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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Манчестер Сити - Боруссия Д
Манчестер Сити - Боруссия Д: обзор матча 06 апреля 2021
Манчестер Сити
06.04.2021, вторник, 22:00
Лига чемпионов, 1/4 финала
2 : 1
Ответный матч – 2 : 1
Завершен
Боруссия Д
19'
К. Де Брюйне
90'
Ф. Фоден
84'
М. Ройс
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Манчестер Сити - Боруссия Д
ГОЛ! 2:1!
Ф. Фоден
Пас отдал
И. Гюндоган
90'
84'
ГОЛ! 1:1!
М. Ройс
Пас отдал
Э. Холанд
81'
Замена
Т. Менье
️️️️
М. Морей
81'
Замена
Т. Делэни
️️️️
М. Дауд
63'
Замена
Д. Рейна
️️️️
А. Кнауфф
Замена
Г. Жезус
️️️️
Б. Силва
59'
37'
Желтая карточка
Д. Беллингем
30'
Желтая карточка
Э. Джан
ГОЛ! 1:0!
К. Де Брюйне
Пас отдал
Р. Марез
19'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Манчестер Сити
31
Эдерсон
ВР
6
Джон Стоунз
ЦЗ
3
Рубен Диаш
ЦЗ
2
Кайл Уокер
ПЗ
2
Жоау Канселу
ПЗ
47
Фил Фоден
ЛВ
16
Родри
ОП
20
Илкай Гюндоган
ЦП
11
Кевин Де Брюйне
АП
20
Бернарду Силва
АП
26
Рияд Марез
ПВ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Боруссия Д
1
Марвин Хитц
ВР
22
Рафаэль Геррейру
ЛЗ
15
Матс Хуммельс
ЦЗ
28
Мануэль Аканджи
ЦЗ
3
Матеу Морей
ПЗ
23
Эмре Джан
ОП
5
Джуд Беллингем
ЦП
81
Махмуд Дауд
ЦП
18
Марко Ройс
АП
7
Ансгар Кнауфф
ПВ
9
Эрлинг Холанд
ЦФ
Главный тренер
Эдин Терзич
Манчестер Сити
1
Джеймс Траффорд
ВР
1
Зак Стеффен
ВР
23
Бенжамин Менди
ЛЗ
47
Александр Зинченко
ЛЗ
14
Эмерик Ляпорт
ЦЗ
24
Эрик Гарсия
ЦЗ
15
Натан Аке
ЦЗ
19
Рахим Стерлинг
ЛВ
5
Фернандиньо
ЦП
14
Ферран Торрес
ПВ
9
Габриэл Жезус
ЦФ
10
Серхио Агуэро
ЦФ
Боруссия Д
1
Роман Бюрки
ВР
41
Стефан Дрляча
ВР
14
Нико Шульц
ЛЗ
26
Лукаш Пищек
ПЗ
12
Тома Менье
ПЗ
25
Феликс Пасслак
ПЗ
9
Торган Азар
ЛВ
27
Томас Делэни
ОП
10
Джованни Рейна
АП
19
Рейньер
АП
8
Юлиан Брандт
АП
27
Штеффен Тиггес
ЦФ
4-1-1-3-1
31
Эдерсон
2
Уокер
6
Стоунз
3
Диаш
2
Канселу
16
Родри
20
Гюндоган
47
Фоден
20
Силва
26
Марез
11
Де Брюйне
4-1-2-2-1
1
Хитц
3
Морей
15
Хуммельс
28
Аканджи
22
Геррейру
23
Джан
5
Беллингем
81
Дауд
7
Кнауфф
18
Ройс
9
Холанд
20
Силва
9
Жезус
9
Жезус
20
Силва
3
Морей
12
Менье
12
Менье
3
Морей
81
Дауд
27
Делэни
27
Делэни
81
Дауд
7
Кнауфф
10
Рейна
10
Рейна
7
Кнауфф
Остались в запасе
Манчестер Сити
Боруссия Д
1
Джеймс Траффорд
ВР
14
Ферран Торрес
ПВ
1
Зак Стеффен
ВР
23
Бенжамин Менди
ЛЗ
47
Александр Зинченко
ЛЗ
14
Эмерик Ляпорт
ЦЗ
24
Эрик Гарсия
ЦЗ
15
Натан Аке
ЦЗ
5
Фернандиньо
ЦП
19
Рахим Стерлинг
ЛВ
10
Серхио Агуэро
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
1
Роман Бюрки
ВР
41
Стефан Дрляча
ВР
14
Нико Шульц
ЛЗ
26
Лукаш Пищек
ПЗ
25
Феликс Пасслак
ПЗ
19
Рейньер
АП
8
Юлиан Брандт
АП
9
Торган Азар
ЛВ
27
Штеффен Тиггес
ЦФ
Главный тренер
Эдин Терзич
Остались в запасе
1
Джеймс Траффорд
ВР
14
Ферран Торрес
ПВ
1
Зак Стеффен
ВР
23
Бенжамин Менди
ЛЗ
47
Александр Зинченко
ЛЗ
14
Эмерик Ляпорт
ЦЗ
24
Эрик Гарсия
ЦЗ
15
Натан Аке
ЦЗ
5
Фернандиньо
ЦП
19
Рахим Стерлинг
ЛВ
10
Серхио Агуэро
ЦФ
Остались в запасе
1
Роман Бюрки
ВР
41
Стефан Дрляча
ВР
14
Нико Шульц
ЛЗ
26
Лукаш Пищек
ПЗ
25
Феликс Пасслак
ПЗ
19
Рейньер
АП
8
Юлиан Брандт
АП
9
Торган Азар
ЛВ
27
Штеффен Тиггес
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Главный тренер
Эдин Терзич
Статистика матча Манчестер Сити - Боруссия Д
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Сити
- : -
24.11.2026
Наполи
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
1 : 1
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Манчестер Сити
2 : 2
28.10.2026
Брайтон
Боруссия Д
Лига чемпионов, Общий этап
Арсенал
- : -
24.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
0 : 1
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Боруссия Д
2 : 1
07.11.2026
Эльверсберг
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия Д
3 : 2
27.10.2026
Вердер
Информация о матче
Главный судья:
Овидиу Хацеган
(Арад)
Стадион:
Этихад Стэдиум
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 1
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