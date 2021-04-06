Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Чехия. Шанс Лига
Сигма - Словацко
Сигма - Словацко: обзор матча 06 апреля 2021
Сигма
06.04.2021, вторник, 17:30
Чехия. Синот Лига, 23 тур
0 : 0
Завершен
Словацко
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сигма - Словацко
Желтая карточка
Р. Брейте
84'
82'
Желтая карточка
Я. Климент
Замена
P. Zifcak
️️️️
М. Хытил
82'
82'
Замена
Ф. Кубала
️️️️
М. Кохут
77'
Замена
Я. Калабишка
️️️️
П. Шимко
75'
Желтая карточка
М. Кадлец
Замена
Я. Михалик
️️️️
P. Gonzalez
63'
Желтая карточка
М. Гала
42'
13'
Желтая карточка
П. Шимко
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сигма
7
Радим Брейте
ВР
30
Алеш Мандоус
ВР
4
Роман Хубник
ЦЗ
32
Vit Benes
ЦЗ
21
Ондржей Змозла
ЦЗ
17
Мартин Гала
ЦЗ
22
Флоран Пулоло
ЦП
13
Моймир Хытил
ЦП
93
P. Gonzalez
ЦП
19
Radek Latal
ЦП
10
Jakub Yunis
ЦФ
Главный тренер
Вацлав Йилек
Словацко
25
Vit Nemrava
ВР
3
Михал Кадлец
ЦЗ
6
Станислав Хофманн
ЦЗ
4
Патрик Шимко
ЦЗ
11
Милан Петржела
ЦП
18
Лукаш Садилек
ЦП
0
J. Divisek
ЦП
21
Михал Кохут
ЦП
17
Марек Полашек
ЦП
9
Ян Климент
ЦФ
15
Вацлав Юрецка
ЦФ
Главный тренер
Сватоплюк Габанек
Сигма
44
Матуш Мачик
ВР
15
Jan Sterba
ЦЗ
22
Martin Sladký
ЦП
23
Ярослав Михалик
ЦП
6
Jáchym Šíp
ЦФ
11
P. Zifcak
ЦФ
0
P. Slamena
ЦФ
Словацко
28
Филип Кубала
ЦП
91
Ян Калабишка
ЦП
91
Pavol Bajza
ЦФ
4
J. Srubek
ЦФ
24
Jakub Rezek
ЦФ
23
Тимур Мелекесцев
ЦФ
2
Libor Pernica
ЦФ
4-4-1
7
Брейте
4
Хубник
21
Змозла
17
Гала
32
22
Пулоло
93
19
13
Хытил
10
3-5-2
25
3
Кадлец
6
Хофманн
4
Шимко
11
Петржела
0
21
Кохут
17
Полашек
18
Садилек
15
Юрецка
9
Климент
13
Хытил
11
11
13
Хытил
93
23
Михалик
23
Михалик
93
21
Кохут
28
Кубала
28
Кубала
21
Кохут
4
Шимко
91
Калабишка
91
Калабишка
4
Шимко
Остались в запасе
Сигма
Словацко
44
Матуш Мачик
ВР
6
Jáchym Šíp
ЦФ
0
P. Slamena
ЦФ
15
Jan Sterba
ЦЗ
22
Martin Sladký
ЦП
Главный тренер
Вацлав Йилек
91
Pavol Bajza
ЦФ
4
J. Srubek
ЦФ
24
Jakub Rezek
ЦФ
23
Тимур Мелекесцев
ЦФ
2
Libor Pernica
ЦФ
Главный тренер
Сватоплюк Габанек
Остались в запасе
44
Матуш Мачик
ВР
6
Jáchym Šíp
ЦФ
0
P. Slamena
ЦФ
15
Jan Sterba
ЦЗ
22
Martin Sladký
ЦП
Остались в запасе
91
Pavol Bajza
ЦФ
4
J. Srubek
ЦФ
24
Jakub Rezek
ЦФ
23
Тимур Мелекесцев
ЦФ
2
Libor Pernica
ЦФ
Главный тренер
Вацлав Йилек
Главный тренер
Сватоплюк Габанек
Статистика матча Сигма - Словацко
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Сигма
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Млада Болеслав
- : -
28.11.2026
Сигма
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Сигма
0 : 2
21.11.2026
Славия
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Градец-Кралове
5 : 0
07.11.2026
Сигма
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Сигма
3 : 0
31.10.2026
Зброевка
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Фастав
1 : 1
24.10.2026
Сигма
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Сигма
1 : 0
17.10.2026
Слован
Словацко
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Артис
- : -
27.11.2026
Словацко
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Словацко
4 : 2
22.11.2026
Градец-Кралове
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Фастав
0 : 1
07.11.2026
Словацко
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Словацко
1 : 3
31.10.2026
Теплице
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Спарта
5 : 1
25.10.2026
Словацко
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Словацко
1 : 2
18.10.2026
Зброевка
Информация о матче
Стадион:
Андрув стадион
Новости команд
Все
Сигма
Словацко
«Майнц» – «Сигма»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 марта 2026
19 марта
«Майнц» – «Сигма»: прогноз и ставки на матч 19 марта 2026 с коэффициентом 2.00
19 марта
«Сигма» – «Майнц»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 марта 2026
12 марта
«Сигма» – «Майнц»: прогноз и ставки на матч 12 марта 2026 с коэффициентом 1.62
11 марта
Опубликована сетка Лиги конференций до финала
27 февраля
«Майнц» – «Сигма»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 марта 2026
19 марта
«Майнц» – «Сигма»: прогноз и ставки на матч 19 марта 2026 с коэффициентом 2.00
19 марта
«Сигма» – «Майнц»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 марта 2026
12 марта
«Сигма» – «Майнц»: прогноз и ставки на матч 12 марта 2026 с коэффициентом 1.62
11 марта
Опубликована сетка Лиги конференций до финала
27 февраля
Лига конференций. «Кельн» победил «Словацко» и сохранил шансы на плей-офф. Матч переносили из-за тумана
2022.10.28 15:49
Матч Лиги конференций перенесли из-за тумана
2022.10.27 22:52
Лига конференций. «Вильярреал» и «Лех» забили семь голов на двоих, «Фиорентина» потеряла очки и другие результаты
2022.09.08 21:50
Воспитанник «Динамо» Левин близок к переходу в чешский «Словацко»
2022.01.22 17:13
1
Первая лига. «Млада Болеслав» проиграла с Татаевым, «Теплице» – с Назаровым; «Богемианс» с Левиным одержал победу
2020.06.10 21:35
1
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+