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Расписание матчей
Франция. Кубок
Монако - Метц
Монако - Метц: обзор матча 06 апреля 2021
Монако
06.04.2021, вторник, 19:45
Франция. Кубок, 1/8 финала
0 : 0
Счет по пенальти – 5 : 4
Завершен
Метц
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Монако - Метц
Замена
О. Чуамени
️️️️
Э. Матацо
79'
Замена
С. Йоветич
️️️️
К. Дьятта
68'
Замена
К. Энрике
️️️️
Ф. Балло-Туре
68'
65'
Желтая карточка
В. Ангбан
61'
Замена
Т. Эмброуз
️️️️
Вагнер
61'
Замена
П. Яд
️️️️
А. Исека
60'
Замена
П. Сарр
️️️️
Ф. Булайя
Замена
С. Фабрегас
️️️️
Ж. Мартинш
59'
Замена
А. Дисаси
️️️️
Б. Бадьяшиль
46'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Монако
99
Радослав Майецки
ВР
97
Фоде Балло-Туре
ЛЗ
5
Бенуа Бадьяшиль
ЦЗ
3
Гильермо Марипан
ЦЗ
19
Джибриль Сидибе
ПЗ
10
Желсон Мартинш
ЛП
8
Элиот Матацо
ОП
24
Юссуф Фофана
ОП
15
Крепин Дьятта
ПП
31
Кевин Фолланд
ЦФ
10
Виссам Бен-Йеддер
ЦФ
Главный тренер
Нико Ковач
Метц
90
Александр Окиджа
ВР
3
Тома Делен
ЛЗ
6
Дилан Бронн
ЦЗ
4
Кики Куяте
ЦЗ
2
Мамаду Фофана
ЦЗ
18
Фабьен Сентонс
ПЗ
70
Вагнер
ЛП
37
Фарид Булайя
ЦП
7
Викторьен Ангбан
ЦП
80
Хабиб Майга
ПП
9
Аарон Исека
ЦФ
Главный тренер
Венсан Оньон
Монако
1
Вито Манноне
ВР
12
Кайо Энрике
ЛЗ
21
Аксель Дисаси
ЦЗ
5
Крислен Матсима
ЦЗ
14
Орельен Чуамени
ОП
4
Сеск Фабрегас
ЦП
10
Александр Головин
АП
9
Стеван Йоветич
ЦФ
9
Пьетро Пеллегри
ЦФ
Метц
40
Усман Ба
ВР
14
Матье Удоль
ЛЗ
18
Эрнест Боахен
ПЗ
88
Юссеф Мазиз
ЛП
37
Папа Яд
ЛВ
29
Папе Сарр
ЦП
12
Бубакар Траоре
ЦП
26
Мамаду Гуйе
ПВ
68
Тьерри Эмброуз
ЦФ
4-2-2-2
99
Майецки
97
Балло-Туре
5
Бадьяшиль
3
Марипан
19
Сидибе
8
Матацо
24
Фофана
10
Мартинш
15
Дьятта
10
Бен-Йеддер
31
Фолланд
3-2-4-1
90
Окиджа
6
Бронн
4
Куяте
2
Фофана
18
Сентонс
3
Делен
80
Майга
37
Булайя
7
Ангбан
70
Вагнер
9
Исека
5
Бадьяшиль
21
Дисаси
21
Дисаси
5
Бадьяшиль
10
Мартинш
4
Фабрегас
4
Фабрегас
10
Мартинш
97
Балло-Туре
12
Энрике
12
Энрике
97
Балло-Туре
8
Матацо
14
Чуамени
14
Чуамени
8
Матацо
15
Дьятта
9
Йоветич
9
Йоветич
15
Дьятта
37
Булайя
29
Сарр
29
Сарр
37
Булайя
9
Исека
37
Яд
37
Яд
9
Исека
70
Вагнер
68
Эмброуз
68
Эмброуз
70
Вагнер
Остались в запасе
Монако
Метц
1
Вито Манноне
ВР
5
Крислен Матсима
ЦЗ
10
Александр Головин
АП
9
Пьетро Пеллегри
ЦФ
Главный тренер
Нико Ковач
40
Усман Ба
ВР
18
Эрнест Боахен
ПЗ
14
Матье Удоль
ЛЗ
88
Юссеф Мазиз
ЛП
12
Бубакар Траоре
ЦП
26
Мамаду Гуйе
ПВ
Главный тренер
Венсан Оньон
Остались в запасе
1
Вито Манноне
ВР
5
Крислен Матсима
ЦЗ
10
Александр Головин
АП
9
Пьетро Пеллегри
ЦФ
Остались в запасе
40
Усман Ба
ВР
18
Эрнест Боахен
ПЗ
14
Матье Удоль
ЛЗ
88
Юссеф Мазиз
ЛП
12
Бубакар Траоре
ЦП
26
Мамаду Гуйе
ПВ
Главный тренер
Нико Ковач
Главный тренер
Венсан Оньон
Статистика матча Монако - Метц
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Монако
Лига конференций, 4 тур
Хартс
- : -
26.11.2026
Монако
Франция. Лига 1, 11 тур
Монако
1 : 1
21.11.2026
Осер
Франция. Лига 1, 10 тур
Ле-Ман
1 : 1
08.11.2026
Монако
Лига конференций, 3 тур
Монако
2 : 0
05.11.2026
Нордшелланд
Франция. Лига 1, 9 тур
Париж
3 : 1
01.11.2026
Монако
Франция. Лига 1, 8 тур
Монако
1 : 1
25.10.2026
Лилль
Метц
Франция. Лига 2, 14 тур
Клермон
- : -
04.12.2026
Метц
Франция. Лига 2, 13 тур
Метц
2 : 1
20.11.2026
Булонь
Франция. Лига 2, 12 тур
Монпелье
2 : 3
06.11.2026
Метц
Франция. Лига 2, 11 тур
Метц
1 : 3
30.10.2026
По
Франция. Лига 2, 10 тур
Дюнкерк
1 : 1
23.10.2026
Метц
Франция. Лига 2, 9 тур
Метц
3 : 2
17.10.2026
Сошо
Информация о матче
Главный судья:
Жереми Пиньяр
Стадион:
Луи II
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