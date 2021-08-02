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  • «Смоленск» снялся с ФНЛ-2 спустя две недели после старта чемпионата

«Смоленск» снялся с ФНЛ-2 спустя две недели после старта чемпионата

2 августа 2021, 16:06
9

Собственник футбольного клуба «Смоленск» Владимир Савченков сообщил о снятии команды с розыгрыша ФНЛ-2.

«Уважаемые болельщики, фанаты и жители Смоленска!

Сообщаю вам, что мной как учредителем и президентом, принято решение о снятии футбольного клуба «Смоленск» с первенства России по футболу среди команд второго дивизиона ФНЛ сезона-2021/22.

С момента основания ФК «Смоленск» по моей инициативе в 2018 году я финансировал его из личных средств, но на данный момент у меня отсутствует возможность продолжать обеспечивать финансовую стабильность клуба.

Ежегодные затраты на клуб превышают 30 миллионов рублей, что сейчас стало непосильной ношей для меня. Ранее достигнутые предварительные договоренности по дополнительному финансированию не удалось реализовать из-за сложной экономической ситуации.

На сегодняшний день у клуба нет просроченных долгов, а все взятые на себя финансовые обязательства будут полностью выполнены. При этом я не готов идти по пути, когда клуб постепенно увязает в долгах и решил, что будет честно отказаться от участия в соревнованиях сейчас, а не в тот момент, когда финансовое положение ухудшится настолько, что это затронет интересы сотрудников и партнеров, с которыми мы работаем.

С осени 2020 года в клубе была произведена оптимизация расходов, налажена работа менеджмента. С весны 2021 года нами проводилась целенаправленная работа по привлечению в команду воспитанников смоленского футбола. На данный момент команда состоит на 2/3 из местных футболистов, сформирован качественный тренерский, административный и управленческий штаб.

У меня нет претензий ни к кому из сотрудников и футболистов. Все они качественно выполняли свою работу и, уверен, сложись экономическая ситуация более позитивно, у ФК «Смоленск» было всe, чтобы достойно представлять наш регион в профессиональном футболе и в дальнейшем. Однако сегодняшнее положение дел, к сожалению, не позволяет нам продолжить работу в этом направлении.

Благодарю всех, кто прошел с нами вместе этот путь, выполнял свои обязанности честно и профессионально, поддерживал команду даже в сложные времена пандемии.

Прошу понять мое решение. Уверен, что смоленский футбол будет жить и успешно развиваться только при объединении всех сил региона: бизнеса, власти, болельщиков и спортивных функционеров», – сказал Савченков.

  • «Смоленск» после трех туров идет на 8-м месте во 2-й группе ФНЛ-2.
  • В трех матчах команда трижды сыграла вничью.

Источник: официальный сайт «Смоленска»
Россия. ФНЛ 2. Группа 2 Смоленск
Комментарии (9)
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6pbIH
1627910076
Грустно..
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Fusballer
1627910189
Всё идёт по плану. Футбол в России цветёт и пахнет.
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Plyash
1627910312
Путин,помогай. Или всё же Катар родней?
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aubergine
1627911453
Печально всё это. В регионах футбол вымирает.
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lensero2021
1627919679
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BarStep
1627921070
Не потянул в одиночку.. Ну что же, бывают в жизни и такие огорчения.. А что остальные бизнесмены из Смоленской губернии не впрягись в дело жизни В. Савченкова и не создали артель "ФК Смоленск"? Отвечаю - он один такой оказался в тех местах.. И бизнес у него не такой крутой как у тов. Магнитцкого (ах да - Галицкого) Печально конечно всё это, но не смертельно..
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житель СПб
1627926513
Сначала шутка: Федун отдыхает! А если всерьез - то удивительно! Неужели нельзя продать игроков - хоть что-то они стоят - и погасить хотя бы свои личные долги? Или он так и собирается... А весь город, включая власти и бизнес. четко свою позицию обозначили...
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zigbert
1627992501
Без хорошего финансирования сейчас трудно содержать клубы.
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GoLenaStop
1629720728
Да...жаль, конечно! Но и "хозяевам" надо соображать, что не в FIFA 2017 на компе играют... Удачи, Смоленск!
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