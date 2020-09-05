Все матчи Онлайн Завершенные Важные Избранные
август 2020
сентябрь 2020
Россия. ФНЛ (2020/2021), 7 тур
СКА-Хабаровск
2 : 4
Торпедо
Завершен
Томь
0 : 1
Алания
Завершен
Шинник
0 : 0
Чайка
Завершен
Чертаново
0 : 1
Текстильщик
Завершен
Акрон
0 : 1
Велес
Завершен
Крылья Советов
3 : 0
Пари НН
Завершен
Динамо Бр
0 : 3
Спартак-2
Тех. поражение
Факел
0 : 2
Оренбург
Завершен
Волгарь
1 : 1
Енисей
Завершен
Нефтехимик
1 : 0
Иртыш
Завершен
Краснодар-2
3 : 1
Балтика
Завершен
Лига наций (2020/2021). группа A2, 1 тур
Исландия
0 : 1
Англия
Завершен
Дания
0 : 2
Бельгия
Завершен
Лига наций (2020/2021). группа A3, 1 тур
Португалия
4 : 1
Хорватия
Завершен
Швеция
0 : 1
Франция
Завершен
Англия. Кубок лиги (2020/2021), 1/64 финала
Дерби Каунти
0 : 0
Бэрроу
Завершен
Плимут Аргайл
3 : 2
Куинз Парк Рейнджерс
Завершен
Кроули Таун
1 : 3
Миллуолл
Завершен
Гиллинхэм
1 : 0
Саутенд Юнайтед
Завершен
Бристоль Сити
2 : 0
Эксетер Сити
Завершен
Уолсолл
0 : 0
Шеффилд Уэнсдэй
Завершен
Транмер
1 : 1
Хэрроджейт
Завершен
Крю Александра
1 : 2
Линкольн
Завершен
Рочдейл
1 : 0
Хаддерсфилд Таун
Завершен
Болтон
1 : 2
Брэдфорд Сити
Завершен
Флитвуд
3 : 2
Уиган Атлетик
Завершен
Гримсби Таун
1 : 1
Моркамб
Завершен
Сканторп Юнайтед
1 : 2
Порт Вейл
Завершен
Сандерленд
0 : 0
Халл Сити
Завершен
Солфорд Сити
1 : 1
Ротерхэм
Завершен
Барнсли
1 : 0
Ноттингем Форест
Завершен
Олдхэм
3 : 0
Карлайл Юнайтед
Завершен
Суиндон Таун
1 : 3
Чарльтон
Завершен
Форест Грин
1 : 2
Лейтон Ориент
Завершен
Милтон Кинс Донс
0 : 1
Ковентри
Завершен
Питерборо Юнайтед
0 : 1
Челтенхэм
Завершен
Нортгемптон Таун
3 : 0
Кардифф
Завершен
Лутон Таун
3 : 1
Норвич Сити
Завершен
Бирмингем Сити
0 : 1
Кембридж Юнайтед
Завершен
Ньюпорт Каунти
2 : 0
Суонси
Завершен
Оксфорд
1 : 1
Уимблдон
Завершен
Рединг
3 : 1
Колчестер Юнайтед
Завершен
Ипсвич Таун
3 : 0
Бристоль Роверс
Завершен
Хаддерсфилд Таун
0 : 1
Рочдейл
Завершен
Бразилия. Серия А 2020, 8 тур
Фламенго
2 : 1
Форталеза
Завершен