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Расписание матчей
Германия. Кубок
Хавелсе - Майнц
Хавелсе - Майнц: обзор матча 11 сентября 2020
Хавелсе
11.09.2020, пятница, 21:45
Германия. Кубок, 1/32 финала
1 : 5
Завершен
Майнц
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Хавелсе - Майнц
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Хавелсе
Германия. Третья Лига, 15 тур
Ганза
- : -
27.11.2026
Хавелсе
Германия. Третья Лига, 14 тур
Хавелсе
1 : 6
20.11.2026
Виктория
Германия. Третья Лига, 13 тур
Веен
3 : 0
07.11.2026
Хавелсе
Германия. Третья Лига, 12 тур
Хавелсе
1 : 1
31.10.2026
Ингольштадт
Германия. Третья Лига, 11 тур
Хавелсе
3 : 2
25.10.2026
Саарбрюккен
Германия. Третья Лига, 10 тур
Меппен
1 : 1
18.10.2026
Хавелсе
Майнц
Германия. Бундеслига, 11 тур
Майнц
- : -
28.11.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 10 тур
Аугсбург
3 : 1
22.11.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Эльверсберг
4 : 1
30.10.2026
Майнц
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бохум
2 : 0
27.10.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 7 тур
Майнц
2 : 3
24.10.2026
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Информация о матче
Стадион:
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