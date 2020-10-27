сентябрь 2020
октябрь 2020
Казахстан. Премьер-лига 2020, 15 тур
Италия. Кубок (2020/2021), 1/32 финала
Лига чемпионов (2020/2021), 2 тур, группа A
Лига чемпионов (2020/2021), 2 тур, группа B
Норвегия. Элитсериен 2020, 22 тур
Англия. Чемпионшип (2020/2021), 8 тур
27 октября, вторник
22:00
Матч завершен
27 октября, вторник
22:45
Матч завершен
27 октября, вторник
22:45
Матч завершен
Лига чемпионов (2020/2021), 2 тур, группа C
27 октября, вторник
23:00
Матч завершен
27 октября, вторник
23:00
Матч завершен
Лига чемпионов (2020/2021), 2 тур, группа D