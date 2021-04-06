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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Реал - Ливерпуль
Реал - Ливерпуль: обзор матча 06 апреля 2021
Реал
06.04.2021, вторник, 22:00
Лига чемпионов, 1/4 финала
3 : 1
Ответный матч – 0 : 0
Завершен
Ливерпуль
27'
Винисиус
36'
М. Асенсио
65'
Винисиус
51'
М. Салах
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Протокол Реал - Ливерпуль
Замена
Родриго
️️️️
Винисиус
85'
83'
Желтая карточка
Т. Александер-Арнольд
81'
Замена
Д. Шакири
️️️️
О. Кабак
81'
Замена
Р. Фирмино
️️️️
Д. Жота
Замена
Ф. Вальверде
️️️️
М. Асенсио
70'
ГОЛ! 3:1!
Винисиус
Пас отдал
Л. Модрич
65'
56'
Желтая карточка
Т. Алькантара
51'
ГОЛ! 2:1!
М. Салах
Желтая карточка
Л. Васкес
49'
42'
Замена
Т. Алькантара
️️️️
Н. Кейта
39'
Желтая карточка
С. Мане
ГОЛ! 2:0!
М. Асенсио
36'
ГОЛ! 1:0!
Винисиус
Пас отдал
Т. Кроос
27'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Реал
1
Тибо Куртуа
ВР
23
Ферлан Менди
ЛЗ
6
Начо
ЦЗ
3
Эдер Милитао
ЦЗ
17
Лукас Васкес
ПЗ
7
Винисиус
ЛВ
20
Лука Модрич
ЦП
5
Каземиро
ЦП
8
Тони Кроос
ЦП
10
Марко Асенсио
ПВ
9
Карим Бензема
ЦФ
Главный тренер
Зинедин Зидан
Ливерпуль
1
Алиссон
ВР
3
Эндрю Робертсон
ЛЗ
3
Натаниэль Филлипс
ЦЗ
5
Озан Кабак
ЦЗ
12
Трент Александер-Арнольд
ПЗ
20
Диогу Жота
ЛВ
10
Садио Мане
ЛВ
6
Фабиньо
ОП
23
Джорджиньо Вейналдум
ЦП
8
Наби Кейта
ЦП
10
Мохамед Салах
ПВ
Главный тренер
Юрген Клопп
Реал
13
Диего Альтубе
ВР
13
Андрей Лунин
ВР
12
Марсело
ЛЗ
23
Виктор Чуст
ЦЗ
20
Альваро Одриосола
ПЗ
8
Федерико Вальверде
ЦП
22
Иско
АП
11
Родриго
ПВ
11
Серхио Аррибас
ПВ
9
Мариано Диас
ЦФ
Ливерпуль
1
Харви Дэвис
ВР
13
Адриан
ВР
21
Константинос Цимикас
ЛЗ
46
Рис Уильямс
ЦЗ
6
Бен Дэвис
ЦЗ
16
Джейк Кен
ЦП
21
Кертис Джонс
ЦП
20
Джеймс Милнер
ЦП
21
Алекс Окслэд-Чемберлен
ЦП
6
Тиаго Алькантара
ЦП
10
Джердан Шакири
ПВ
9
Роберто Фирмино
ЦФ
4-3-2-1
1
Куртуа
23
Менди
6
Начо
3
Милитао
17
Васкес
20
Модрич
5
Каземиро
8
Кроос
7
Винисиус
10
Асенсио
9
Бензема
4-1-2-3
1
Алиссон
12
Александер-Арнольд
3
Филлипс
5
Кабак
3
Робертсон
6
Фабиньо
23
Вейналдум
8
Кейта
10
Салах
20
Жота
10
Мане
10
Асенсио
8
Вальверде
8
Вальверде
10
Асенсио
7
Винисиус
11
Родриго
11
Родриго
7
Винисиус
8
Кейта
6
Алькантара
6
Алькантара
8
Кейта
5
Кабак
10
Шакири
10
Шакири
5
Кабак
20
Жота
9
Фирмино
9
Фирмино
20
Жота
Остались в запасе
Реал
Ливерпуль
23
Виктор Чуст
ЦЗ
13
Диего Альтубе
ВР
13
Андрей Лунин
ВР
12
Марсело
ЛЗ
20
Альваро Одриосола
ПЗ
22
Иско
АП
11
Серхио Аррибас
ПВ
9
Мариано Диас
ЦФ
Главный тренер
Зинедин Зидан
16
Джейк Кен
ЦП
1
Харви Дэвис
ВР
13
Адриан
ВР
21
Константинос Цимикас
ЛЗ
46
Рис Уильямс
ЦЗ
6
Бен Дэвис
ЦЗ
21
Кертис Джонс
ЦП
20
Джеймс Милнер
ЦП
21
Алекс Окслэд-Чемберлен
ЦП
Главный тренер
Юрген Клопп
Остались в запасе
23
Виктор Чуст
ЦЗ
13
Диего Альтубе
ВР
13
Андрей Лунин
ВР
12
Марсело
ЛЗ
20
Альваро Одриосола
ПЗ
22
Иско
АП
11
Серхио Аррибас
ПВ
9
Мариано Диас
ЦФ
Остались в запасе
16
Джейк Кен
ЦП
1
Харви Дэвис
ВР
13
Адриан
ВР
21
Константинос Цимикас
ЛЗ
46
Рис Уильямс
ЦЗ
6
Бен Дэвис
ЦЗ
21
Кертис Джонс
ЦП
20
Джеймс Милнер
ЦП
21
Алекс Окслэд-Чемберлен
ЦП
Главный тренер
Зинедин Зидан
Главный тренер
Юрген Клопп
Статистика матча Реал - Ливерпуль
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
Реал
- : -
24.11.2026
ПСВ
Испания. Примера, 13 тур
Реал
2 : 1
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
АЕК
2 : 3
04.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Расинг
0 : 3
01.11.2026
Реал
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Ливерпуль
Лига чемпионов, Общий этап
Брюгге
- : -
25.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
4 : 0
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Информация о матче
Главный судья:
Феликc Брих
(Мюнхен)
Стадион:
Альфредо ди Стефано
Где смотреть матч:
Матч ТВ
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