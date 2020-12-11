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    Расписание матчей 11-12-2020

    ноябрь 2020
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6
    декабрь 2020
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3
    январь 2021
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
    Предыдущий день Следующий день
    Турция. Суперлига (2020/2021), 12 тур
    11 декабря, пятница
    19:00
    Касымпаша
    3:2
    Денизлиспор
    Матч завершен
    Россия. Премьер-лига (2020/2021), 18 тур
    11 декабря, пятница
    19:00
    Химки
    1:0
    Арсенал
    Матч завершен
    Украина. Премьер-лига (2020/2021), 13 тур
    11 декабря, пятница
    20:00
    Олимпик
    1:1
    Львов
    Матч завершен
    Чехия. Синот Лига (2020/2021), 11 тур
    11 декабря, пятница
    20:30
    Баник
    1:0
    Богемианс 1905
    Матч завершен
    Дания. Суперлига (2020/2021), 12 тур
    11 декабря, пятница
    21:00
    Рандерс
    3:1
    Вайле
    Матч завершен
    Голландия. Эредивизие (2020/2021), 12 тур
    11 декабря, пятница
    22:00
    Хераклес
    1:2
    Фортуна
    Матч завершен
    Германия. Бундеслига (2020/2021), 11 тур
    11 декабря, пятница
    22:30
    Вольфсбург
    2:1
    Айнтрахт
    Матч завершен
    Италия. Серия А (2020/2021), 11 тур
    11 декабря, пятница
    22:45
    Сассуоло
    1:0
    Беневенто
    Матч завершен
    Бельгия. Про-Лига (2020/2021), 16 тур
    11 декабря, пятница
    22:45
    Андерлехт
    1:0
    Генк
    Матч завершен
    Испания. Примера (2020/2021), 13 тур
    11 декабря, пятница
    23:00
    Вальядолид
    3:2
    Осасуна
    Матч завершен
    Англия. Премьер-лига (2020/2021), 12 тур
    11 декабря, пятница
    23:00
    Лидс
    1:2
    Вест Хэм
    Матч завершен
    Франция. Лига 1 (2020/2021), 14 тур
    11 декабря, пятница
    23:00
    Сент-Этьен
    0:0
    Анжер
    Матч завершен
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