январь 2020
февраль 2021
Португалия. Примейра (2020/2021), 14 тур
18 февраля, четверг
00:45
Матч завершен
Бразилия. Серия А 2020, 33 тур
18 февраля, четверг
01:00
Матч завершен
Бразилия. Серия А 2020, 35 тур
Лига Европы (2020/2021), 1/16 финала, первый матч
18 февраля, четверг
20:55
Матч завершен
18 февраля, четверг
20:55
Матч завершен
18 февраля, четверг
20:55
Матч завершен
18 февраля, четверг
20:55
Матч завершен
18 февраля, четверг
23:00
Матч завершен
18 февраля, четверг
23:00
Матч завершен
Греция. Суперлига (2020/2021), 6 тур
18 февраля, четверг
18:15
Матч завершен