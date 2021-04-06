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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Карагюмрюк - Хатайспор
Карагюмрюк - Хатайспор: обзор матча 06 апреля 2021
Карагюмрюк
06.04.2021, вторник, 16:00
Турция. Суперлига, 33 тур
1 : 0
Завершен
Хатайспор
70'
А. Собич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Карагюмрюк - Хатайспор
Замена
К. Алтинай
️️️️
А. Бертолаччи
90'
+1
87'
Замена
Ю. Коне
️️️️
A. Katranis
79'
Замена
М. Мерт
️️️️
Р. Абид
78'
Желтая карточка
Р. Абид
Замена
Я. Салибу
️️️️
А. Ндао
73'
Замена
J. Lens
️️️️
Д. Дурмаз
73'
ГОЛ! 1:0!
А. Собич
Пас отдал
В. Хеденстад
70'
66'
Замена
А. Бупендза
️️️️
М. Камара
Желтая карточка
Л. Билья
62'
Замена
A. Aktas
️️️️
Л. Кастро
61'
Замена
А. Собич
️️️️
M. ErdinÃ§
61'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Карагюмрюк
2
Эмилиано Вивиано
ВР
29
Юре Балковец
ЦЗ
6
Вегар Хеденстад
ЦЗ
3
Энцо Роко
ЦЗ
87
Эрвин Жуканович
ЦЗ
10
Джимми Дурмаз
ЦП
6
Лукас Билья
ЦП
91
Андреа Бертолаччи
ЦП
19
Лукас Кастро
ЦП
18
Алассан Ндао
ПВ
9
MevlÃ¼t ErdinÃ§
ЦФ
Главный тренер
Шенол Джан
Хатайспор
1
Мунир Моанд
ВР
28
Пабло Сантос
ЦЗ
98
Alexandros Katranis
ЦЗ
14
Райан Абид
ЦП
92
Маме-Бирам Диуф
ЦП
7
Мохаммед Камара
ПВ
2
Burak Camoglu
ЦФ
55
Yusuf Abdioğlu
ЦФ
20
Рубен Рибейру
ЦФ
10
Адама Траоре
ЦФ
8
Давид Акинтола
ЦФ
Главный тренер
Эмер Эрдоган
Карагюмрюк
37
Гастон Кампи
ЦЗ
4
Корай Алтинай
ЦП
27
Jeremain Lens
ЦП
22
Aksel Aktas
ЦП
9
Артур Собич
ЦФ
70
Serhat Ahmetoglu
ЦФ
14
Efe Tatli
ЦФ
21
Muhammed Egemen Pehlivan
ЦФ
93
Aykut Özer
ЦФ
93
Яннис Салибу
ЦФ
Хатайспор
99
Юссуф Коне
ЦЗ
5
Исаак Сакей
ЦП
19
Мухаммед Мерт
ЦП
87
Hüseyin Gündüz
ЦФ
83
Huseyin Efe Akgul
ЦФ
23
Abdurrahman Canli
ЦФ
9
Аарон Бупендза
ЦФ
41
Joseph Akomadi
ЦФ
17
Ekrem Kılıçarslan
ЦФ
34
Akin Alkan
ЦФ
4-4-1-1
2
Вивиано
29
Балковец
3
Роко
87
Жуканович
6
Хеденстад
10
Дурмаз
91
Бертолаччи
19
Кастро
6
Билья
18
Ндао
9
2-2-1-5
1
Моанд
28
Сантос
98
14
Абид
92
Диуф
7
Камара
2
8
Акинтола
10
Траоре
20
Рибейру
55
91
Бертолаччи
4
Алтинай
4
Алтинай
91
Бертолаччи
9
9
Собич
9
Собич
9
10
Дурмаз
27
27
10
Дурмаз
19
Кастро
22
22
19
Кастро
18
Ндао
93
Салибу
93
Салибу
18
Ндао
14
Абид
19
Мерт
19
Мерт
14
Абид
7
Камара
9
Бупендза
9
Бупендза
7
Камара
98
99
Коне
99
Коне
98
Остались в запасе
Карагюмрюк
Хатайспор
70
Serhat Ahmetoglu
ЦФ
14
Efe Tatli
ЦФ
21
Muhammed Egemen Pehlivan
ЦФ
93
Aykut Özer
ЦФ
37
Гастон Кампи
ЦЗ
Главный тренер
Шенол Джан
87
Hüseyin Gündüz
ЦФ
83
Huseyin Efe Akgul
ЦФ
5
Исаак Сакей
ЦП
23
Abdurrahman Canli
ЦФ
41
Joseph Akomadi
ЦФ
17
Ekrem Kılıçarslan
ЦФ
34
Akin Alkan
ЦФ
Главный тренер
Эмер Эрдоган
Остались в запасе
70
Serhat Ahmetoglu
ЦФ
14
Efe Tatli
ЦФ
21
Muhammed Egemen Pehlivan
ЦФ
93
Aykut Özer
ЦФ
37
Гастон Кампи
ЦЗ
Остались в запасе
87
Hüseyin Gündüz
ЦФ
83
Huseyin Efe Akgul
ЦФ
5
Исаак Сакей
ЦП
23
Abdurrahman Canli
ЦФ
41
Joseph Akomadi
ЦФ
17
Ekrem Kılıçarslan
ЦФ
34
Akin Alkan
ЦФ
Главный тренер
Шенол Джан
Главный тренер
Эмер Эрдоган
Статистика матча Карагюмрюк - Хатайспор
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Карагюмрюк
Турция. Суперлига, 34 тур
Карагюмрюк
2 : 1
16.05.2026
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 33 тур
Коджаэлиспор
0 : 1
09.05.2026
Карагюмрюк
Турция. Суперлига, 32 тур
Карагюмрюк
1 : 0
03.05.2026
Генчлербирлиги
Турция. Суперлига, 31 тур
Бешикташ
0 : 0
27.04.2026
Карагюмрюк
Турция. Суперлига, 30 тур
Карагюмрюк
1 : 2
18.04.2026
Эюпспор
Хатайспор
Турция. Суперлига, 38 тур
Ризеспор
5 : 2
31.05.2025
Хатайспор
Турция. Суперлига, 37 тур
Хатайспор
4 : 2
26.05.2025
Фенербахче
Турция. Суперлига, 36 тур
Адана Демирспор
0 : 5
17.05.2025
Хатайспор
Турция. Суперлига, 35 тур
Гезтепе
1 : 1
11.05.2025
Хатайспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Хатайспор
2 : 4
03.05.2025
Истанбул Башакшехир
Информация о матче
Стадион:
Ататюрк Олимпият Стади
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