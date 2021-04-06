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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Норвич Сити - Хаддерсфилд Таун
Норвич Сити - Хаддерсфилд Таун: обзор матча 06 апреля 2021
Норвич Сити
06.04.2021, вторник, 21:45
Англия. Чемпионшип, 40 тур
7 : 0
Завершен
Хаддерсфилд Таун
8'
Т. Пукки
20'
Т. Пукки
23'
Э. Буэндия
29'
Т. Кантвелл
42'
К. Доуэлл
61'
Т. Пукки (П)
79'
Д. Хагилл
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Норвич Сити - Хаддерсфилд Таун
Замена
О. Эрнандес
️️️️
Т. Кантвелл
86'
ГОЛ! 7:0!
Д. Хагилл
Пас отдал
М. Ааронс
79'
Замена
П. Плахета
️️️️
Э. Буэндия
77'
Замена
Д. Хагилл
️️️️
Т. Пукки
77'
Замена
Я. Серенсен
️️️️
К. МакЛин
70'
Замена
М. Стиперманн
️️️️
К. Доуэлл
70'
66'
Замена
Д. Браун
️️️️
Л. О'Брайен
66'
Замена
Р. Эдмондс-Грин
️️️️
М. Сарр
ГОЛ с пенальти! 6:0!
Т. Пукки
61'
60'
Желтая карточка
И. Мбенза
54'
Замена
А. Роу
️️️️
Д. Холмс
54'
Замена
С. Томас
️️️️
Д. Хогг
46'
Замена
С. Хай
️️️️
Р. Стирмен
ГОЛ! 5:0!
К. Доуэлл
Пас отдал
Э. Буэндия
42'
ГОЛ! 4:0!
Т. Кантвелл
Пас отдал
Э. Буэндия
29'
ГОЛ! 3:0!
Э. Буэндия
Пас отдал
Т. Пукки
23'
ГОЛ! 2:0!
Т. Пукки
Пас отдал
Э. Буэндия
20'
ГОЛ! 1:0!
Т. Пукки
Пас отдал
Т. Кантвелл
8'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Норвич Сити
23
Тим Крул
ВР
13
Димитриос Яннулис
ЛЗ
12
Эндрю Омобамиделе
ЦЗ
4
Грант Хэнли
ЦЗ
3
Макс Ааронс
ПЗ
10
Тодд Кантвелл
ЛВ
34
Оливер Скипп
ОП
23
Кенни МакЛин
ЦП
26
Киран Доуэлл
ЦП
10
Эмилиано Буэндия
ЦФ
20
Теему Пукки
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Фарке
Хаддерсфилд Таун
1
Райан Шофилд
ВР
36
Ричард Кио
ЦЗ
19
Ричард Стирмен
ЦЗ
23
Мухамаду-Наби Сарр
ЦЗ
21
Демеако Духани
ЦЗ
6
Джонатан Хогг
ЦП
7
Исаак Мбенза
ЦП
14
Дуэйн Холмс
ЦП
7
Жуниньо Бакуна
ЦП
27
Льюис О'Брайен
ЦП
25
Дэнни Уорд
ЦФ
Главный тренер
Ян Зиверт
Норвич Сити
1
Эрьян Нюланд
ВР
19
Бали Мамба
ПЗ
77
Пшемыслав Плахета
ЛВ
18
Якоб Серенсен
ЦП
6
Александер Теттей
ЦП
8
Марио Вранчич
ЦП
22
Марко Стиперманн
АП
11
Онель Эрнандес
ПВ
9
Джордан Хагилл
ЦФ
Хаддерсфилд Таун
2
Жоэл Перейра
ВР
4
Рармани Эдмондс-Грин
ЦЗ
4
Tommy Elphick
ЦЗ
21
Джейден Браун
ЦЗ
11
Аарон Роу
ЦП
7
Скотт Хай
ЦП
7
Сорба Томас
ПВ
22
Фрейзер Кэмпбелл
ЦФ
9
Яя Саного
ЦФ
4-1-2-1-2
23
Крул
13
Яннулис
12
Омобамиделе
4
Хэнли
3
Ааронс
34
Скипп
23
МакЛин
26
Доуэлл
10
Кантвелл
20
Пукки
10
Буэндия
4-5-1
1
Шофилд
19
Стирмен
23
Сарр
21
Духани
36
Кио
6
Хогг
14
Холмс
7
Бакуна
27
О'Брайен
7
Мбенза
25
Уорд
26
Доуэлл
22
Стиперманн
22
Стиперманн
26
Доуэлл
10
Кантвелл
11
Эрнандес
11
Эрнандес
10
Кантвелл
10
Буэндия
77
Плахета
77
Плахета
10
Буэндия
23
МакЛин
18
Серенсен
18
Серенсен
23
МакЛин
20
Пукки
9
Хагилл
9
Хагилл
20
Пукки
6
Хогг
7
Томас
7
Томас
6
Хогг
14
Холмс
11
Роу
11
Роу
14
Холмс
19
Стирмен
7
Хай
7
Хай
19
Стирмен
23
Сарр
4
Эдмондс-Грин
4
Эдмондс-Грин
23
Сарр
27
О'Брайен
21
Браун
21
Браун
27
О'Брайен
Остались в запасе
Норвич Сити
Хаддерсфилд Таун
19
Бали Мамба
ПЗ
1
Эрьян Нюланд
ВР
6
Александер Теттей
ЦП
8
Марио Вранчич
ЦП
Главный тренер
Даниэль Фарке
2
Жоэл Перейра
ВР
4
Tommy Elphick
ЦЗ
22
Фрейзер Кэмпбелл
ЦФ
9
Яя Саного
ЦФ
Главный тренер
Ян Зиверт
Остались в запасе
19
Бали Мамба
ПЗ
1
Эрьян Нюланд
ВР
6
Александер Теттей
ЦП
8
Марио Вранчич
ЦП
Остались в запасе
2
Жоэл Перейра
ВР
4
Tommy Elphick
ЦЗ
22
Фрейзер Кэмпбелл
ЦФ
9
Яя Саного
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Фарке
Главный тренер
Ян Зиверт
Статистика матча Норвич Сити - Хаддерсфилд Таун
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Норвич Сити
- : -
24.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Норвич Сити
2 : 1
21.11.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бристоль Сити
0 : 5
07.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Дерби Каунти
0 : 4
03.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Норвич Сити
3 : 2
31.10.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Чарльтон
1 : 3
24.10.2026
Норвич Сити
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 17 тур
Донкастер Роверс
- : -
26.11.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 16 тур
Хаддерсфилд Таун
0 : 1
21.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 15 тур
Уиком Уондерерс
0 : 0
14.11.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 8 тур
Хаддерсфилд Таун
1 : 1
03.11.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Брэдфорд Сити
0 : 3
31.10.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 13 тур
Хаддерсфилд Таун
2 : 1
24.10.2026
Уиган Атлетик
Информация о матче
Стадион:
Кэрроу Роуд
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