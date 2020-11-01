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Расписание матчей
Норвегия. Элитсериен
Стремсгодсет - Волеренга
Стремсгодсет - Волеренга: обзор матча 01 ноября 2020
Стремсгодсет
01.11.2020, воскресенье, 22:30
Норвегия. Элитсериен, 23 тур
0 : 2
Завершен
Волеренга
15'
Х. Бьордал
76'
К. Борхгревинк
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Стремсгодсет - Волеренга
90'
+2
Замена
Ф. Майре
️️️️
А. Доннум
78'
Замена
M. VilhjÃ¡lmsson
️️️️
В. Кьяртанссон
76'
ГОЛ! 0:2!
К. Борхгревинк
Замена
Г. Штенгель
️️️️
Д. Ипалибо
76'
Замена
K. Tokstad
️️️️
М. Майгаард
75'
Желтая карточка
N. Gunnarsson
74'
45'
+2
Желтая карточка
А. Доннум
Желтая карточка
М. Майгаард
45'
+2
15'
ГОЛ! 0:1!
Х. Бьордал
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Стремсгодсет
16
Вильяр Михра
ВР
26
Ларс Вильсвик
ЦЗ
2
Николас Микельсон
ПЗ
25
Валдимар Тор Ингимундарсон
ЛВ
18
Джек Ипалибо
ОП
8
Йохан Хове
ЦП
23
Niklas Gunnarsson
ЦФ
18
Duplexe Tchamba
ЦФ
20
Миккель Майгаард
ЦФ
15
Ларс-Йорген Салвесен
ЦФ
14
Мозес Мава
ЦФ
Главный тренер
Тор-Оле Скуллеруд
Волеренга
1
Кристоффер Классон
ВР
3
Сэм Адекугбе
ЦЗ
37
Иван Насберг
ЦЗ
2
Кристиан Борхгревинк
ПЗ
11
Осаме Сахрауи
ЛВ
9
Херолинд Шала
ЦП
16
Хенрик Бьордал
ЦП
15
Арон Доннум
ЦП
6
Магнус Леквен
ЦП
4
Jonatan Nation
ЦФ
9
Видар Кьяртанссон
ЦФ
Главный тренер
Кьетил-Андре Рекдал
Стремсгодсет
19
Ари Лейфссон
ЦЗ
8
Тобиас-Фьелд Гулликсен
ЛВ
10
Герман Штенгель
ЦП
18
Халльдор Стеневик
ПВ
80
Andreas Rosendal Nyhagen
ЦФ
11
Kristoffer Tokstad
ЦФ
50
Daniel Negussie Skretteberg
ЦФ
51
Aleksander Biermann Stenseth
ЦФ
58
Simen Hammershaug
ЦФ
Волеренга
1
Кьетил Хауг
ВР
3
Johan BjÃ¸rdal
ЦЗ
15
Один-Тиаго Хольм
ЦП
7
Феликс-Хорн Майре
ЦП
11
Бор Финне
ЦП
28
Усман Камара
ЦФ
20
Benjamin Stokke
ЦФ
27
MatthÃas VilhjÃ¡lmsson
ЦФ
2-1-1-1-5
16
Михра
26
Вильсвик
2
Микельсон
18
Ипалибо
8
Хове
25
Ингимундарсон
18
14
Мава
15
Салвесен
20
Майгаард
23
3-4-1-2
1
Классон
2
Борхгревинк
37
Насберг
3
Адекугбе
16
Бьордал
15
Доннум
6
Леквен
9
Шала
11
Сахрауи
9
Кьяртанссон
4
20
Майгаард
11
11
20
Майгаард
18
Ипалибо
10
Штенгель
10
Штенгель
18
Ипалибо
15
Доннум
7
Майре
7
Майре
15
Доннум
9
Кьяртанссон
27
27
9
Кьяртанссон
Остались в запасе
Стремсгодсет
Волеренга
80
Andreas Rosendal Nyhagen
ЦФ
50
Daniel Negussie Skretteberg
ЦФ
8
Тобиас-Фьелд Гулликсен
ЛВ
19
Ари Лейфссон
ЦЗ
18
Халльдор Стеневик
ПВ
51
Aleksander Biermann Stenseth
ЦФ
58
Simen Hammershaug
ЦФ
Главный тренер
Тор-Оле Скуллеруд
1
Кьетил Хауг
ВР
15
Один-Тиаго Хольм
ЦП
3
Johan BjÃ¸rdal
ЦЗ
11
Бор Финне
ЦП
28
Усман Камара
ЦФ
20
Benjamin Stokke
ЦФ
Главный тренер
Кьетил-Андре Рекдал
Остались в запасе
80
Andreas Rosendal Nyhagen
ЦФ
50
Daniel Negussie Skretteberg
ЦФ
8
Тобиас-Фьелд Гулликсен
ЛВ
19
Ари Лейфссон
ЦЗ
18
Халльдор Стеневик
ПВ
51
Aleksander Biermann Stenseth
ЦФ
58
Simen Hammershaug
ЦФ
Остались в запасе
1
Кьетил Хауг
ВР
15
Один-Тиаго Хольм
ЦП
3
Johan BjÃ¸rdal
ЦЗ
11
Бор Финне
ЦП
28
Усман Камара
ЦФ
20
Benjamin Stokke
ЦФ
Главный тренер
Тор-Оле Скуллеруд
Главный тренер
Кьетил-Андре Рекдал
Статистика матча Стремсгодсет - Волеренга
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Стремсгодсет
Норвегия. Элитсериен, 30 тур
Русенборг
6 : 0
30.11.2025
Стремсгодсет
Норвегия. Элитсериен, 29 тур
Стремсгодсет
2 : 6
22.11.2025
Сандефьорд
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Кристиансунд
2 : 1
09.11.2025
Стремсгодсет
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Стремсгодсет
1 : 2
02.11.2025
Викинг
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Волеренга
2 : 1
26.10.2025
Стремсгодсет
Волеренга
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Викинг
- : -
29.11.2026
Волеренга
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Волеренга
1 : 2
21.11.2026
Старт
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Кристиансунд
1 : 0
09.11.2026
Волеренга
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Волеренга
4 : 0
01.11.2026
Тромсе
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Буде-Глимт
0 : 1
24.10.2026
Волеренга
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Волеренга
3 : 1
18.10.2026
Бранн
Информация о матче
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Стремсгодсет
Волеренга
2 вратаря из России пропустили 3 гола в ответных матчах 3-го раунда отбора Лиги чемпионов
12 августа
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2022.01.30 20:05
3
Кьяртанссон перешел из «Ростова» в «Волеренгу»
2020.08.29 09:53
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1
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1
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2019.02.05 15:12
2
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2018.07.17 08:42
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2018.02.10 01:15
1
2 вратаря из России пропустили 3 гола в ответных матчах 3-го раунда отбора Лиги чемпионов
12 августа
Товарищеский матч. Гол Сперцяна принес «Краснодару» победу над «Волеренгой»
2022.01.30 20:05
3
Кьяртанссон перешел из «Ростова» в «Волеренгу»
2020.08.29 09:53
Товарищеские матчи. «Локомотив» всухую победил «Волеренгу», «Оренбург» разгромил «Европу»
2020.02.18 19:53
1
«Локомотив» на третьем сборе сыграет с «Волеренгой» и «Чайкой»
2020.02.11 00:50
1
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