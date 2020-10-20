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    Расписание матчей 20-10-2020

    сентябрь 2020
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4
    октябрь 2020
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1
    ноябрь 2020
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6
    Предыдущий день Следующий день
    Бразилия. Серия А 2020, 17 тур
    20 октября, вторник
    02:00
    Ботафого
    0:0
    Гойас
    Матч завершен
    20 октября, вторник
    02:00
    Баия
    3:1
    Атлетико Минейро
    Матч завершен
    США. МЛС 2020, группа e
    20 октября, вторник
    02:30
    Нью-Инглэнд Революшн
    1:2
    Филадельфия Юнион
    Матч завершен
    Лига чемпионов (2020/2021), 1 тур, группа F
    20 октября, вторник
    19:55
    Зенит
    1:2
    Брюгге
    Матч завершен
    20 октября, вторник
    22:00
    Лацио
    3:1
    Боруссия
    Матч завершен
    Лига чемпионов (2020/2021), 1 тур, группа G
    20 октября, вторник
    19:55
    Динамо
    0:2
    Ювентус
    Матч завершен
    20 октября, вторник
    22:00
    Барселона
    5:1
    Ференцварош
    Матч завершен
    Шотландия. Премьер-лига (2020/2021), 3 тур
    20 октября, вторник
    21:00
    Абердин
    4:2
    Гамильтон Академикал
    Матч завершен
    Англия. Чемпионшип (2020/2021), 6 тур
    20 октября, вторник
    21:45
    Бристоль Сити
    0:1
    Мидлсбро
    Матч завершен
    20 октября, вторник
    21:45
    Ковентри
    1:1
    Суонси
    Матч завершен
    20 октября, вторник
    21:45
    Миллуолл
    2:0
    Лутон Таун
    Матч завершен
    20 октября, вторник
    21:45
    Норвич Сити
    1:0
    Бирмингем Сити
    Матч завершен
    20 октября, вторник
    21:45
    Ноттингем Форест
    1:1
    Ротерхэм
    Матч завершен
    20 октября, вторник
    21:45
    Хаддерсфилд Таун
    1:0
    Дерби Каунти
    Матч завершен
    20 октября, вторник
    22:00
    Рединг
    1:0
    Уикомб Уондерерс
    Матч завершен
    Лига чемпионов (2020/2021), 1 тур, группа E
    20 октября, вторник
    22:00
    Челси
    0:0
    Севилья
    Матч завершен
    20 октября, вторник
    22:00
    Ренн
    1:1
    Краснодар
    Матч завершен
    Лига чемпионов (2020/2021), 1 тур, группа H
    20 октября, вторник
    22:00
    ПСЖ
    1:2
    Манчестер Юнайтед
    Матч завершен
    20 октября, вторник
    22:00
    РБ Лейпциг
    2:0
    Истанбул Башакшехир
    Матч завершен
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