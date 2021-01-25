Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Расписание матчей 25-01-2021

    декабрь 2020
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3
    январь 2021
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
    февраль 2021
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
    Предыдущий день Следующий день
    Бразилия. Серия А 2020, 32 тур
    25 января, понедельник
    00:15
    Спорт Ресифи
    2:0
    Баия
    Матч завершен
    25 января, понедельник
    00:15
    Атлетико Гойяненсе
    2:0
    Форталеза
    Матч завершен
    25 января, понедельник
    00:15
    Сантос
    3:4
    Гойас
    Матч завершен
    25 января, понедельник
    02:30
    Флуминенсе
    2:0
    Ботафого
    Матч завершен
    25 января, понедельник
    02:30
    Васко да Гама
    3:2
    Атлетико Минейро
    Матч завершен
    Турция. Суперлига (2020/2021), 21 тур
    25 января, понедельник
    16:00
    Касымпаша
    2:0
    Сивасспор
    Матч завершен
    25 января, понедельник
    19:00
    Аланьяспор
    4:3
    Анкарагюджю
    Матч завершен
    25 января, понедельник
    19:00
    Фенербахче
    3:0
    Кайсериспор
    Матч завершен
    Португалия. Примейра (2020/2021), 15 тур
    25 января, понедельник
    17:30
    Белененсеш
    2:0
    Тондела
    Матч завершен
    25 января, понедельник
    19:30
    Риу Аве
    1:2
    Санта-Клара
    Матч завершен
    25 января, понедельник
    20:00
    Бенфика
    1:1
    Насьональ
    Матч завершен
    25 января, понедельник
    23:15
    Фаренсе
    0:1
    Порту
    Матч завершен
    Англия. Кубок (2020/2021), 1/16 финала
    25 января, понедельник
    22:45
    Уикомб Уондерерс
    1:4
    Тоттенхэм
    Матч завершен
    Испания. Примера (2020/2021), 20 тур
    25 января, понедельник
    23:00
    Атлетик
    5:1
    Хетафе
    Матч завершен
    • Читайте нас: 
    11