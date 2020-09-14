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    Расписание матчей 14-09-2020

    август 2020
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6
    сентябрь 2020
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4
    октябрь 2020
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1
    Предыдущий день Следующий день
    Бразилия. Серия А 2020, 10 тур
    14 сентября, понедельник
    00:00
    Гойас
    1:0
    Интернасьонал
    Матч завершен
    14 сентября, понедельник
    00:00
    Баия
    0:1
    Атлетико Гойяненсе
    Матч завершен
    14 сентября, понедельник
    00:00
    Сеара
    2:0
    Фламенго
    Матч завершен
    14 сентября, понедельник
    00:00
    Атлетико Минейро
    2:1
    Брагантино
    Матч завершен
    14 сентября, понедельник
    01:45
    Палмейрас
    2:2
    Спорт Ресифи
    Матч завершен
    14 сентября, понедельник
    02:30
    Ботафого
    2:3
    Васко да Гама
    Матч завершен
    США. МЛС 2020, группа e
    14 сентября, понедельник
    03:30
    Канзаc Сити
    1:0
    Миннесота Юнайтед
    Матч завершен
    14 сентября, понедельник
    06:00
    Лос-Анджелес
    4:2
    Портленд
    Матч завершен
    14 сентября, понедельник
    06:00
    Сан-Хосе
    0:0
    Лос-Анджелес Гэлакси
    Матч завершен
    Россия. ПФЛ. Группа 1 (2020/2021), 6 тур
    14 сентября, понедельник
    16:00
    Туапсе
    1:2
    Дружба
    Матч завершен
    Россия. Премьер-лига (2020/2021), 7 тур
    14 сентября, понедельник
    18:30
    Зенит
    3:1
    Арсенал
    Матч завершен
    14 сентября, понедельник
    20:30
    Ростов
    0:0
    Локомотив
    Матч завершен
    Германия. Кубок (2020/2021), 1/32 финала
    14 сентября, понедельник
    19:30
    Рот-Вайсс
    1:0
    Арминия
    Матч завершен
    14 сентября, понедельник
    19:30
    Динамо
    4:1
    Гамбург
    Матч завершен
    14 сентября, понедельник
    19:30
    Вюрцбургер Кикерс
    2:3
    Ганновер-96
    Матч завершен
    14 сентября, понедельник
    21:45
    Дуйсбург
    0:5
    Боруссия
    Матч завершен
    Турция. Суперлига (2020/2021), 1 тур
    14 сентября, понедельник
    20:00
    Хатайспор
    2:0
    Истанбул Башакшехир
    Матч завершен
    Англия. Премьер-лига (2020/2021), 1 тур
    14 сентября, понедельник
    20:00
    Шеффилд Юнайтед
    0:2
    Вулверхэмптон
    Матч завершен
    14 сентября, понедельник
    22:15
    Брайтон
    1:3
    Челси
    Матч завершен
    Дания. Суперлига (2020/2021), 1 тур
    14 сентября, понедельник
    20:00
    Орхус
    4:2
    Вайле
    Матч завершен
    Бельгия. Про-Лига (2020/2021), 5 тур
    14 сентября, понедельник
    21:45
    Беерсхот-Вилрейк
    5:2
    Генк
    Матч завершен
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