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    Расписание матчей 27-10-2020

    сентябрь 2020
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4
    октябрь 2020
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1
    ноябрь 2020
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6
    Предыдущий день Следующий день
    Казахстан. Премьер-лига 2020, 15 тур
    27 октября, вторник
    12:00
    Шахтер
    0:0
    Кызыл-Жар
    Матч завершен
    Италия. Кубок (2020/2021), 1/32 финала
    27 октября, вторник
    16:00
    Сампдория
    1:0
    Салернитана
    Матч завершен
    27 октября, вторник
    17:00
    Болонья
    2:0
    Реджина
    Матч завершен
    27 октября, вторник
    17:00
    Виртус Энтелла
    3:1
    Пиза
    Матч завершен
    27 октября, вторник
    20:00
    Порденоне
    0:0
    (1:4)п
    Монца
    Матч завершен
    Лига чемпионов (2020/2021), 2 тур, группа A
    27 октября, вторник
    20:55
    Локомотив
    1:2
    Бавария
    Матч завершен
    27 октября, вторник
    23:00
    Атлетико
    3:2
    Зальцбург
    Матч завершен
    Лига чемпионов (2020/2021), 2 тур, группа B
    27 октября, вторник
    20:55
    Шахтер
    0:0
    Интер
    Матч завершен
    27 октября, вторник
    23:00
    Боруссия
    2:2
    Реал
    Матч завершен
    Норвегия. Элитсериен 2020, 22 тур
    27 октября, вторник
    21:00
    Викинг
    0:1
    Хаугесунд
    Матч завершен
    Англия. Чемпионшип (2020/2021), 8 тур
    27 октября, вторник
    22:00
    Барнсли
    3:0
    Куинз Парк Рейнджерс
    Матч завершен
    27 октября, вторник
    22:45
    Блэкберн
    2:4
    Рединг
    Матч завершен
    27 октября, вторник
    22:45
    Брентфорд
    1:1
    Норвич Сити
    Матч завершен
    27 октября, вторник
    22:45
    Мидлсбро
    2:0
    Ковентри
    Матч завершен
    27 октября, вторник
    22:45
    Суонси
    2:0
    Сток Сити
    Матч завершен
    27 октября, вторник
    22:45
    Уикомб Уондерерс
    1:1
    Уотфорд
    Матч завершен
    Лига чемпионов (2020/2021), 2 тур, группа C
    27 октября, вторник
    23:00
    Порту
    2:0
    Олимпиакос
    Матч завершен
    27 октября, вторник
    23:00
    Марсель
    0:3
    Манчестер Сити
    Матч завершен
    Лига чемпионов (2020/2021), 2 тур, группа D
    27 октября, вторник
    23:00
    Ливерпуль
    2:0
    Мидтьюлланд
    Матч завершен
    27 октября, вторник
    23:00
    Аталанта
    2:2
    Аякс
    Матч завершен
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