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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Вальядолид - Реал Сосьедад
Вальядолид - Реал Сосьедад: обзор матча 13 сентября 2020
Вальядолид
13.09.2020, воскресенье, 17:00
Испания. Примера, 1 тур
1 : 1
Завершен
Реал Сосьедад
40'
Мичел
60'
Р. Лопес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вальядолид - Реал Сосьедад
Замена
Ш. Вайссман
️️️️
В. Рубио
80'
78'
Замена
Х. Баутиста
️️️️
А. Исак
78'
Замена
М. Оярсабаль
️️️️
Р. Лопес
78'
Замена
А. Янузай
️️️️
А. Барренечеа
Замена
П. Эрвияс
️️️️
О. Плано
70'
Замена
К. Перес
️️️️
Мичел
70'
Желтая карточка
Х. Фернандес
69'
Желтая карточка
В. Рубио
65'
62'
Желтая карточка
А. Элустондо
60'
ГОЛ! 1:1!
Р. Лопес
Желтая карточка
Н. Мартинес
51'
Желтая карточка
Мичел
44'
ГОЛ! 1:0!
Мичел
Пас отдал
С. Гвардиола
40'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вальядолид
1
Жорди Масип
ВР
22
Начо Мартинес
ЛЗ
12
Хоакин Фернандес
ЦЗ
18
Бруно Гонсалес
ЦЗ
17
Хави Мойяно
ЦЗ
20
Вальдо Рубио
ЛВ
21
Мичел
ЦП
6
Феде
ЦП
20
Оскар Плано
ПВ
14
Фабиан Орельяна
ПВ
14
Серхи Гвардиола
ЦФ
Главный тренер
Серхио Гонсалес "Серхио" Сориано
Реал Сосьедад
1
Алекс Ремиро
ВР
3
Айэн Муньос
ЛЗ
5
Игор Субельдия
ЦЗ
3
Диего Льоренте
ЦЗ
6
Ариц Элустондо
ЦЗ
2
Андони Горосабель
ПЗ
7
Андер Барренечеа
ЛВ
23
Микель Мерино
ЦП
12
Роберто Лопес
АП
10
Порту
ПВ
9
Александер Исак
ЦФ
Главный тренер
Иманол Альгуасиль
Вальядолид
13
Роберто
ВР
15
Рауль Гарсия
ЛЗ
15
Хави Санчес
ЦЗ
2
Луис Перес
ПЗ
19
Тони Вилья
ЛВ
20
Ориоль Рей
ОП
19
Луисми
ЦП
71
Кике Перес
ЦП
14
Пабло Эрвияс
ПВ
8
Хосе Саласар
ЦФ
19
Шон Вайссман
ЦФ
Реал Сосьедад
13
Мигель Анхель Мойя
ВР
58
Андони Субиаурре
ВР
5
Жереми Бласко
ЦЗ
93
Модибо Саньян
ЦЗ
24
Робен Ле Норман
ЦЗ
10
Микель Оярсабаль
ЛВ
23
Роберт Наварро
ЦП
6
Андер Гевара
ЦП
18
Хон Гуриди
ЦП
24
Аднан Янузай
ПВ
9
Хон Баутиста
ЦФ
24
Хулен Лобете
ЦФ
4-2-3-1
1
Масип
22
Мартинес
18
Гонсалес
17
Мойяно
12
Фернандес
21
Мичел
6
Феде
20
Рубио
20
Плано
14
Орельяна
14
Гвардиола
3-2-1-3-1
1
Ремиро
5
Субельдия
3
Льоренте
6
Элустондо
2
Горосабель
3
Муньос
23
Мерино
10
Порту
12
Лопес
7
Барренечеа
9
Исак
20
Плано
14
Эрвияс
14
Эрвияс
20
Плано
21
Мичел
71
Перес
71
Перес
21
Мичел
20
Рубио
19
Вайссман
19
Вайссман
20
Рубио
12
Лопес
10
Оярсабаль
10
Оярсабаль
12
Лопес
7
Барренечеа
24
Янузай
24
Янузай
7
Барренечеа
9
Исак
9
Баутиста
9
Баутиста
9
Исак
Остались в запасе
Вальядолид
Реал Сосьедад
20
Ориоль Рей
ОП
8
Хосе Саласар
ЦФ
19
Тони Вилья
ЛВ
2
Луис Перес
ПЗ
13
Роберто
ВР
15
Рауль Гарсия
ЛЗ
15
Хави Санчес
ЦЗ
19
Луисми
ЦП
Главный тренер
Серхио Гонсалес "Серхио" Сориано
5
Жереми Бласко
ЦЗ
93
Модибо Саньян
ЦЗ
23
Роберт Наварро
ЦП
13
Мигель Анхель Мойя
ВР
58
Андони Субиаурре
ВР
24
Робен Ле Норман
ЦЗ
6
Андер Гевара
ЦП
18
Хон Гуриди
ЦП
24
Хулен Лобете
ЦФ
Главный тренер
Иманол Альгуасиль
Остались в запасе
20
Ориоль Рей
ОП
8
Хосе Саласар
ЦФ
19
Тони Вилья
ЛВ
2
Луис Перес
ПЗ
13
Роберто
ВР
15
Рауль Гарсия
ЛЗ
15
Хави Санчес
ЦЗ
19
Луисми
ЦП
Остались в запасе
5
Жереми Бласко
ЦЗ
93
Модибо Саньян
ЦЗ
23
Роберт Наварро
ЦП
13
Мигель Анхель Мойя
ВР
58
Андони Субиаурре
ВР
24
Робен Ле Норман
ЦЗ
6
Андер Гевара
ЦП
18
Хон Гуриди
ЦП
24
Хулен Лобете
ЦФ
Главный тренер
Серхио Гонсалес "Серхио" Сориано
Главный тренер
Иманол Альгуасиль
Статистика матча Вальядолид - Реал Сосьедад
4
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
Вальядолид
Испания. Сегунда, 16 тур
Вальядолид
- : -
28.11.2026
Реал Сосьедад Б
Испания. Сегунда, 15 тур
Сельта (Б)
1 : 1
22.11.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 14 тур
Вальядолид
0 : 1
14.11.2026
Кастельон
Испания. Сегунда, 13 тур
Спортинг
1 : 2
08.11.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 12 тур
Вальядолид
4 : 3
02.11.2026
Леганес
Испания. Сегунда, 11 тур
Гранада
2 : 1
23.10.2026
Вальядолид
Реал Сосьедад
Лига Европы, 5 тур
Кристал Пэлас
- : -
26.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 13 тур
Расинг
3 : 2
22.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 12 тур
Реал Сосьедад
1 : 0
08.11.2026
Райо Вальекано
Лига Европы, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
05.11.2026
Лион
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Реал Сосьедад
2 : 1
25.10.2026
Леванте
Информация о матче
Главный судья:
Марио Мелеро Лопес
(Малага)
Стадион:
Хосе Соррилья
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