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    Расписание матчей 10-08-2020

    июль 2020
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2
    август 2020
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6
    сентябрь 2020
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4
    Предыдущий день Следующий день
    Бразилия. Серия А 2020, 1 тур
    10 августа, понедельник
    01:00
    Гремио
    1:0
    Флуминенсе
    Матч завершен
    Россия. ПФЛ. Группа 3 (2020/2021), 1 тур
    10 августа, понедельник
    13:00
    Химки-2
    2:0
    Сахалин
    Матч завершен
    Россия. ПФЛ. Группа 2 (2020/2021), 1 тур
    10 августа, понедельник
    15:00
    Звезда
    Луки-Энергия
    Перенесен на неопределенный срок
    10 августа, понедельник
    17:00
    Динамо-2
    2:1
    Торпедо Вл
    Матч завершен
    Россия. ПФЛ. Группа 4 (2020/2021), 1 тур
    10 августа, понедельник
    16:00
    Лада Д
    0:2
    Тюмень
    Матч завершен
    Россия. Премьер-лига (2020/2021), 1 тур
    10 августа, понедельник
    17:00
    Урал
    0:2
    Динамо
    Матч завершен
    Швейцария. Суперлига (2019/2020), Финал, ответный матч
    10 августа, понедельник
    19:15
    Тун
    4:3
    Вадуц
    Матч завершен
    Бельгия. Про-Лига (2020/2021), 1 тур
    10 августа, понедельник
    20:00
    Оуд-Хеверли
    1:1
    Эйпен
    Матч завершен
    10 августа, понедельник
    20:00
    Остенде
    1:2
    Беерсхот-Вилрейк
    Матч завершен
    Норвегия. Элитсериен 2020, 13 тур
    10 августа, понедельник
    21:30
    Мольде
    1:2
    Бранн
    Матч завершен
    Лига Европы (2019/2020), 1/4 финала
    10 августа, понедельник
    22:00
    Манчестер Юнайтед
    1:0
    Копенгаген
    Матч завершен
    10 августа, понедельник
    22:00
    Интер
    2:1
    Байер
    Матч завершен
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