июль 2020
август 2020
Бразилия. Серия А 2020, 1 тур
10 августа, понедельник
01:00
Матч завершен
Россия. ПФЛ. Группа 3 (2020/2021), 1 тур
Россия. ПФЛ. Группа 2 (2020/2021), 1 тур
10 августа, понедельник
15:00
Перенесен на неопределенный срок
10 августа, понедельник
17:00
Матч завершен
Россия. ПФЛ. Группа 4 (2020/2021), 1 тур
Россия. Премьер-лига (2020/2021), 1 тур
Швейцария. Суперлига (2019/2020), Финал, ответный матч
Бельгия. Про-Лига (2020/2021), 1 тур
10 августа, понедельник
20:00
Матч завершен
10 августа, понедельник
20:00
Матч завершен
Норвегия. Элитсериен 2020, 13 тур
Лига Европы (2019/2020), 1/4 финала
10 августа, понедельник
22:00
Матч завершен