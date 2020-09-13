Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Лилль - Метц
Лилль - Метц: обзор матча 13 сентября 2020
Лилль
13.09.2020, воскресенье, 14:00
Франция. Лига 1, 3 тур
1 : 0
Завершен
Метц
88'
Л. Араухо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лилль - Метц
90'
+5
Замена
В. Тшимбембе
️️️️
М. Фофана
90'
+2
Замена
П. Яд
️️️️
В. Ангбан
90'
+1
Замена
М. Гуйе
️️️️
О. Нгетт
ГОЛ! 1:0!
Л. Араухо
Пас отдал
Д. Брадарич
88'
Замена
Ю. Языджи
️️️️
Б. Андре
87'
Желтая карточка
З. Челик
84'
Замена
Т. Веа
️️️️
Д. Дэвид
83'
Замена
З. Челик
️️️️
Ж. Пье
83'
Желтая карточка
Б. Андре
81'
75'
Желтая карточка
Ф. Сентонс
Замена
Л. Араухо
️️️️
Н. Иконе
73'
67'
Замена
Х. Диалло
️️️️
И. Ньян
Желтая карточка
Д. Брадарич
57'
43'
Желтая карточка
В. Пажо
36'
Желтая карточка
Д. Бронн
Желтая карточка
Ж. Пье
31'
20'
Желтая карточка
Х. Майга
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лилль
16
Майк Меньян
ВР
6
Домагой Брадарич
ЛЗ
4
Свен Ботман
ЦЗ
6
Жозе Фонте
ЦЗ
26
Жереми Пье
ПЗ
19
Жонатан Бамба
ЛВ
34
Бубакари Сумаре
ОП
21
Бенжамин Андре
ЦП
93
Нанитамо Иконе
ПВ
17
Бурак Йылмаз
ЦФ
15
Джонатан Дэвид
ЦФ
Главный тренер
Кристоф Гальтье
Метц
90
Александр Окиджа
ВР
14
Матье Удоль
ЛЗ
21
Джон Бойе
ЦЗ
6
Дилан Бронн
ЦЗ
18
Фабьен Сентонс
ПЗ
11
Опа Нгетт
ЛВ
80
Хабиб Майга
ОП
2
Мамаду Фофана
ОП
17
Венсан Пажо
ЦП
7
Викторьен Ангбан
ЦП
7
Ибраима Ньян
ЦФ
Главный тренер
Венсан Оньон
Лилль
30
Люка Шевалье
ВР
34
Нассим Инносенти
ЦЗ
35
Тиагу Джало
ЦЗ
2
Зеки Челик
ПЗ
97
Юсуф Языджи
АП
80
Исаак Лихаджи
ПВ
22
Тимоти Веа
ЦФ
7
Луис Араухо
ЦФ
Метц
16
Марк-Орель Каяр
ВР
3
Тома Делен
ЛЗ
4
Кики Куяте
ЦЗ
37
Папа Яд
ЛВ
12
Варрен Тшимбембе
ПП
37
Фарид Булайя
ПВ
26
Мамаду Гуйе
ПВ
68
Тьерри Эмброуз
ЦФ
13
Хабиб Диалло
ЦФ
4-1-1-2-2
16
Меньян
6
Брадарич
4
Ботман
6
Фонте
26
Пье
34
Сумаре
21
Андре
19
Бамба
93
Иконе
15
Дэвид
17
Йылмаз
4-2-2-1-1
90
Окиджа
18
Сентонс
21
Бойе
6
Бронн
14
Удоль
80
Майга
2
Фофана
17
Пажо
7
Ангбан
11
Нгетт
7
Ньян
21
Андре
97
Языджи
97
Языджи
21
Андре
26
Пье
2
Челик
2
Челик
26
Пье
15
Дэвид
22
Веа
22
Веа
15
Дэвид
93
Иконе
7
Араухо
7
Араухо
93
Иконе
2
Фофана
12
Тшимбембе
12
Тшимбембе
2
Фофана
7
Ангбан
37
Яд
37
Яд
7
Ангбан
11
Нгетт
26
Гуйе
26
Гуйе
11
Нгетт
7
Ньян
13
Диалло
13
Диалло
7
Ньян
Остались в запасе
Лилль
Метц
30
Люка Шевалье
ВР
34
Нассим Инносенти
ЦЗ
80
Исаак Лихаджи
ПВ
35
Тиагу Джало
ЦЗ
Главный тренер
Кристоф Гальтье
3
Тома Делен
ЛЗ
4
Кики Куяте
