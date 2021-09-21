Кубок английской лиги. «Манчестер Сити» забил шесть мячей «Уикомбу», «Ливерпуль» разгромил «Норвич»

Завершились первые матчи 1/16 финала Кубка английской лиги.

«Ливерпуль» разгромил на выезде «Норвич» (3:0) благодаря дублю Такуми Минамино.

«Манчестер Сити» победил «Уикомб» со счетом 6:1 и пробился в следующую стадию.

Кубок английской лиги. 1/16 финала

Манчестер Сити – Уикомб – 6:1 (3:1)

Голы: 0:1 – Ханлан, 22; 1:1 – Де Брюйне, 29; 2:1 – Марез, 43; 3:1 – Фоден, 45+1; 4:1 – Торрес, 71; 5:1 – Марез, 83; 6:1 – Палмер, 88.

Норвич – Ливерпуль – 0:3 (0:1)

Голы: 0:1 – Минамино, 4; 0:2 – Ориги, 50; 0:3 – Минамино, 80.

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