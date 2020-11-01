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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Краснодар-2 - Алания
Краснодар-2 - Алания: обзор матча 01 ноября 2020
Краснодар-2
01.11.2020, воскресенье, 13:00
Россия. ФНЛ, 19 тур
0 : 4
Завершен
Алания
42'
С. Качмазов
66'
И. Машуков
68'
Д. Шавлохов
90+2'
А. Хабалов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Краснодар-2 - Алания
90'
+2
ГОЛ! 0:4!
А. Хабалов
Замена
Р. Симонов
️️️️
М. Кутовой
85'
Замена
Л. Байрамян
️️️️
В. Стежко
79'
76'
Замена
Х. Хосонов
️️️️
А. Хугаев
76'
Замена
Р. Суанов
️️️️
Б. Хадарцев
74'
Замена
Д. Дзахов
️️️️
Б. Магомедов
Замена
А. Текучев
️️️️
А. Григорян
71'
68'
ГОЛ! 0:3!
Д. Шавлохов
68'
Замена
А. Хабалов
️️️️
Н. Гиоргобиани
66'
ГОЛ! 0:2!
И. Машуков
53'
Замена
И. Машуков
️️️️
С. Крамаренко
Замена
Н. Бочко
️️️️
Р. Камболов
46'
Желтая карточка
Р. Камболов
42'
42'
ГОЛ! 0:1!
С. Качмазов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Краснодар-2
1
Станислав Агкацев
ВР
44
Олег Исаенко
ЛЗ
24
Андрей Ивашин
ЛЗ
5
Виталий Стежко
ЦЗ
2
Данил Пелих
ПЗ
11
Руслан Апеков
ЛВ
23
Вячеслав Якимов
ОП
88
Руслан Камболов
ОП
81
Леон Сабуа
ЦП
70
Арутюн Григорян
АП
90
Максим Кутовой
ЦФ
Главный тренер
Артем Куликов
Алания
25
Ростислав Солдатенко
ВР
4
Сослан Качмазов
ЛЗ
30
Давид Шавлохов
ЦЗ
15
Хетаг Кочиев
ЦЗ
19
Аллон Бутаев
ЦЗ
10
Батраз Хадарцев
ЛВ
21
Батрадз Кокоев
ОП
8
Алан Хугаев
ОП
7
Сергей Крамаренко
ЦП
99
Николай Гиоргобиани
АП
97
Бутта Магомедов
АП
Главный тренер
Спартак Гогниев
Краснодар-2
16
Денис Адамов
ВР
23
Николай Бочко
ПЗ
21
Андрей Текучев
ОП
18
Сергей Петерсон
ОП
23
Левон Байрамян
ЦП
11
Роман Симонов
АП
96
Руслан Рзаев
ПВ
95
Danil Benedyk
ЦФ
Алания
23
Георгий Натабашвили
ВР
5
Алан Багаев
ЦЗ
7
Эльбрус Зураев
ПЗ
15
Алан Хабалов
ЛВ
80
Хетаг Хосонов
ЦП
71
Давид Дзахов
ЦП
22
Алан Цараев
ПВ
99
Руслан Суанов
ЦФ
14
Ислам Машуков
ЦФ
4-2-1-2-1
1
Агкацев
24
Ивашин
44
Исаенко
5
Стежко
2
Пелих
23
Якимов
88
Камболов
81
Сабуа
11
Апеков
70
Григорян
90
Кутовой
4-2-1-3
25
Солдатенко
30
Шавлохов
15
Кочиев
19
Бутаев
4
Качмазов
21
Кокоев
8
Хугаев
7
Крамаренко
99
Гиоргобиани
97
Магомедов
10
Хадарцев
70
Григорян
21
Текучев
21
Текучев
70
Григорян
88
Камболов
23
Бочко
23
Бочко
88
Камболов
5
Стежко
23
Байрамян
23
Байрамян
5
Стежко
90
Кутовой
11
Симонов
11
Симонов
90
Кутовой
10
Хадарцев
99
Суанов
99
Суанов
10
Хадарцев
99
Гиоргобиани
15
Хабалов
15
Хабалов
99
Гиоргобиани
8
Хугаев
80
Хосонов
80
Хосонов
8
Хугаев
97
Магомедов
71
Дзахов
71
Дзахов
97
Магомедов
7
Крамаренко
14
Машуков
14
Машуков
7
Крамаренко
Остались в запасе
Краснодар-2
Алания
95
Danil Benedyk
ЦФ
18
Сергей Петерсон
ОП
96
Руслан Рзаев
ПВ
16
Денис Адамов
ВР
Главный тренер
Артем Куликов
22
Алан Цараев
ПВ
5
Алан Багаев
ЦЗ
23
Георгий Натабашвили
ВР
7
Эльбрус Зураев
ПЗ
Главный тренер
Спартак Гогниев
Остались в запасе
95
Danil Benedyk
ЦФ
18
Сергей Петерсон
ОП
96
Руслан Рзаев
ПВ
16
Денис Адамов
ВР
Остались в запасе
22
Алан Цараев
ПВ
5
Алан Багаев
ЦЗ
23
Георгий Натабашвили
ВР
7
Эльбрус Зураев
ПЗ
Главный тренер
Артем Куликов
Главный тренер
Спартак Гогниев
Статистика матча Краснодар-2 - Алания
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Краснодар-2
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 18 тур
Краснодар-2
2 : 3
16.11.2024
Металлург Л
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 17 тур
Динамо Бр
2 : 2
09.11.2024
Краснодар-2
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 16 тур
Краснодар-2
0 : 2
02.11.2024
Химик
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 15 тур
Торпедо Миасс
1 : 1
26.10.2024
Краснодар-2
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 14 тур
Краснодар-2
1 : 3
20.10.2024
Волга
Алания
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 18 тур
Алания
4 : 1
15.11.2026
Родина-2
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 17 тур
Алания
0 : 0
08.11.2026
Сибирь
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 16 тур
Динамо Вл
3 : 0
31.10.2026
Алания
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 15 тур
Алания
2 : 1
24.10.2026
Калуга
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 14 тур
Алания
3 : 3
18.10.2026
Машук-КМВ
Информация о матче
Стадион:
Академии ФК "Краснодар"
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