ЦЗ
37
Фарид Булайя
ПВ
16
Марк-Орель Каяр
ВР
68
Тьерри Эмброуз
ЦФ
Главный тренер
Венсан Оньон
Остались в запасе
30
Люка Шевалье
ВР
34
Нассим Инносенти
ЦЗ
80
Исаак Лихаджи
ПВ
35
Тиагу Джало
ЦЗ
Остались в запасе
3
Тома Делен
ЛЗ
4
Кики Куяте
ЦЗ
37
Фарид Булайя
ПВ
16
Марк-Орель Каяр
ВР
68
Тьерри Эмброуз
ЦФ
Главный тренер
Кристоф Гальтье
Главный тренер
Венсан Оньон
Статистика матча Лилль - Метц
4
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
4
Матчи команд
Лилль
Лига чемпионов, Общий этап
Лилль
- : -
25.11.2026
Бавария
Франция. Лига 1, 11 тур
Лилль
0 : 1
21.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 10 тур
Ренн
1 : 2
08.11.2026
Лилль
Лига чемпионов, Общий этап
Буде-Глимт
0 : 0
03.11.2026
Лилль
Франция. Лига 1, 9 тур
Лилль
1 : 0
30.10.2026
Ланс
Франция. Лига 1, 8 тур
Монако
1 : 1
25.10.2026
Лилль
Метц
Франция. Лига 2, 14 тур
Клермон
- : -
04.12.2026
Метц
Франция. Лига 2, 13 тур
Метц
2 : 1
20.11.2026
Булонь
Франция. Лига 2, 12 тур
Монпелье
2 : 3
06.11.2026
Метц
Франция. Лига 2, 11 тур
Метц
1 : 3
30.10.2026
По
Франция. Лига 2, 10 тур
Дюнкерк
1 : 1
23.10.2026
Метц
Франция. Лига 2, 9 тур
Метц
3 : 2
17.10.2026
Сошо
Информация о матче
Главный судья:
Жереми Пиньяр
Стадион:
Пьер Моруа
Новости команд
Все
Лилль
Метц
«Лилль» – «Лион»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Лига 1: шансы «Лилля» и «Лиона» на победу в матче 11-го тура
20 ноября
«Ренн» – «Лилль»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Лига 1 Франция: шансы «Ренна» и «Лилля» на победу в матче 10 тура
7 ноября
«Буде-Глимт» – «Лилль»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 3 ноября 2026
3 ноября
«Лилль» – «Лион»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Лига 1: шансы «Лилля» и «Лиона» на победу в матче 11-го тура
20 ноября
«Ренн» – «Лилль»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Лига 1 Франция: шансы «Ренна» и «Лилля» на победу в матче 10 тура
7 ноября
«Буде-Глимт» – «Лилль»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 3 ноября 2026
3 ноября
Судья получила сотрясение мозга, когда разнимала драку на поле
27 июля
10
«Метц» – «Лорьян»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 10 мая 2026
10 мая
«Метц» – «Лорьян»: прогноз и ставки на матч 10 мая 2026 с коэффициентом 1.58
9 мая
Французский клуб в 3-й раз за 5 сезонов вылетел из Лиги 1
4 мая
2
«Метц» – «Монако»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 2 мая 2026
2 мая
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+