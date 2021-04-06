Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Расписание матчей 06-04-2021

    март 2021
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4
    апрель 2021
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2
    май 2021
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6
    Предыдущий день Следующий день
    Россия. ПФЛ. Группа 2 (2020/2021), 18 тур
    6 апреля, вторник
    00:00
    Казанка
    0:0
    Зенит
    Матч отменен
    6 апреля, вторник
    13:00
    Зенит-2
    1:0
    Коломна
    Матч завершен
    6 апреля, вторник
    14:00
    Смоленск
    0:1
    Ленинградец
    Матч завершен
    6 апреля, вторник
    14:00
    Звезда
    0:0
    Знамя Труда
    Матч завершен
    6 апреля, вторник
    15:00
    Тверь
    1:0
    Родина
    Матч завершен
    6 апреля, вторник
    16:00
    Муром
    2:1
    Чита
    Матч завершен
    6 апреля, вторник
    18:00
    Луки-Энергия
    0:3
    Динамо-2
    Матч завершен
    6 апреля, вторник
    18:00
    Олимп-Долгопрудный
    1:0
    Торпедо Вл
    Матч завершен
    Турция. Суперлига (2020/2021), 33 тур
    6 апреля, вторник
    16:00
    Гезтепе
    2:0
    Ризеспор
    Матч завершен
    6 апреля, вторник
    16:00
    Карагюмрюк
    1:0
    Хатайспор
    Матч завершен
    6 апреля, вторник
    19:00
    Трабзонспор
    1:1
    Кайсериспор
    Матч завершен
    Чехия. Синот Лига (2020/2021), 23 тур
    6 апреля, вторник
    17:30
    Сигма
    0:0
    Словацко
    Матч завершен
    Дания. Суперлига (2020/2021), 1 тур, группа B
    6 апреля, вторник
    19:30
    Люнгбю
    0:0
    Вайле
    Матч завершен
    Франция. Кубок (2020/2021), 1/8 финала
    6 апреля, вторник
    19:45
    Монако
    0:0
    (5:4)п
    Метц
    Матч завершен
    Бельгия. Про-Лига (2020/2021), 31 тур
    6 апреля, вторник
    20:00
    Ваасланд-Беверен
    2:4
    Сент-Труйден
    Матч завершен
    Англия. Чемпионшип (2020/2021), 40 тур
    6 апреля, вторник
    21:00
    Брентфорд
    0:0
    Бирмингем Сити
    Матч завершен
    6 апреля, вторник
    21:45
    Норвич Сити
    7:0
    Хаддерсфилд Таун
    Матч завершен
    Лига чемпионов (2020/2021), 1/4 финала, первый матч
    6 апреля, вторник
    22:00
    Реал
    3:1
    Ливерпуль
    Матч завершен
    6 апреля, вторник
    22:00
    Манчестер Сити
    2:1
    Боруссия
    Матч завершен
    • Читайте нас: 
    11