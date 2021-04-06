март 2021
апрель 2021
Россия. ПФЛ. Группа 2 (2020/2021), 18 тур
6 апреля, вторник
14:00
Матч завершен
6 апреля, вторник
14:00
Матч завершен
6 апреля, вторник
18:00
Матч завершен
6 апреля, вторник
18:00
Матч завершен
Турция. Суперлига (2020/2021), 33 тур
6 апреля, вторник
16:00
Матч завершен
6 апреля, вторник
19:00
Матч завершен
Чехия. Синот Лига (2020/2021), 23 тур
Дания. Суперлига (2020/2021), 1 тур, группа B
Франция. Кубок (2020/2021), 1/8 финала
Бельгия. Про-Лига (2020/2021), 31 тур
6 апреля, вторник
20:00
Матч завершен
Англия. Чемпионшип (2020/2021), 40 тур
6 апреля, вторник
21:00
Матч завершен
6 апреля, вторник
21:45
Матч завершен
Лига чемпионов (2020/2021), 1/4 финала, первый матч