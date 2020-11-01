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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Хераклес - Утрехт
Хераклес - Утрехт: обзор матча 01 ноября 2020
Хераклес
01.11.2020, воскресенье, 14:15
Голландия. Эредивизие, 7 тур
4 : 1
Завершен
Утрехт
2'
Р. Влут
45+1'
С. ван дер Ватер
63'
Р. Влут
71'
Р. Влут
62'
С. Густафсон (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Хераклес - Утрехт
Замена
J. Cijntje
️️️️
С. ван дер Ватер
90'
+1
Замена
Д. Бургзорг
️️️️
Л. де ла Торре
87'
Замена
С. Бакиш
️️️️
А. Шоке
79'
78'
Замена
Й. ван Овереем
️️️️
Б. Рамселар
ГОЛ! 4:1!
Р. Влут
71'
65'
Желтая карточка
Б. Рамселар
ГОЛ! 3:1!
Р. Влут
63'
62'
ГОЛ с пенальти! 2:1!
С. Густафсон
Желтая карточка
М. Ренте
61'
57'
Замена
О. Буссаид
️️️️
Э. Элиа
46'
Замена
G. Troupee
️️️️
М. ван дер Маарел
46'
Замена
Д. Керк
️️️️
М. Силла
46'
Замена
В. Янссен
️️️️
Т. Сент-Джаго
ГОЛ! 2:0!
С. ван дер Ватер
Пас отдал
Р. Влут
45'
+1
Желтая карточка
А. Шоке
26'
ГОЛ! 1:0!
Р. Влут
2'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хераклес
1
Koen Bucker
ВР
15
Lucas Schoofs
ЦЗ
2
Jeff Hardeveld
ЦЗ
5
Матс Кнустер
ЦЗ
5
Марко Ренте
ЦЗ
17
Лука де ла Торре
ЦП
5
Teun Bijleveld
ЦП
2
Tim Breukers
ЦФ
20
Рай Влут
ЦФ
17
Адриан Шоке
ЦФ
18
Сильвестр ван дер Ватер
ЦФ
Главный тренер
Джон Стигеман
Утрехт
1
Тиймен Ниджуис
ВР
33
Томми Сент-Джаго
ЦЗ
2
Марк ван дер Маарел
ЦЗ
4
Джастин Хогма
ЦЗ
23
Барт Рамселар
ЦП
11
Эльеро Элиа
ЦП
6
Адам Махер
ЦП
4
Django Warmerdam
ЦФ
9
Мусса Силла
ЦФ
22
Сандер ван де Стрек
ЦФ
86
Симон Густафсон
ЦФ
Главный тренер
Михаэль Зильбербауэр
Хераклес
12
Джакомо Куальята
ЛЗ
3
Робин Преппер
ЦЗ
27
Ноа Фадиджа
ПЗ
37
Daniel Mesenhöler
ЦФ
5
Mateo Leš
ЦФ
0
R. Agca
ЦФ
7
Jeremy Cijntje
ЦФ
37
Делано Бургзорг
ЦФ
12
Синан Бакиш
ЦФ
Утрехт
1
Эрик Эльшлегель
ВР
1
Мартен Пас
ВР
14
Виллем Янссен
ЦЗ
20
Giovanni Troupee
ЦЗ
49
Отман Буссаид
ЛВ
15
Даниэль Арзани
ЦП
34
Дави ван ден Берг
ЦП
9
Джирано Керк
ЦП
28
Urby Emanuelson
ЦП
8
Йорис ван Овереем
ЦП
25
Christopher Mamengi
ЦФ
25
Leon Guwara
ЦФ
4-2-4
1
15
5
Кнустер
5
Ренте
2
17
де ла Торре
5
2
18
ван дер Ватер
17
Шоке
20
Влут
3-3-4
1
Ниджуис
33
Сент-Джаго
2
ван дер Маарел
4
Хогма
23
Рамселар
11
Элиа
6
Махер
86
Густафсон
22
ван де Стрек
9
Силла
4
18
ван дер Ватер
7
7
18
ван дер Ватер
17
де ла Торре
37
Бургзорг
37
Бургзорг
17
де ла Торре
17
Шоке
12
Бакиш
12
Бакиш
17
Шоке
11
Элиа
49
Буссаид
49
Буссаид
11
Элиа
33
Сент-Джаго
14
Янссен
14
Янссен
33
Сент-Джаго
2
ван дер Маарел
20
20
2
ван дер Маарел
9
Силла
9
Керк
9
Керк
9
Силла
23
Рамселар
8
ван Овереем
8
ван Овереем
23
Рамселар
Остались в запасе
Хераклес
Утрехт
37
Daniel Mesenhöler
ЦФ
12
Джакомо Куальята
ЛЗ
3
Робин Преппер
ЦЗ
5
Mateo Leš
ЦФ
0
R. Agca
ЦФ
27
Ноа Фадиджа
ПЗ
Главный тренер
Джон Стигеман
1
Эрик Эльшлегель
ВР
25
Christopher Mamengi
ЦФ
25
Leon Guwara
ЦФ
15
Даниэль Арзани
ЦП
34
Дави ван ден Берг
ЦП
1
Мартен Пас
ВР
28
Urby Emanuelson
ЦП
Главный тренер
Михаэль Зильбербауэр
Остались в запасе
37
Daniel Mesenhöler
ЦФ
12
Джакомо Куальята
ЛЗ
3
Робин Преппер
ЦЗ
5
Mateo Leš
ЦФ
0
R. Agca
ЦФ
27
Ноа Фадиджа
ПЗ
Остались в запасе
1
Эрик Эльшлегель
ВР
25
Christopher Mamengi
ЦФ
25
Leon Guwara
ЦФ
15
Даниэль Арзани
ЦП
34
Дави ван ден Берг
ЦП
1
Мартен Пас
ВР
28
Urby Emanuelson
ЦП
Главный тренер
Джон Стигеман
Главный тренер
Михаэль Зильбербауэр
Статистика матча Хераклес - Утрехт
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Хераклес
Нидерланды. Эредивизие, 34 тур
Хераклес
1 : 2
17.05.2026
Гронинген
Нидерланды. Эредивизие, 33 тур
Телстар
3 : 0
10.05.2026
Хераклес
Нидерланды. Эредивизие, 32 тур
Зволле
1 : 0
03.05.2026
Хераклес
Нидерланды. Эредивизие, 31 тур
Хераклес
0 : 2
26.04.2026
Волендам
Нидерланды. Эредивизие, 30 тур
Хераклес
0 : 3
11.04.2026
Аякс
Утрехт
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
АДО Ден Хааг
- : -
29.11.2026
Утрехт
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Утрехт
2 : 3
21.11.2026
Камбур
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Утрехт
2 : 3
08.11.2026
НЕК
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Телстар
4 : 2
01.11.2026
Утрехт
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Утрехт
1 : 1
24.10.2026
Зволле
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Твенте
1 : 2
18.10.2026
Утрехт
Информация о матче
Стадион:
Эрве Асито
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