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    Расписание матчей 13-09-2020

    август 2020
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6
    сентябрь 2020
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4
    октябрь 2020
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1
    Предыдущий день Следующий день
    Россия. ФНЛ (2020/2021), 9 тур
    13 сентября, воскресенье
    00:00
    Алания
    3:0
    Динамо Бр
    Тех. поражение
    13 сентября, воскресенье
    14:00
    Шинник
    3:0
    Енисей
    Тех. поражение
    13 сентября, воскресенье
    15:00
    Крылья Советов
    2:0
    Томь
    Матч завершен
    13 сентября, воскресенье
    15:00
    Акрон
    0:2
    Чайка
    Матч завершен
    13 сентября, воскресенье
    16:00
    Краснодар-2
    4:2
    СКА-Хабаровск
    Матч завершен
    13 сентября, воскресенье
    17:00
    Текстильщик
    2:1
    Иртыш
    Матч завершен
    13 сентября, воскресенье
    17:00
    Волгарь
    1:0
    Чертаново
    Матч завершен
    13 сентября, воскресенье
    17:00
    Факел
    0:1
    Пари НН
    Матч завершен
    13 сентября, воскресенье
    18:00
    Нефтехимик
    0:1
    Спартак-2
    Матч завершен
    13 сентября, воскресенье
    18:00
    Торпедо
    1:2
    Оренбург
    Матч завершен
    13 сентября, воскресенье
    20:00
    Балтика
    1:2
    Велес
    Матч завершен
    Бразилия. Серия А 2020, 10 тур
    13 сентября, воскресенье
    01:00
    Сантос
    2:2
    Сан-Паулу
    Матч завершен
    13 сентября, воскресенье
    22:00
    Флуминенсе
    2:1
    Коринтианс
    Матч завершен
    13 сентября, воскресенье
    22:00
    Гремио
    1:1
    Форталеза
    Матч завершен
    США. МЛС 2020, группа e
    13 сентября, воскресенье
    02:00
    Ди Си Юнайтед
    0:2
    Нью-Йорк Ред Буллз
    Матч завершен
    13 сентября, воскресенье
    02:00
    Нью-Йорк Сити
    2:1
    Цинциннати
    Матч завершен
    13 сентября, воскресенье
    02:30
    Орландо Сити
    2:1
    Интер
    Матч завершен
    13 сентября, воскресенье
    02:30
    Филадельфия Юнион
    2:1
    Нью-Инглэнд Революшн
    Матч завершен
    13 сентября, воскресенье
    03:30
    Нэшвилл
    4:2
    Атланта Юнайтед
    Матч завершен
    13 сентября, воскресенье
    03:30
    Даллас
    2:1
    Хьюстон
    Матч завершен
    13 сентября, воскресенье
    04:30
    Реал Солт-Лейк
    0:5
    Колорадо
    Матч завершен
    Голландия. Эредивизие (2020/2021), 1 тур
    13 сентября, воскресенье
    13:15
    Эммен
    3:5
    Венло
    Матч завершен
    13 сентября, воскресенье
    15:30
    Спарта
    0:1
    Аякс
    Матч завершен
    13 сентября, воскресенье
    15:30
    Хераклес
    2:0
    АДО Ден Хааг
    Матч завершен
    13 сентября, воскресенье
    17:45
    Гронинген
    1:3
    ПСВ
    Матч завершен
    13 сентября, воскресенье
    17:45
    РКС Ваалвейк
    0:1
    Витесс
    Матч завершен
    Украина. Премьер-лига (2020/2021), 2 тур
    13 сентября, воскресенье
    14:00
    Минай
    1:0
    Александрия
    Матч завершен
    13 сентября, воскресенье
    17:00
    Заря
    0:1
