прошу понять мое решение. Уверен, что смоленский футбол будет жить и успешно развиваться только при объединении всех сил региона: бизнеса, власти, болельщиков и спортивных функционеров», – сказал Савченков.