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    Расписание матчей 01-11-2020

    октябрь 2020
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1
    ноябрь 2020
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6
    декабрь 2020
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3
    Предыдущий день Следующий день
    Бразилия. Серия А 2020, 19 тур
    1 ноября, воскресенье
    01:00
    Коринтианс
    1:0
    Интернасьонал
    Матч завершен
    1 ноября, воскресенье
    01:00
    Коритиба
    1:0
    Атлетико Гойяненсе
    Матч завершен
    1 ноября, воскресенье
    04:00
    Форталеза
    0:1
    Флуминенсе
    Матч завершен
    1 ноября, воскресенье
    22:00
    Фламенго
    1:4
    Сан-Паулу
    Матч завершен
    1 ноября, воскресенье
    22:00
    Спорт Ресифи
    1:0
    Атлетико Паранаэнсе
    Матч завершен
    США. МЛС 2020, группа e
    1 ноября, воскресенье
    03:30
    Нэшвилл
    1:1
    Чикаго Файр
    Матч завершен
    1 ноября, воскресенье
    23:30
    Коламбус
    2:1
    Филадельфия Юнион
    Матч завершен
    Россия. ФНЛ (2020/2021), 19 тур
    1 ноября, воскресенье
    08:00
    СКА-Хабаровск
    1:1
    Иртыш
    Матч завершен
    1 ноября, воскресенье
    13:00
    Енисей
    0:1
    Пари НН
    Матч завершен
    1 ноября, воскресенье
    13:00
    Краснодар-2
    0:4
    Алания
    Матч завершен
    1 ноября, воскресенье
    14:00
    Акрон
    3:1
    Текстильщик
    Матч завершен
    1 ноября, воскресенье
    14:00
    Шинник
    2:1
    Волгарь
    Матч завершен
    1 ноября, воскресенье
    14:00
    Оренбург
    3:1
    Чертаново
    Матч завершен
    1 ноября, воскресенье
    14:00
    Велес
    2:1
    Динамо Бр
    Матч завершен
    1 ноября, воскресенье
    17:00
    Торпедо
    3:1
    Крылья Советов
    Матч завершен
    1 ноября, воскресенье
    17:00
    Факел
    1:1
    Спартак-2
    Матч завершен
    1 ноября, воскресенье
    17:00
    Чайка
    1:1
    Томь
    Матч завершен
    1 ноября, воскресенье
    18:00
    Балтика
    0:1
    Нефтехимик
    Матч завершен
    Россия. Премьер-лига (2020/2021), 13 тур
    1 ноября, воскресенье
    12:00
    Уфа
    1:2
    Урал
    Матч завершен
    1 ноября, воскресенье
    14:00
    Химки
    0:2
    Зенит
    Матч завершен
    1 ноября, воскресенье
    16:30
    Ротор
    0:1
    ЦСКА
    Матч завершен
    1 ноября, воскресенье
    19:00
    Тамбов
    1:2
    Динамо
    Матч завершен
    Россия. ПФЛ. Группа 2 (2020/2021), 14 тур
    1 ноября, воскресенье
    13:00
    Луки-Энергия
    2:3
    Казанка
    Матч завершен
    1 ноября, воскресенье
    13:00
    Знамя Труда
    3:0
    Тверь
    Матч завершен
    1 ноября, воскресенье
    13:00
    Зенит-2
    3:1
    Динамо-2
    Матч завершен
    1 ноября, воскресенье
    15:00
    Звезда
    1:1
    Ленинградец
    Матч завершен
    1 ноября, воскресенье
    16:00
    Смоленск
    2:1
    Муром
    Матч завершен
    1 ноября, воскресенье
    16:30
    Олимп-Долгопрудный
    2:1
    Коломна
    Матч завершен
    Белоруссия. Высшая лига 2020, 23 тур
    1 ноября, воскресенье
    13:00
    Энергетик-БГУ
    0:2
    Слуцк
    Матч завершен
    Турция. Суперлига (2020/2021), 7 тур
    1 ноября, воскресенье
    13:30
    Ризеспор
    1:0
    Кайсериспор
    Матч завершен
    1 ноября, воскресенье
    16:00
    Коньяспор
    1:2
    Истанбул Башакшехир
    Матч завершен
    1 ноября, воскресенье
    19:00
    Бешикташ
    1:0
    Йени Малатьяспор
    Матч завершен
    Голландия. Эредивизие (2020/2021), 7 тур
    1 ноября, воскресенье
    14:15
    Хераклес
    4:1
    Утрехт
    Матч завершен
    1 ноября, воскресенье
    16:30
    Спарта
    1:4
    Херенвен
    Матч завершен
    1 ноября, воскресенье
    16:30
    Эммен
    2:3
    Фейеноорд
    Матч завершен
    1 ноября, воскресенье
    18:45
    ПСВ
    4:0
    АДО Ден Хааг
    Матч завершен
    1 ноября, воскресенье
    22:00
    АЗ Алкмаар
    3:0
    РКС Ваалвейк
    Матч завершен
    Италия. Серия А (2020/2021), 6 тур
    1 ноября, воскресенье
    14:30
    Удинезе
    1:2
    Милан
    Матч завершен
    1 ноября, воскресенье
    17:00
    Специя
    1:4
    Ювентус
    Матч завершен
    1 ноября, воскресенье
    17:00
    Торино
    3:4
    Лацио
    Матч завершен
    1 ноября, воскресенье
    20:00
    Наполи
    0:2
    Сассуоло
    Матч завершен
    1 ноября, воскресенье
    20:00
    Рома
    2:0
    Фиорентина
    Матч завершен