    Мариуполь
    Матч завершен
    13 сентября, воскресенье
    19:30
    Ворскла
    2:0
    Ингулец
    Матч завершен
    Франция. Лига 1 (2020/2021), 3 тур
    13 сентября, воскресенье
    14:00
    Лилль
    1:0
    Метц
    Матч завершен
    13 сентября, воскресенье
    16:00
    Анжер
    1:0
    Реймс
    Матч завершен
    13 сентября, воскресенье
    16:00
    Лорьян
    2:3
    Ланс
    Матч завершен
    13 сентября, воскресенье
    16:00
    Дижон
    0:2
    Брест
    Матч завершен
    13 сентября, воскресенье
    16:00
    Ним
    2:4
    Ренн
    Матч завершен
    13 сентября, воскресенье
    18:00
    Монако
    2:1
    Нант
    Матч завершен
    13 сентября, воскресенье
    22:00
    ПСЖ
    0:1
    Марсель
    Матч завершен
    Бельгия. Про-Лига (2020/2021), 5 тур
    13 сентября, воскресенье
    14:30
    Андерлехт
    2:0
    Серкль Брюгге
    Матч завершен
    13 сентября, воскресенье
    17:00
    Сент-Труйден
    2:3
    Антверпен
    Матч завершен
    13 сентября, воскресенье
    19:15
    Зюлте-Варегем
    0:2
    Шарлеруа
    Матч завершен
    13 сентября, воскресенье
    21:45
    Кортрейк
    3:0
    Роял Мускрон-Перувельц
    Матч завершен
    Испания. Примера (2020/2021), 1 тур
    13 сентября, воскресенье
    15:00
    Алавес
    0:1
    Бетис
    Матч завершен
    13 сентября, воскресенье
    17:00
    Вальядолид
    1:1
    Реал Сосьедад
    Матч завершен
    13 сентября, воскресенье
    19:30
    Вильярреал
    1:1
    Уэска
    Матч завершен
    13 сентября, воскресенье
    22:00
    Валенсия
    4:2
    Леванте
    Матч завершен
    Дания. Суперлига (2020/2021), 1 тур
    13 сентября, воскресенье
    15:00
    Хорсенс
    0:3
    Рандерс
    Матч завершен
    13 сентября, воскресенье
    15:00
    Люнгбю
    0:0
    Ольборг
    Матч завершен
    13 сентября, воскресенье
    17:00
    Брондбю
    3:2
    Нордшелланд
    Матч завершен
    13 сентября, воскресенье
    19:00
    Оденсе
    3:2
    Копенгаген
    Матч завершен
    Австрия. Бундеслига (2020/2021), 1 тур
    13 сентября, воскресенье
    15:30
    Рид
    3:2
    Тироль
    Матч завершен
    13 сентября, воскресенье
    15:30
    Санкт-Пельтен
    0:0
    Штурм
    Матч завершен
    13 сентября, воскресенье
    18:00
    Вольфсберг
    1:3
    Зальцбург
    Матч завершен
    Россия. ПФЛ. Группа 1 (2020/2021), 6 тур
    13 сентября, воскресенье
    15:30
    Динамо Мх
    4:2
    Краснодар-3
    Матч завершен
    13 сентября, воскресенье
    16:00
    Машук-КМВ
    1:1
    Форте
    Матч завершен
    13 сентября, воскресенье
    17:00
    Спартак-Нальчик
    2:0
    Биолог-Новокубанск
    Матч завершен
    13 сентября, воскресенье
    17:30
    Динамо
    1:2
    Кубань Холдинг
    Матч завершен
    13 сентября, воскресенье
    18:00
    Кубань
    0:2
    Легион
    Матч завершен
    Англия. Премьер-лига (2020/2021), 1 тур
    13 сентября, воскресенье
    16:00
    Вест Бромвич
    0:3
    Лестер
    Матч завершен
    13 сентября, воскресенье
    18:30
    Тоттенхэм
    0:1
    Эвертон
    Матч завершен
    Белоруссия. Высшая лига 2020, 23 тур
