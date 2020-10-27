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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Уиком Уондерерс - Уотфорд
Уиком Уондерерс - Уотфорд: обзор матча 27 октября 2020
Уиком Уондерерс
27.10.2020, вторник, 22:45
Англия. Чемпионшип, 8 тур
1 : 1
Завершен
Уотфорд
66'
Э. Стюарт
52'
И. Сарр
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Уиком Уондерерс - Уотфорд
90'
Замена
Д. Гарнер
️️️️
Т. Клеверли
Замена
А. Самуэль
️️️️
С. Кашкет
88'
Замена
Ф. Оньединма
️️️️
Д. Хорган
86'
Замена
У. Икпеазу
️️️️
А. Акинфенва
85'
80'
Желтая карточка
К. Фемения
75'
Замена
Н. Чалоба
️️️️
К. Кабаселе
74'
Замена
Г. Мюррэй
️️️️
Д. Кина
ГОЛ! 1:1!
Э. Стюарт
Пас отдал
Д. Якобсон
66'
52'
ГОЛ! 0:1!
И. Сарр
Пас отдал
К. Фемения
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Уиком Уондерерс
21
Райн Оллсоп
ВР
3
Джо Якобсон
ЛЗ
26
Энтони Стюарт
ЦЗ
20
Джош Найт
ЦЗ
35
Деннис Адениран
ЦП
6
Кертис Томпсон
ЦП
7
Дэвид Уилер
ЦП
7
Дэрил Хорган
ЦП
2
Джек Гриммер
ПП
20
Скотт Кашкет
ПВ
20
Адебайо Акинфенва
ЦФ
Главный тренер
Гари Уэддок
Уотфорд
12
Бен Фостер
ВР
5
Уильям Троост-Эконг
ЦЗ
27
Кристиан Кабаселе
ЦЗ
20
Крэйг Кэткарт
ЦЗ
17
Кико Фемения
ПЗ
12
Кен Сема
ЛП
6
Этьенн Капу
ОП
8
Домингуш Кина
ЦП
8
Том Клеверли
ЦП
7
Исмаила Сарр
ПВ
9
Жуан Педро
ЦФ
Главный тренер
Хейден Маллинс
Уиком Уондерерс
13
Дэвид Стокдейл
ВР
10
Мэтт Блумфилд
ЦП
23
Алекс Паттисон
ЦП
44
Фред Оньединма
ПП
9
Алекс Самуэль
ЦФ
16
Giles Phillips
ЦФ
9
Уче Икпеазу
ЦФ
Уотфорд
26
Даниэль Бахман
ВР
22
Франсиско Сьерральта
ЦЗ
16
Бен Уилмот
ЦЗ
2
Жереми Нгакия
ПЗ
15
Натаниэль Чалоба
ОП
37
Джеймс Гарнер
ОП
39
Гленн Мюррэй
ЦФ
3-5-1-1
21
Оллсоп
3
Якобсон
20
Найт
26
Стюарт
35
Адениран
6
Томпсон
7
Уилер
7
Хорган
2
Гриммер
20
Кашкет
20
Акинфенва
4-1-3-1-1
12
Фостер
17
Фемения
27
Кабаселе
20
Кэткарт
5
Троост-Эконг
6
Капу
8
Кина
8
Клеверли
12
Сема
7
Сарр
9
Педро
20
Кашкет
9
Самуэль
9
Самуэль
20
Кашкет
20
Акинфенва
9
Икпеазу
9
Икпеазу
20
Акинфенва
7
Хорган
44
Оньединма
44
Оньединма
7
Хорган
27
Кабаселе
15
Чалоба
15
Чалоба
27
Кабаселе
8
Клеверли
37
Гарнер
37
Гарнер
8
Клеверли
8
Кина
39
Мюррэй
39
Мюррэй
8
Кина
Остались в запасе
Уиком Уондерерс
Уотфорд
16
Giles Phillips
ЦФ
10
Мэтт Блумфилд
ЦП
23
Алекс Паттисон
ЦП
13
Дэвид Стокдейл
ВР
Главный тренер
Гари Уэддок
26
Даниэль Бахман
ВР
2
Жереми Нгакия
ПЗ
22
Франсиско Сьерральта
ЦЗ
16
Бен Уилмот
ЦЗ
Главный тренер
Хейден Маллинс
Остались в запасе
16
Giles Phillips
ЦФ
10
Мэтт Блумфилд
ЦП
23
Алекс Паттисон
ЦП
13
Дэвид Стокдейл
ВР
Остались в запасе
26
Даниэль Бахман
ВР
2
Жереми Нгакия
ПЗ
22
Франсиско Сьерральта
ЦЗ
16
Бен Уилмот
ЦЗ
Главный тренер
Гари Уэддок
Главный тренер
Хейден Маллинс
Статистика матча Уиком Уондерерс - Уотфорд
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Уиком Уондерерс
Англия. Первая лига, 9 тур
Бромли
- : -
24.11.2026
Уиком Уондерерс
Англия. Первая лига, 16 тур
Оксфорд
4 : 3
21.11.2026
Уиком Уондерерс
Англия. Первая лига, 15 тур
Уиком Уондерерс
0 : 0
14.11.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Уиком Уондерерс
2 : 0
31.10.2026
Бертон Альбион
Англия. Первая лига, 13 тур
Уимблдон
1 : 1
24.10.2026
Уиком Уондерерс
Англия. Первая лига, 12 тур
Кембридж Юнайтед
2 : 2
20.10.2026
Уиком Уондерерс
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Уотфорд
- : -
25.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Шеффилд Юнайтед
4 : 0
21.11.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Уотфорд
0 : 0
07.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Уотфорд
1 : 0
03.11.2026
Линкольн
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Норвич Сити
3 : 2
31.10.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вулверхэмптон
1 : 0
24.10.2026
Уотфорд
Информация о матче
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