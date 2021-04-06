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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Гезтепе - Ризеспор
Гезтепе - Ризеспор: обзор матча 06 апреля 2021
Гезтепе
06.04.2021, вторник, 16:00
Турция. Суперлига, 33 тур
2 : 0
Завершен
Ризеспор
56'
Х. Акбунар
78'
Ш. Ндиайе
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Гезтепе - Ризеспор
90'
Красная карточка
Г. Аккан
Желтая карточка
А. Яхович
88'
Замена
K. Sönmez
️️️️
С. Айдогду
88'
Замена
️️️️
Ш. Ндиайе
88'
79'
Замена
О. Булут
️️️️
Ф. Байано
79'
Замена
Y. Pehlivan
️️️️
Э. Сабо
ГОЛ! 2:0!
Ш. Ндиайе
78'
74'
Желтая карточка
Ф. Болдрин
Замена
А. Эсити
️️️️
Х. Акбунар
73'
Замена
А. Яхович
️️️️
З. Трипич
73'
Желтая карточка
Ф. Диабате
72'
71'
Замена
Л. Реми
️️️️
Т. Торун
71'
Замена
M. Morozyuk
️️️️
F.
67'
Желтая карточка
Ф. Байано
Замена
Ф. Диабате
️️️️
П. Зули
66'
ГОЛ! 1:0!
Х. Акбунар
56'
46'
Замена
Ф. Болдрин
️️️️
Д. Эрдоган
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гезтепе
70
Ирфан Эгрибаят
ВР
7
Мурат Палули
ЦЗ
4
Тити
ЦЗ
33
Атындж Нукан
ЦЗ
41
Беркан Эмир
ЦЗ
5
Обинна Нвободо
ОП
10
Златко Трипич
ЦП
8
Сонер Айдогду
ЦП
44
Петер Зули
ЦП
7
Халил Акбунар
ПВ
27
Шериф Ндиайе
ЦФ
Главный тренер
Йилмаз Вюрал
Ризеспор
23
Гекхан Аккан
ВР
5
Яссин Мерья
ЦЗ
3
Монтассар Тальби
ЦЗ
17
Дарио Мельняк
ЦЗ
21
Доган Эрдоган
ЦП
52
Эрик Сабо
ЦП
88
Дамьян Джокович
ЦП
8
Тунай Торун
ЦП
27
Фабрисио Байано
ЦП
81
Брайан Самудио
ЦФ
11
Fernando
ЦФ
Главный тренер
Хикмет Караман
Гезтепе
68
Дженан Бурекович
ЛЗ
33
Алпаслан Озтюрк
ЦЗ
27
Lamine Gassama
ЦЗ
99
Stefano Napoleoni
ЦП
13
Андерсон Эсити
ЦП
6
Kubilay Sönmez
ЦФ
1
Arda Özcimen
ЦФ
12
Браун Идейе
ЦФ
18
Адис Яхович
ЦФ
34
Фуссейни Диабате
ЦФ
Ризеспор
13
Tarik Ãetin
ВР
55
Mykola Morozyuk
ЦЗ
12
Исмаил Кейбаши
ЦЗ
5
Селим Ай
ЦЗ
0
Y. Pehlivan
ЦЗ
66
Эмир Дилавер
ЦП
5
Абдуллах Дурак
ЦП
10
Фернандо Болдрин
ЦП
6
Онур Булут
ЦП
14
Лоик Реми
ЦФ
4-1-3-1-1
70
Эгрибаят
7
Палули
33
Нукан
41
Эмир
4
Тити
5
Нвободо
10
Трипич
8
Айдогду
44
Зули
7
Акбунар
27
Ндиайе
3-5-2
23
Аккан
5
Мерья
3
Тальби
17
Мельняк
21
Эрдоган
88
Джокович
8
Торун
27
Байано
52
Сабо
11
81
Самудио
8
Айдогду
6
6
8
Айдогду
7
Акбунар
13
Эсити
13
Эсити
7
Акбунар
10
Трипич
18
Яхович
18
Яхович
10
Трипич
44
Зули
34
Диабате
34
Диабате
44
Зули
11
55
55
11
52
Сабо
0
0
52
Сабо
21
Эрдоган
10
Болдрин
10
Болдрин
21
Эрдоган
27
Байано
6
Булут
6
Булут
27
Байано
8
Торун
14
Реми
14
Реми
8
Торун
Остались в запасе
Гезтепе
Ризеспор
33
Алпаслан Озтюрк
ЦЗ
68
Дженан Бурекович
ЛЗ
1
Arda Özcimen
ЦФ
27
Lamine Gassama
ЦЗ
99
Stefano Napoleoni
ЦП
12
Браун Идейе
ЦФ
Главный тренер
Йилмаз Вюрал
66
Эмир Дилавер
ЦП
13
Tarik Ãetin
ВР
12
Исмаил Кейбаши
ЦЗ
5
Селим Ай
ЦЗ
5
Абдуллах Дурак
ЦП
Главный тренер
Хикмет Караман
Остались в запасе
33
Алпаслан Озтюрк
ЦЗ
68
Дженан Бурекович
ЛЗ
1
Arda Özcimen
ЦФ
27
Lamine Gassama
ЦЗ
99
Stefano Napoleoni
ЦП
12
Браун Идейе
ЦФ
Остались в запасе
66
Эмир Дилавер
ЦП
13
Tarik Ãetin
ВР
12
Исмаил Кейбаши
ЦЗ
5
Селим Ай
ЦЗ
5
Абдуллах Дурак
ЦП
Главный тренер
Йилмаз Вюрал
Главный тренер
Хикмет Караман
Статистика матча Гезтепе - Ризеспор
2
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Гезтепе
Турция. Суперлига, 13 тур
Гезтепе
- : -
30.11.2026
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 12 тур
Эрзурумспор
0 : 1
22.11.2026
Гезтепе
Турция. Суперлига, 11 тур
Гезтепе
1 : 2
07.11.2026
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 10 тур
Фенербахче
1 : 2
31.10.2026
Гезтепе
Турция. Суперлига, 9 тур
Гезтепе
2 : 0
25.10.2026
Чорум
Турция. Суперлига, 8 тур
Коджаэлиспор
1 : 2
18.10.2026
Гезтепе
Ризеспор
Турция. Суперлига, 13 тур
Ризеспор
- : -
27.11.2026
Касымпаша
Турция. Суперлига, 12 тур
Амед
0 : 2
21.11.2026
Ризеспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Ризеспор
2 : 1
08.11.2026
Эрзурумспор
Турция. Суперлига, 10 тур
Коджаэлиспор
0 : 0
31.10.2026
Ризеспор
Турция. Суперлига, 9 тур
Ризеспор
3 : 4
26.10.2026
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 8 тур
Чорум
2 : 1
16.10.2026
Ризеспор
Информация о матче
Стадион:
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