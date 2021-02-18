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    Расписание матчей 18-02-2021

    январь 2020
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
    февраль 2021
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
    март 2021
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4
    Предыдущий день Следующий день
    Португалия. Примейра (2020/2021), 14 тур
    18 февраля, четверг
    00:45
    Витория Гимараеш
    2:2
    Фаренсе
    Матч завершен
    Бразилия. Серия А 2020, 33 тур
    18 февраля, четверг
    01:00
    Сантос
    1:0
    Коринтианс
    Матч завершен
    Бразилия. Серия А 2020, 35 тур
    18 февраля, четверг
    01:30
    Коритиба
    1:0
    Палмейрас
    Матч завершен
    Товарищеские матчи 2021, Февраль
    18 февраля, четверг
    15:00
    Рубин
    3:0
    Ротор
    Матч завершен
    Лига Европы (2020/2021), 1/16 финала, первый матч
    18 февраля, четверг
    18:00
    Динамо
    1:1
    Брюгге
    Матч завершен
    18 февраля, четверг
    20:55
    Вольфсберг
    1:4
    Тоттенхэм
    Матч завершен
    18 февраля, четверг
    20:55
    Реал Сосьедад
    0:4
    Манчестер Юнайтед
    Матч завершен
    18 февраля, четверг
    20:55
    Црвена Звезда
    2:2
    Милан
    Матч завершен
    18 февраля, четверг
    20:55
    Славия
    0:0
    Лестер
    Матч завершен
    18 февраля, четверг
    20:55
    Брага
    0:2
    Рома
    Матч завершен
    18 февраля, четверг
    20:55
    Краснодар
    2:3
    Динамо
    Матч завершен
    18 февраля, четверг
    20:55
    Янг Бойз
    4:3
    Байер
    Матч завершен
    18 февраля, четверг
    20:55
    Олимпиакос
    4:2
    ПСВ
    Матч завершен
    18 февраля, четверг
    23:00
    Мольде
    3:3
    Хоффенхайм
    Матч завершен
    18 февраля, четверг
    23:00
    Гранада
    2:0
    Наполи
    Матч завершен
    18 февраля, четверг
    23:00
    Маккаби
    0:2
    Шахтер
    Матч завершен
    18 февраля, четверг
    23:00
    Лилль
    1:2
    Аякс
    Матч завершен
    18 февраля, четверг
    23:00
    Бенфика
    1:1
    Арсенал
    Матч завершен
    18 февраля, четверг
    23:00
    Антверпен
    3:4
    Рейнджерс
    Матч завершен
    18 февраля, четверг
    23:00
    Зальцбург
    0:2
    Вильярреал
    Матч завершен
    Греция. Суперлига (2020/2021), 6 тур
    18 февраля, четверг
    18:15
    Аполлон Смирнис
    0:1
    ПАС Ламия
    Матч завершен
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