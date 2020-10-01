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    Расписание матчей 01-10-2020

    сентябрь 2020
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4
    октябрь 2020
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1
    ноябрь 2020
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6
    Предыдущий день Следующий день
    Бразилия. Серия А 2020, 1 тур
    1 октября, четверг
    03:30
    Ботафого
    1:2
    Баия
    Матч завершен
    1 октября, четверг
    03:30
    Коринтианс
    0:0
    Атлетико Гойяненсе
    Матч завершен
    Казахстан. Премьер-лига 2020, 12 тур
    1 октября, четверг
    12:45
    Астана
    1:2
    Каспий
    Матч завершен
    1 октября, четверг
    16:00
    Кайрат
    1:1
    Шахтер
    Матч завершен
    Россия. Кубок (2020/2021), 2 тур, группа 4
    1 октября, четверг
    13:00
    Ленинградец
    0:0
    (6:5)п
    Чертаново
    Матч завершен
    Россия. Кубок (2020/2021), 2 тур, группа 6
    1 октября, четверг
    15:00
    Знамя
    3:0
    Шинник
    Тех. поражение
    Лига Европы (2020/2021), 4 раунд
    1 октября, четверг
    18:30
    ЧФР Клуж
    3:1
    КуПС
    Матч завершен
    1 октября, четверг
    20:00
    Арарат-Армения
    1:2
    Црвена Звезда
    Матч завершен
    1 октября, четверг
    20:00
    Русенборг
    0:2
    ПСВ
    Матч завершен
    1 октября, четверг
    20:00
    Динамо
    3:1
    Флора
    Матч завершен
    1 октября, четверг
    20:00
    Шарлеруа
    1:2
    Лех
    Матч завершен
    1 октября, четверг
    20:00
    Мальме
    1:3
    Гранада
    Матч завершен
    1 октября, четверг
    20:00
    Слован
    1:0
    АПОЭЛ
    Матч завершен
    1 октября, четверг
    20:30
    Хапоэль БШ
    1:0
    Виктория
    Матч завершен
    1 октября, четверг
    21:00
    Сараево
    0:1
    Селтик
    Матч завершен
    1 октября, четверг
    21:00
    Легия
    0:3
    Карабах
    Матч завершен
    1 октября, четверг
    21:00
    Копенгаген
    0:1
    Риека
    Матч завершен
    1 октября, четверг
    21:00
    Стандард
    3:1
    Фехервар
    Матч завершен
    1 октября, четверг
    21:00
    Динамо-Брест
    0:2
    Лудогорец
    Матч завершен
    1 октября, четверг
    21:30
    Янг Бойз
    3:0
    Тирана
    Матч завершен
    1 октября, четверг
    21:30
    Базель
    1:3
    ЦСКА
    Матч завершен
    1 октября, четверг
    21:30
    Дандолк
    3:1
    КИ Клаксвик
    Матч завершен
    1 октября, четверг
    21:45
    АЕК
    2:1
    Вольфсбург
    Матч завершен
    1 октября, четверг
    21:45
    Рейнджерс
    2:1
    Галатасарай
    Матч завершен
    1 октября, четверг
    22:00
    Риу Аве
    2:2
    (8:9)п
    Милан
    Матч завершен
    1 октября, четверг
    22:00
    Тоттенхэм
    7:2
    Маккаби
    Матч завершен
    1 октября, четверг
    22:00
    Спортинг
    1:4
    ЛАСК
    Матч завершен
    Англия. Кубок лиги (2020/2021), 1/8 финала
    1 октября, четверг
    19:30
    Брентфорд
    3:0
    Фулхэм
    Матч завершен
    1 октября, четверг
    21:00
    Астон Вилла
    0:1
    Сток Сити
    Матч завершен
    1 октября, четверг
    21:45
    Ливерпуль
    0:0
    (4:5)п
    Арсенал
    Матч завершен
    Испания. Примера (2020/2021), 4 тур
    1 октября, четверг
    20:00
    Атлетик
    0:1
    Кадис
    Матч завершен
    1 октября, четверг
    20:00
    Севилья
    1:0
    Леванте
    Матч завершен
    1 октября, четверг
    22:30
    Сельта
    0:3
    Барселона
    Матч завершен
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