сентябрь 2020
октябрь 2020
Бразилия. Серия А 2020, 17 тур
США. МЛС 2020, группа e
20 октября, вторник
02:30
Матч завершен
Лига чемпионов (2020/2021), 1 тур, группа F
Лига чемпионов (2020/2021), 1 тур, группа G
Шотландия. Премьер-лига (2020/2021), 3 тур
20 октября, вторник
21:00
Матч завершен
Англия. Чемпионшип (2020/2021), 6 тур
20 октября, вторник
21:45
Матч завершен
20 октября, вторник
21:45
Матч завершен
20 октября, вторник
21:45
Матч завершен
20 октября, вторник
21:45
Матч завершен
20 октября, вторник
21:45
Матч завершен
20 октября, вторник
22:00
Матч завершен
Лига чемпионов (2020/2021), 1 тур, группа E
Лига чемпионов (2020/2021), 1 тур, группа H
20 октября, вторник
22:00
Матч завершен
20 октября, вторник
22:00
Матч завершен