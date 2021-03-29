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    Расписание матчей 29-03-2021

    февраль 2021
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
    март 2021
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4
    апрель 2021
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2
    Предыдущий день Следующий день
    Россия. ПФЛ. Группа 1 (2020/2021), 21 тур
    29 марта, понедельник
    13:00
    Туапсе
    0:6
    Форте
    Матч завершен
    Товарищеские матчи. Сборные 2021
    29 марта, понедельник
    16:00
    Узбекистан
    0:1
    Ирак
    Матч завершен
    29 марта, понедельник
    17:45
    Кувейт
    1:1
    Ливан
    Матч завершен
    29 марта, понедельник
    18:00
    Индия
    0:6
    ОАЭ
    Матч завершен
    29 марта, понедельник
    23:30
    Эквадор
    2:1
    Боливия
    Матч завершен
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