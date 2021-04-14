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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Боруссия Д - Манчестер Сити
Боруссия Д - Манчестер Сити: обзор матча 14 апреля 2021
Боруссия Д
14.04.2021, среда, 22:00
Лига чемпионов, 1/4 финала
1 : 2
Первый матч – 1 : 2
Завершен
Манчестер Сити
15'
Д. Беллингем
55'
Р. Марез (П)
75'
Ф. Фоден
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Боруссия Д - Манчестер Сити
88'
Замена
Р. Стерлинг
️️️️
Р. Марез
Замена
Ш. Тиггес
️️️️
М. Морей
81'
Замена
Ю. Брандт
️️️️
Д. Беллингем
80'
75'
ГОЛ! 1:2!
Ф. Фоден
Пас отдал
Б. Силва
Замена
Т. Азар
️️️️
М. Дауд
75'
Замена
Д. Рейна
️️️️
А. Кнауфф
68'
55'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Р. Марез
Желтая карточка
Д. Беллингем
39'
ГОЛ! 1:0!
Д. Беллингем
15'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Боруссия Д
1
Марвин Хитц
ВР
22
Рафаэль Геррейру
ЛЗ
15
Матс Хуммельс
ЦЗ
28
Мануэль Аканджи
ЦЗ
3
Матеу Морей
ПЗ
23
Эмре Джан
ОП
5
Джуд Беллингем
ЦП
81
Махмуд Дауд
ЦП
18
Марко Ройс
АП
7
Ансгар Кнауфф
ПВ
9
Эрлинг Холанд
ЦФ
Главный тренер
Эдин Терзич
Манчестер Сити
31
Эдерсон
ВР
47
Александр Зинченко
ЛЗ
3
Рубен Диаш
ЦЗ
6
Джон Стоунз
ЦЗ
2
Кайл Уокер
ПЗ
47
Фил Фоден
ЛВ
16
Родри
ОП
20
Илкай Гюндоган
ЦП
11
Кевин Де Брюйне
АП
20
Бернарду Силва
АП
26
Рияд Марез
ПВ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Боруссия Д
1
Роман Бюрки
ВР
41
Стефан Дрляча
ВР
14
Нико Шульц
ЛЗ
12
Тома Менье
ПЗ
26
Лукаш Пищек
ПЗ
25
Феликс Пасслак
ПЗ
9
Торган Азар
ЛВ
10
Джованни Рейна
АП
21
Тобиас Рашль
АП
19
Рейньер
АП
8
Юлиан Брандт
АП
27
Штеффен Тиггес
ЦФ
Манчестер Сити
1
Джеймс Траффорд
ВР
1
Зак Стеффен
ВР
23
Бенжамин Менди
ЛЗ
24
Эрик Гарсия
ЦЗ
15
Натан Аке
ЦЗ
14
Эмерик Ляпорт
ЦЗ
2
Жоау Канселу
ПЗ
19
Рахим Стерлинг
ЛВ
5
Фернандиньо
ЦП
14
Ферран Торрес
ПВ
9
Габриэл Жезус
ЦФ
4-1-2-2-1
1
Хитц
22
Геррейру
15
Хуммельс
28
Аканджи
3
Морей
23
Джан
5
Беллингем
81
Дауд
18
Ройс
7
Кнауфф
9
Холанд
4-1-1-3-1
31
Эдерсон
2
Уокер
3
Диаш
6
Стоунз
47
Зинченко
16
Родри
20
Гюндоган
26
Марез
20
Силва
47
Фоден
11
Де Брюйне
7
Кнауфф
10
Рейна
10
Рейна
7
Кнауфф
5
Беллингем
8
Брандт
8
Брандт
5
Беллингем
81
Дауд
9
Азар
9
Азар
81
Дауд
3
Морей
27
Тиггес
27
Тиггес
3
Морей
26
Марез
19
Стерлинг
19
Стерлинг
26
Марез
Остались в запасе
Боруссия Д
Манчестер Сити
1
Роман Бюрки
ВР
41
Стефан Дрляча
ВР
14
Нико Шульц
ЛЗ
12
Тома Менье
ПЗ
26
Лукаш Пищек
ПЗ
25
Феликс Пасслак
ПЗ
21
Тобиас Рашль
АП
19
Рейньер
АП
Главный тренер
Эдин Терзич
14
Ферран Торрес
ПВ
1
Джеймс Траффорд
ВР
1
Зак Стеффен
ВР
23
Бенжамин Менди
ЛЗ
24
Эрик Гарсия
ЦЗ
15
Натан Аке
ЦЗ
14
Эмерик Ляпорт
ЦЗ
2
Жоау Канселу
ПЗ
5
Фернандиньо
ЦП
9
Габриэл Жезус
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Остались в запасе
1
Роман Бюрки
ВР
41
Стефан Дрляча
ВР
14
Нико Шульц
ЛЗ
12
Тома Менье
ПЗ
26
Лукаш Пищек
ПЗ
25
Феликс Пасслак
ПЗ
21
Тобиас Рашль
АП
19
Рейньер
АП
Остались в запасе
14
Ферран Торрес
ПВ
1
Джеймс Траффорд
ВР
1
Зак Стеффен
ВР
23
Бенжамин Менди
ЛЗ
24
Эрик Гарсия
ЦЗ
15
Натан Аке
ЦЗ
14
Эмерик Ляпорт
ЦЗ
2
Жоау Канселу
ПЗ
5
Фернандиньо
ЦП
9
Габриэл Жезус
ЦФ
Главный тренер
Эдин Терзич
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Статистика матча Боруссия Д - Манчестер Сити
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Боруссия Д
Лига чемпионов, Общий этап
Арсенал
- : -
24.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
0 : 1
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Боруссия Д
2 : 1
07.11.2026
Эльверсберг
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия Д
3 : 2
27.10.2026
Вердер
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Сити
- : -
24.11.2026
Наполи
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
1 : 1
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Манчестер Сити
2 : 2
28.10.2026
Брайтон
Информация о матче
Стадион:
Сигнал Идуна Парк
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