    13 сентября, воскресенье
    16:00
    Белшина
    2:3
    Ислочь
    Матч завершен
    13 сентября, воскресенье
    18:00
    Торпедо-БелАЗ
    4:2
    Славия-Мозырь
    Матч завершен
    Германия. Кубок (2020/2021), 1/32 финала
    13 сентября, воскресенье
    16:30
    Кемницер
    1:1
    Хоффенхайм
    Матч завершен
    13 сентября, воскресенье
    16:30
    Рилазинген-Арлен
    1:7
    Хольштайн
    Матч завершен
    13 сентября, воскресенье
    16:30
    Айнтрахт
    0:7
    Байер
    Матч завершен
    13 сентября, воскресенье
    16:30
    Кайзерслаутерн
    1:1
    Регенсбург
    Матч завершен
    13 сентября, воскресенье
    16:30
    Штайнбах
    1:2
    Зандхаузен
    Матч завершен
    13 сентября, воскресенье
    16:30
    Ганза
    0:1
    Штутгарт
    Матч завершен
    13 сентября, воскресенье
    16:30
    Эльверсберг
    4:2
    Санкт-Паули
    Матч завершен
    13 сентября, воскресенье
    16:30
    Виденбрюк
    0:5
    Падерборн
    Матч завершен
    13 сентября, воскресенье
    19:30
    Мангейм
    1:2
    Фрайбург
    Матч завершен
    13 сентября, воскресенье
    19:30
    Вехен
    1:0
    Хайденхайм
    Матч завершен
    13 сентября, воскресенье
    19:30
    Магдебург
    2:3
    Дармштадт
    Матч завершен
    Россия. Премьер-лига (2020/2021), 7 тур
    13 сентября, воскресенье
    16:30
    Динамо
    0:1
    Рубин
    Матч завершен
    13 сентября, воскресенье
    19:00
    ЦСКА
    3:1
    Спартак
    Матч завершен
    13 сентября, воскресенье
    19:00
    Ротор
    0:3
    Краснодар
    Тех. поражение
    Турция. Суперлига (2020/2021), 1 тур
    13 сентября, воскресенье
    17:00
    Анкарагюджю
    1:2
    ББ Эрзурумспор
    Матч завершен
    13 сентября, воскресенье
    17:00
    Кайсериспор
    1:0
    Касымпаша
    Матч завершен
    13 сентября, воскресенье
    20:00
    Трабзонспор
    1:3
    Бешикташ
    Матч завершен
    13 сентября, воскресенье
    20:00
    Антальяспор
    2:0
    Генчлербирлиги
    Матч завершен
    Чехия. Синот Лига (2020/2021), 3 тур
    13 сентября, воскресенье
    17:30
    Карвина
    2:5
    Спарта
    Матч завершен
    13 сентября, воскресенье
    17:30
    Фастав
    3:1
    Зброевка
    Матч завершен
    13 сентября, воскресенье
    20:00
    Виктория
    2:1
    Млада Болеслав
    Матч завершен
    Греция. Суперлига (2020/2021), 1 тур
    13 сентября, воскресенье
    18:30
    Атромитос
    0:2
    Волос
    Матч завершен
    13 сентября, воскресенье
    20:30
    Астерас
    1:0
    Панатинаикос
    Матч завершен
    Норвегия. Элитсериен 2020, 17 тур
    13 сентября, воскресенье
    19:00
    Олесунн
    0:1
    Сарпсборг 08
    Матч завершен
    13 сентября, воскресенье
    19:00
    Стремсгодсет
    3:3
    Русенборг
    Матч завершен
    13 сентября, воскресенье
    19:00
    Мьёндален
    0:2
    Сандефьорд
    Матч завершен
    13 сентября, воскресенье
    19:00
    Буде-Глимт
    6:1
    Одд
    Матч завершен
    13 сентября, воскресенье
    21:30
    Волеренга
    5:1
    Бранн
    Матч завершен
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