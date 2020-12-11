ноябрь 2020
декабрь 2020
Турция. Суперлига (2020/2021), 12 тур
11 декабря, пятница
19:00
Матч завершен
Россия. Премьер-лига (2020/2021), 18 тур
Украина. Премьер-лига (2020/2021), 13 тур
Чехия. Синот Лига (2020/2021), 11 тур
11 декабря, пятница
20:30
Матч завершен
Дания. Суперлига (2020/2021), 12 тур
Голландия. Эредивизие (2020/2021), 12 тур
Германия. Бундеслига (2020/2021), 11 тур
11 декабря, пятница
22:30
Матч завершен
Италия. Серия А (2020/2021), 11 тур
Бельгия. Про-Лига (2020/2021), 16 тур
Испания. Примера (2020/2021), 13 тур
11 декабря, пятница
23:00
Матч завершен
Англия. Премьер-лига (2020/2021), 12 тур
Франция. Лига 1 (2020/2021), 14 тур
11 декабря, пятница
23:00
Матч завершен