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    Расписание матчей 11-09-2020

    август 2020
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6
    сентябрь 2020
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4
    октябрь 2020
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1
    Предыдущий день Следующий день
    Бразилия. Серия А 2020, 9 тур
    11 сентября, пятница
    01:15
    Интернасьонал
    2:0
    Сеара
    Матч завершен
    11 сентября, пятница
    01:15
    Коринтианс
    0:2
    Палмейрас
    Матч завершен
    11 сентября, пятница
    01:15
    Баия
    0:2
    Гремио
    Матч завершен
    11 сентября, пятница
    03:00
    Васко да Гама
    1:2
    Атлетико Гойяненсе
    Матч завершен
    США. МЛС 2020, группа e
    11 сентября, пятница
    05:00
    Сиэтл
    7:1
    Сан-Хосе
    Матч завершен
    Россия. Молодежное первенство (2020/2021), 1 тур, группа A
    11 сентября, пятница
    13:00
    Арсенал Т (мол)
    1:0
    Спартак М (мол)
    Матч завершен
    11 сентября, пятница
    15:00
    Чертаново (мол)
    1:3
    Динамо (мол)
    Матч завершен
    11 сентября, пятница
    16:00
    Ахмат (мол)
    2:0
    Ротор (мол)
    Матч завершен
    11 сентября, пятница
    16:00
    Тамбов (мол)
    2:0
    Сочи (мол)
    Матч завершен
    11 сентября, пятница
    17:00
    Краснодар (мол)
    2:1
    Ростов (мол)
    Матч завершен
    Россия. Молодежное первенство (2020/2021), 1 тур, группа B
    11 сентября, пятница
    13:00
    Зенит (мол)
    0:2
    Локомотив (мол)
    Матч завершен
    11 сентября, пятница
    13:00
    Химки (мол)
    1:2
    Урал (мол)
    Матч завершен
    11 сентября, пятница
    14:00
    ЦСКА (мол)
    2:1
    Рубин (мол)
    Матч завершен
    11 сентября, пятница
    14:00
    Академия им. Коноплева
    0:0
    Уфа (мол)
    Матч завершен
    11 сентября, пятница
    16:30
    УОР №5
    2:1
    Строгино (мол)
    Матч завершен
    Россия. ПФЛ. Группа 2 (2020/2021), 6 тур
    11 сентября, пятница
    13:00
    Родина
    1:1
    Знамя Труда
    Матч завершен
    Россия. ПФЛ. Группа 1 (2020/2021), 6 тур
    11 сентября, пятница
    13:00
    Интер
    1:4
    СКА
    Матч завершен
    Казахстан. Премьер-лига 2020, 8 тур
    11 сентября, пятница
    13:00
    Жетысу
    1:0
    Окжетпес
    Матч завершен
    11 сентября, пятница
    18:00
    Шахтер
    1:1
    Тараз
    Матч завершен
    Белоруссия. Высшая лига 2020, 23 тур
    11 сентября, пятница
    17:00
    Минск
    3:0
    Городея
    Матч завершен
    Греция. Суперлига (2020/2021), 1 тур
    11 сентября, пятница
    18:15
    Арис
    3:1
    ПАС Ламия
    Матч завершен
    11 сентября, пятница
    20:30
    ПАОК
    1:0
    Ларисса
    Матч завершен
    Украина. Премьер-лига (2020/2021), 2 тур
    11 сентября, пятница
    19:00
    Динамо
    0:0
    Десна
    Матч завершен
    Чехия. Синот Лига (2020/2021), 3 тур
    11 сентября, пятница
    19:00
    Сигма
    3:0
    Богемианс 1905
    Матч завершен
    Австрия. Бундеслига (2020/2021), 1 тур
    11 сентября, пятница
    19:30
    Рапид
    4:1
    Адмира Ваккер
    Матч завершен
    11 сентября, пятница
    21:30
    ЛАСК
    1:0
    Аустрия
    Матч завершен
    Турция. Суперлига (2020/2021), 1 тур
    11 сентября, пятница
    20:00
    Ризеспор
    1:2
    Фенербахче
    Матч завершен
    Дания. Суперлига (2020/2021), 1 тур
    11 сентября, пятница
    20:00
    Сендерийск
    2:0
    Мидтьюлланд
    Матч завершен
    Англия. Чемпионшип (2020/2021), 1 тур
    11 сентября, пятница
    21:45
    Уотфорд
    1:0
    Мидлсбро
    Матч завершен
    Германия. Кубок (2020/2021), 1/32 финала
    11 сентября, пятница
    21:45
    Хавелсе
    1:5
    Майнц
    Матч завершен
    11 сентября, пятница
    21:45
    Айнтрахт
    5:4
    Герта
    Матч завершен
    Бельгия. Про-Лига (2020/2021), 5 тур
    11 сентября, пятница
    21:45
    Эйпен
    2:1
    Гент
    Матч завершен
    Франция. Лига 1 (2020/2021), 3 тур
    11 сентября, пятница
    22:00
    Бордо
    0:0
    Лион
    Матч завершен
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