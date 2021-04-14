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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Ливерпуль - Реал
Ливерпуль - Реал: обзор матча 14 апреля 2021
Ливерпуль
14.04.2021, среда, 22:00
Лига чемпионов, 1/4 финала
0 : 0
Первый матч – 1 : 3
Завершен
Реал
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Протокол Ливерпуль - Реал
82'
Замена
Иско
️️️️
М. Асенсио
Замена
Д. Шакири
️️️️
Р. Фирмино
82'
Замена
А. Окслэд-Чемберлен
️️️️
С. Мане
82'
72'
Замена
Родриго
️️️️
Винисиус
72'
Замена
А. Одриосола
️️️️
Т. Кроос
Замена
Д. Жота
️️️️
О. Кабак
60'
Замена
Т. Алькантара
️️️️
Д. Милнер
60'
Желтая карточка
Н. Филлипс
59'
Желтая карточка
Э. Робертсон
25'
24'
Желтая карточка
Каземиро
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ливерпуль
1
Алиссон
ВР
3
Эндрю Робертсон
ЛЗ
5
Озан Кабак
ЦЗ
3
Натаниэль Филлипс
ЦЗ
12
Трент Александер-Арнольд
ПЗ
10
Садио Мане
ЛВ
6
Фабиньо
ОП
20
Джеймс Милнер
ЦП
23
Джорджиньо Вейналдум
ЦП
10
Мохамед Салах
ПВ
9
Роберто Фирмино
ЦФ
Главный тренер
Юрген Клопп
Реал
1
Тибо Куртуа
ВР
23
Ферлан Менди
ЛЗ
3
Эдер Милитао
ЦЗ
6
Начо
ЦЗ
8
Федерико Вальверде
ПЗ
7
Винисиус
ЛВ
5
Каземиро
ОП
20
Лука Модрич
ЦП
8
Тони Кроос
ЦП
10
Марко Асенсио
ПВ
9
Карим Бензема
ЦФ
Главный тренер
Зинедин Зидан
Ливерпуль
13
Адриан
ВР
1
Харви Дэвис
ВР
21
Константинос Цимикас
ЛЗ
6
Бен Дэвис
ЦЗ
46
Рис Уильямс
ЦЗ
20
Диогу Жота
ЛВ
16
Джейк Кен
ЦП
21
Алекс Окслэд-Чемберлен
ЦП
8
Наби Кейта
ЦП
6
Тиаго Алькантара
ЦП
7
Лейтон Кларксон
ЦП
10
Джердан Шакири
ПВ
Реал
13
Диего Альтубе
ВР
13
Андрей Лунин
ВР
12
Марсело
ЛЗ
23
Виктор Чуст
ЦЗ
20
Альваро Одриосола
ПЗ
2
Марвин Парк
ЦП
22
Иско
АП
11
Серхио Аррибас
ПВ
11
Родриго
ПВ
9
Мариано Диас
ЦФ
4-1-2-2-1
1
Алиссон
3
Робертсон
5
Кабак
3
Филлипс
12
Александер-Арнольд
6
Фабиньо
20
Милнер
23
Вейналдум
10
Мане
10
Салах
9
Фирмино
4-1-2-2-1
1
Куртуа
8
Вальверде
3
Милитао
6
Начо
23
Менди
5
Каземиро
20
Модрич
8
Кроос
10
Асенсио
7
Винисиус
9
Бензема
5
Кабак
20
Жота
20
Жота
5
Кабак
10
Мане
21
Окслэд-Чемберлен
21
Окслэд-Чемберлен
10
Мане
9
Фирмино
10
Шакири
10
Шакири
9
Фирмино
20
Милнер
6
Алькантара
6
Алькантара
20
Милнер
8
Кроос
20
Одриосола
20
Одриосола
8
Кроос
10
Асенсио
22
Иско
22
Иско
10
Асенсио
7
Винисиус
11
Родриго
11
Родриго
7
Винисиус
Остались в запасе
Ливерпуль
Реал
6
Бен Дэвис
ЦЗ
13
Адриан
ВР
1
Харви Дэвис
ВР
21
Константинос Цимикас
ЛЗ
46
Рис Уильямс
ЦЗ
16
Джейк Кен
ЦП
8
Наби Кейта
ЦП
7
Лейтон Кларксон
ЦП
Главный тренер
Юрген Клопп
13
Диего Альтубе
ВР
13
Андрей Лунин
ВР
12
Марсело
ЛЗ
23
Виктор Чуст
ЦЗ
11
Серхио Аррибас
ПВ
9
Мариано Диас
ЦФ
2
Марвин Парк
ЦП
Главный тренер
Зинедин Зидан
Остались в запасе
6
Бен Дэвис
ЦЗ
13
Адриан
ВР
1
Харви Дэвис
ВР
21
Константинос Цимикас
ЛЗ
46
Рис Уильямс
ЦЗ
16
Джейк Кен
ЦП
8
Наби Кейта
ЦП
7
Лейтон Кларксон
ЦП
Остались в запасе
13
Диего Альтубе
ВР
13
Андрей Лунин
ВР
12
Марсело
ЛЗ
23
Виктор Чуст
ЦЗ
11
Серхио Аррибас
ПВ
9
Мариано Диас
ЦФ
2
Марвин Парк
ЦП
Главный тренер
Юрген Клопп
Главный тренер
Зинедин Зидан
Статистика матча Ливерпуль - Реал
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Ливерпуль
Лига чемпионов, Общий этап
Брюгге
- : -
25.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
4 : 0
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
Реал
- : -
24.11.2026
ПСВ
Испания. Примера, 13 тур
Реал
2 : 1
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
АЕК
2 : 3
04.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Расинг
0 : 3
01.11.2026
Реал
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Информация о матче
Стадион:
Энфилд Роуд
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