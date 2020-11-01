Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Дижон - Лорьян
Дижон - Лорьян: обзор матча 01 ноября 2020
Дижон
01.11.2020, воскресенье, 17:00
Франция. Лига 1, 9 тур
0 : 0
Завершен
Лорьян
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Дижон - Лорьян
Замена
О. Шедлер
️️️️
М. Конате
84'
80'
Желтая карточка
Ф. Лемуан
74'
Замена
Ф. Лемуан
️️️️
Т. Монконду
68'
Замена
С. Диарра
️️️️
К. Буагар
68'
Замена
Э. Ле Фе
️️️️
А. Грбич
Замена
Н. Музинга
️️️️
Ф. Чафик
68'
Замена
М. Шуиар
️️️️
Р. Ассале
58'
Замена
П. Шейх
️️️️
В. Лаутоа
58'
57'
Пенальти не реализован!
Й. Висса
Желтая карточка
С. Альягбе
55'
46'
Замена
А. Лорьенте
️️️️
Т. Моффи
Желтая карточка
С. Боэ
42'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Дижон
16
Сатурнин Альягбе
ВР
5
Бруно Экюэль-Манга
ЦЗ
6
Весли Лаутоа
ЦЗ
4
Джонатан Панцо
ЦЗ
26
Фуад Чафик
ПЗ
23
Саша Боэ
ПЗ
14
Жордан Мари
ЦП
17
Мама Бальде
ПВ
29
Эрик Эбимбе
ПВ
11
Мусса Конате
ЦФ
27
Рожер Ассале
ЦФ
Главный тренер
Стефан Жобар
Лорьян
1
Пауль Нарди
ВР
15
Жульен Лапорт
ЦЗ
21
Жереми Морель
ЦЗ
55
Эндрю Гравийон
ЦЗ
9
Йоанн Висса
ЛВ
6
Тома Монконду
ОП
19
Лоран Абержель
ОП
22
Жонатан Делаплас
ЦП
17
Кентен Буагар
АП
9
Терем Моффи
ЦФ
9
Адриан Грбич
ЦФ
Дижон
1
Антони Расьоппи
ВР
92
Артур Загре
ЛЗ
25
Нгонда Музинга
ЛЗ
5
Сену Кулибали
ЦЗ
6
Ахмад Нгуямса
ПЗ
29
Алекс Добре
ЛВ
8
Мунир Шуиар
ЛВ
24
Папе Шейх
ЦП
21
Орельен Шедлер
ЦФ
Лорьян
1
Маттью Дрейер
ВР
5
Томас Фонтейн
ЦЗ
14
Жером Эрго
ПЗ
15
Франклин Ваджа
ОП
28
Энцо Ле Фе
ЦП
18
Фабьен Лемуан
ЦП
45
Арман Лорьенте
ПВ
25
Стефан Диарра
ПВ
17
Умут Бозок
ЦФ
3-2-1-2-2
16
Альягбе
5
Экюэль-Манга
6
Лаутоа
4
Панцо
26
Чафик
23
Боэ
14
Мари
17
Бальде
29
Эбимбе
27
Ассале
11
Конате
3-2-1-2-2
1
Нарди
15
Лапорт
21
Морель
55
Гравийон
6
Монконду
19
Абержель
22
Делаплас
17
Буагар
9
Висса
9
Грбич
9
Моффи
11
Конате
21
Шедлер
21
Шедлер
11
Конате
26
Чафик
25
Музинга
25
Музинга
26
Чафик
27
Ассале
8
Шуиар
8
Шуиар
27
Ассале
6
Лаутоа
24
Шейх
24
Шейх
6
Лаутоа
9
Грбич
28
Ле Фе
28
Ле Фе
9
Грбич
9
Моффи
45
Лорьенте
45
Лорьенте
9
Моффи
17
Буагар
25
Диарра
25
Диарра
17
Буагар
6
Монконду
18
Лемуан
18
Лемуан
6
Монконду
Остались в запасе
Дижон
Лорьян
1
Антони Расьоппи
ВР
92
Артур Загре
ЛЗ
6
Ахмад Нгуямса
ПЗ
29
Алекс Добре
ЛВ
5
Сену Кулибали
ЦЗ
Главный тренер
Стефан Жобар
14
Жером Эрго
ПЗ
15
Франклин Ваджа
ОП
1
Маттью Дрейер
ВР
5
Томас Фонтейн
ЦЗ
17
Умут Бозок
ЦФ
Остались в запасе
1
Антони Расьоппи
ВР
92
Артур Загре
ЛЗ
6
Ахмад Нгуямса
ПЗ
29
Алекс Добре
ЛВ
5
Сену Кулибали
ЦЗ
Остались в запасе
14
Жером Эрго
ПЗ
15
Франклин Ваджа
ОП
1
Маттью Дрейер
ВР
5
Томас Фонтейн
ЦЗ
17
Умут Бозок
ЦФ
Главный тренер
Стефан Жобар
Статистика матча Дижон - Лорьян
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Дижон
Франция. Лига 2, 14 тур
Дижон
- : -
04.12.2026
Сошо
Франция. Лига 2, 13 тур
Нанси
1 : 0
20.11.2026
Дижон
Франция. Лига 2, 12 тур
Дижон
1 : 0
06.11.2026
Ред Стар
Франция. Лига 2, 11 тур
Гренобль
1 : 3
30.10.2026
Дижон
Франция. Лига 2, 10 тур
Дижон
1 : 2
24.10.2026
Родез
Франция. Лига 2, 9 тур
Реймс
4 : 2
16.10.2026
Дижон
Лорьян
Франция. Лига 1, 12 тур
ПСЖ
- : -
28.11.2026
Лорьян
Франция. Лига 1, 11 тур
Лорьян
1 : 1
22.11.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 10 тур
Гавр
0 : 2
08.11.2026
Лорьян
Франция. Лига 1, 9 тур
Лорьян
0 : 2
02.11.2026
Брест
Франция. Лига 1, 8 тур
Анжер
0 : 0
25.10.2026
Лорьян
Франция. Лига 1, 7 тур
Лорьян
1 : 0
18.10.2026
Монако
Информация о матче
Стадион:
Гастон Жерар
Новости команд
Все
Дижон
Лорьян
«Лорьян» – «Ренн»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
Вчера, 18:05
Лига 1: шансы «Лорьяна» и «Ренна» на победу в матче 11-го тура
21 ноября
«Гавр» – «Лорьян»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Лига 1 Франция: шансы «Гавра» и «Лорьяна» на победу в матче 10 тура
7 ноября
«Лорьян» – «Брест»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 2 ноября 2026
2 ноября
17-летний Месси перешел в «Страсбур»
2024.08.15 13:49
3
Месси перейдет во французский клуб за 1,5 миллиона
2024.08.07 17:35
5
«Марсель» интересуется 16-летним Месси
2024.05.07 22:22
Немецкие топ-клубы интересуются 16-летним Месси
2024.04.18 20:08
«Ахмат» летом был близок к подписанию нападающего сборной Алжира
2022.09.20 13:59
«Лорьян» – «Ренн»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
Вчера, 18:05
Лига 1: шансы «Лорьяна» и «Ренна» на победу в матче 11-го тура
21 ноября
«Гавр» – «Лорьян»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Лига 1 Франция: шансы «Гавра» и «Лорьяна» на победу в матче 10 тура
7 ноября
«Лорьян» – «Брест»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 2 ноября 2026
2 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+