    1 ноября, воскресенье
    22:45
    Сампдория
    1:1
    Дженоа
    Матч завершен
    Англия. Премьер-лига (2020/2021), 7 тур
    1 ноября, воскресенье
    15:00
    Астон Вилла
    3:4
    Саутгемптон
    Матч завершен
    1 ноября, воскресенье
    17:00
    Ньюкасл
    2:1
    Эвертон
    Матч завершен
    1 ноября, воскресенье
    19:30
    Манчестер Юнайтед
    0:1
    Арсенал
    Матч завершен
    1 ноября, воскресенье
    22:15
    Тоттенхэм
    2:1
    Брайтон
    Матч завершен
    Украина. Премьер-лига (2020/2021), 8 тур
    1 ноября, воскресенье
    15:00
    Минай
    0:0
    Рух
    Матч завершен
    1 ноября, воскресенье
    18:00
    Львов
    1:0
    Ворскла
    Матч завершен
    1 ноября, воскресенье
    20:30
    Ингулец
    1:1
    Заря
    Матч завершен
    Шотландия. Премьер-лига (2020/2021), 13 тур
    1 ноября, воскресенье
    15:00
    Килмарнок
    0:1
    Рейнджерс
    Матч завершен
    Франция. Лига 1 (2020/2021), 9 тур
    1 ноября, воскресенье
    15:00
    Сент-Этьен
    0:1
    Монпелье
    Матч завершен
    1 ноября, воскресенье
    17:00
    Дижон
    0:0
    Лорьян
    Матч завершен
    1 ноября, воскресенье
    17:00
    Анжер
    0:3
    Ницца
    Матч завершен
    1 ноября, воскресенье
    17:00
    Реймс
    2:1
    Страсбур
    Матч завершен
    1 ноября, воскресенье
    17:00
    Ним
    0:1
    Метц
    Матч завершен
    1 ноября, воскресенье
    19:00
    Монако
    4:0
    Бордо
    Матч завершен
    1 ноября, воскресенье
    23:00
    Лилль
    1:1
    Лион
    Матч завершен
    Бельгия. Про-Лига (2020/2021), 11 тур
    1 ноября, воскресенье
    15:30
    Андерлехт
    1:0
    Антверпен
    Матч завершен
    1 ноября, воскресенье
    20:15
    Стандард
    1:0
    Остенде
    Матч завершен
    1 ноября, воскресенье
    22:45
    Ваасланд-Беверен
    1:4
    Гент
    Матч завершен
    Греция. Суперлига (2020/2021), 7 тур
    1 ноября, воскресенье
    16:00
    Арис
    1:0
    Астерас
    Матч завершен
    1 ноября, воскресенье
    18:15
    Панетоликос
    1:3
    ПАОК
    Матч завершен
    1 ноября, воскресенье
    20:30
    АЕК
    2:1
    ОФИ
    Матч завершен
    Испания. Примера (2020/2021), 8 тур
    1 ноября, воскресенье
    16:00
    Бетис
    3:1
    Эльче
    Матч завершен
    1 ноября, воскресенье
    18:00
    Сельта
    1:4
    Реал Сосьедад
    Матч завершен
    1 ноября, воскресенье
    20:30
    Гранада
    1:1
    Леванте
    Матч завершен
    1 ноября, воскресенье
    23:00
    Валенсия
    2:2
    Хетафе
    Матч завершен
    Дания. Суперлига (2020/2021), 7 тур
    1 ноября, воскресенье
    16:00
    Оденсе
    1:0
    Хорсенс
    Матч завершен
    1 ноября, воскресенье
    18:00
    Копенгаген
    4:2
    Люнгбю
    Матч завершен
    1 ноября, воскресенье
    20:00
    Ольборг
    2:1
    Брондбю
    Матч завершен
    Австрия. Бундеслига (2020/2021), 6 тур
    1 ноября, воскресенье
    16:30
    Рапид
    3:1
    Альтах
    Матч завершен
    1 ноября, воскресенье
    16:30
    Адмира Ваккер
    1:3
    Вольфсберг
    Матч завершен
    1 ноября, воскресенье
    19:00
    Штурм
    0:2
    ЛАСК
    Матч завершен
    Норвегия. Элитсериен 2020, 23 тур
    1 ноября, воскресенье
    17:00
    Мьёндален
    1:3
    Мольде
    Матч завершен
    1 ноября, воскресенье
    20:00
    Русенборг
    1:0
    Старт
    Матч завершен
    1 ноября, воскресенье
    20:00
    Кристиансунн
    2:3
    Буде-Глимт
    Матч завершен
    1 ноября, воскресенье
    20:00
    Стабек
    1:1
    Викинг
    Матч завершен
    1 ноября, воскресенье
    20:00
    Сандефьорд
    3:3
    Бранн
    Матч завершен
    1 ноября, воскресенье
    22:30
    Стремсгодсет
    0:2
    Волеренга
    Матч завершен
    Германия. Бундеслига (2020/2021), 6 тур
    1 ноября, воскресенье
    17:30
    Фрайбург
    2:4
    Байер
    Матч завершен
    1 ноября, воскресенье
    20:00
    Герта
    1:1
    Вольфсбург
    Матч завершен
    Швейцария. Суперлига (2020/2021), 6 тур
    1 ноября, воскресенье
    18:00
    Санкт-Галлен
    1:3
    Базель
    Матч завершен
    Португалия. Примейра (2020/2021), 6 тур
    1 ноября, воскресенье
    18:00
    Портимоненси
    1:2
    Санта-Клара
    Матч завершен
    1 ноября, воскресенье
    20:30
    Жил Висенте
    1:2
    Витория Гимараеш
    Матч завершен
    1 ноября, воскресенье
    23:00
    Спортинг
    4:0
    Тондела
    Матч завершен
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