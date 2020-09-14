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Расписание матчей
Германия. Кубок
Рот-Вайсс - Арминия
Рот-Вайсс - Арминия: обзор матча 14 сентября 2020
Рот-Вайсс
14.09.2020, понедельник, 19:30
Германия. Кубок, 1/32 финала
1 : 0
Завершен
Арминия
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Рот-Вайсс - Арминия
5
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
1
Матчи команд
Рот-Вайсс
Германия. Третья Лига, 15 тур
Рот-Вайсс
- : -
28.11.2026
Хоффенхайм II
Германия. Третья Лига, 14 тур
Ферль
0 : 3
21.11.2026
Рот-Вайсс
Германия. Третья Лига, 13 тур
Рот-Вайсс
1 : 0
07.11.2026
Алемания
Германия. Третья Лига, 12 тур
Сонненхоф Гросаспах
0 : 1
01.11.2026
Рот-Вайсс
Германия. Кубок, 1/16 финала
Рот-Вайсс
1 : 2
27.10.2026
РБ Лейпциг
Германия. Третья Лига, 11 тур
Рот-Вайсс
1 : 0
23.10.2026
Ян Регенсбург
Арминия
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Гройтер Фюрт
- : -
29.11.2026
Арминия
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Арминия
1 : 2
20.11.2026
Магдебург
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Хольштайн
1 : 2
07.11.2026
Арминия
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Арминия
3 : 1
30.10.2026
Айнтрахт
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Герта
1 : 0
24.10.2026
Арминия
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Арминия
2 : 1
18.10.2026
Оснабрюк
Информация о матче
Стадион:
Георг Мелхес Штадион
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Рот-Вайсс
Арминия
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