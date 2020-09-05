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Расписание матчей 05-09-2020

Все матчи Онлайн Завершенные Важные Избранные
14 пн 15 Вчера 16 Сегодня 17 Завтра 18 пт
август 2020
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6
сентябрь 2020
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4
октябрь 2020
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1
Предыдущий день Следующий день
Россия. ФНЛ (2020/2021), 7 тур Таблица
5 сентября, 08:00
СКА-Хабаровск
2 : 4
Торпедо
Завершен
5 сентября, 13:00
Томь
0 : 1
Алания
Завершен
5 сентября, 14:00
Шинник
0 : 0
Чайка
Завершен
5 сентября, 15:00
Чертаново
0 : 1
Текстильщик
Завершен
5 сентября, 15:00
Акрон
0 : 1
Велес
Завершен
5 сентября, 16:00
Крылья Советов
3 : 0
Пари НН
Завершен
5 сентября, 17:00
Динамо Бр
0 : 3
Спартак-2
Тех. поражение
5 сентября, 17:00
Факел
0 : 2
Оренбург
Завершен
5 сентября, 17:30
Волгарь
1 : 1
Енисей
Завершен
5 сентября, 18:00
Нефтехимик
1 : 0
Иртыш
Завершен
5 сентября, 18:00
Краснодар-2
3 : 1
Балтика
Завершен
Лига наций (2020/2021). группа A2, 1 тур Таблица
5 сентября, 19:00
Исландия
0 : 1
Англия
Завершен
5 сентября, 21:45
Дания
0 : 2
Бельгия
Завершен
Лига наций (2020/2021). группа A3, 1 тур Таблица
5 сентября, 21:45
Португалия
4 : 1
Хорватия
Завершен
5 сентября, 21:45
Швеция
0 : 1
Франция
Завершен
Англия. Кубок лиги (2020/2021), 1/64 финала
5 сентября, 14:00
Дерби Каунти
0 : 0
Бэрроу
Завершен
5 сентября, 14:30
Плимут Аргайл
3 : 2
Куинз Парк Рейнджерс
Завершен
5 сентября, 15:00
Кроули Таун
1 : 3
Миллуолл
Завершен
5 сентября, 15:00
Гиллинхэм
1 : 0
Саутенд Юнайтед
Завершен
5 сентября, 16:00
Бристоль Сити
2 : 0
Эксетер Сити
Завершен
5 сентября, 16:15
Уолсолл
0 : 0
Шеффилд Уэнсдэй
Завершен
5 сентября, 17:00
Транмер
1 : 1
Хэрроджейт
Завершен
5 сентября, 17:00
Крю Александра
1 : 2
Линкольн
Завершен
5 сентября, 17:00
Рочдейл
1 : 0
Хаддерсфилд Таун
Завершен
5 сентября, 17:00
Болтон
1 : 2
Брэдфорд Сити
Завершен
5 сентября, 17:00
Флитвуд
3 : 2
Уиган Атлетик
Завершен
5 сентября, 17:00
Гримсби Таун
1 : 1
Моркамб
Завершен
5 сентября, 17:00
Сканторп Юнайтед
1 : 2
Порт Вейл
Завершен
5 сентября, 17:00
Сандерленд
0 : 0
Халл Сити
Завершен
5 сентября, 17:00
Солфорд Сити
1 : 1
Ротерхэм
Завершен
5 сентября, 17:00
Барнсли
1 : 0
Ноттингем Форест
Завершен
5 сентября, 17:00
Олдхэм
3 : 0
Карлайл Юнайтед
Завершен
5 сентября, 17:00
Суиндон Таун
1 : 3
Чарльтон
Завершен
5 сентября, 17:00
Форест Грин
1 : 2
Лейтон Ориент
Завершен
5 сентября, 17:00
Милтон Кинс Донс
0 : 1
Ковентри
Завершен
5 сентября, 17:00
Питерборо Юнайтед
0 : 1
Челтенхэм
Завершен
5 сентября, 17:00
Нортгемптон Таун
3 : 0
Кардифф
Завершен
5 сентября, 17:00
Лутон Таун
3 : 1
Норвич Сити
Завершен
5 сентября, 17:00
Бирмингем Сити
0 : 1
Кембридж Юнайтед
Завершен
5 сентября, 17:00
Ньюпорт Каунти
2 : 0
Суонси
Завершен
5 сентября, 17:00
Оксфорд
1 : 1
Уимблдон
Завершен
5 сентября, 17:00
Рединг
3 : 1
Колчестер Юнайтед
Завершен
5 сентября, 17:00
Ипсвич Таун
3 : 0
Бристоль Роверс
Завершен
5 сентября, 17:00
Хаддерсфилд Таун
0 : 1
Рочдейл
Завершен
Бразилия. Серия А 2020, 8 тур Таблица
5 сентября, 23:00
Фламенго
2 : 1
Форталеза
Завершен
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