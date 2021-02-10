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    Стефан Жобар

    Тренер
    Имя Стефан
    Фамилия Жобар
    Гражданство Франция
    Дата рождения 22 февраля 1971
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Дижон 1 0 1 0
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    10.02.2021 Дижон 0 : 1 Лилль
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