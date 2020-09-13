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Расписание матчей
Норвегия. Элитсериен
Стремсгодсет - Русенборг
Стремсгодсет - Русенборг: обзор матча 13 сентября 2020
Стремсгодсет
13.09.2020, воскресенье, 19:00
Норвегия. Элитсериен, 17 тур
3 : 3
Завершен
Русенборг
16'
Л. Салвесен
18'
Л. Салвесен
60'
Й. Хове
22'
Т. Бервен
85'
П. Скьельбред
88'
К. Хольс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Стремсгодсет - Русенборг
Замена
M. Molvadgaard
️️️️
Л. Салвесен
90'
+3
88'
ГОЛ! 3:3!
К. Хольс
85'
ГОЛ! 3:2!
П. Скьельбред
Замена
Х. Стеневик
️️️️
K. Tokstad
80'
74'
Замена
Э. Сейде
️️️️
S. Adegbenro
74'
Замена
Э. Тагсет
️️️️
А. Конрадсен
61'
Замена
Д. Исламович
️️️️
Т. Бервен
ГОЛ! 3:1!
Й. Хове
60'
56'
Замена
К. Хольс
️️️️
К. Закариассен
Желтая карточка
N. Gunnarsson
34'
Желтая карточка
Л. Вильсвик
31'
22'
ГОЛ! 2:1!
Т. Бервен
ГОЛ! 2:0!
Л. Салвесен
Пас отдал
М. Майгаард
18'
ГОЛ! 1:0!
Л. Салвесен
Пас отдал
Й. Хове
16'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Стремсгодсет
16
Вильяр Михра
ВР
26
Ларс Вильсвик
ЦЗ
3
Сондре-Фоснаэсс Ханссен
ЦЗ
2
Николас Микельсон
ПЗ
18
Джек Ипалибо
ОП
8
Йохан Хове
ЦП
14
Мозес Мава
ЦФ
23
Niklas Gunnarsson
ЦФ
20
Миккель Майгаард
ЦФ
11
Kristoffer Tokstad
ЦФ
15
Ларс-Йорген Салвесен
ЦФ
Главный тренер
Тор-Оле Скуллеруд
Русенборг
1
Андре Хансен
ВР
29
Эрленд Даль Рейтан
ЦЗ
4
Торе Региниуссен
ЦЗ
3
Эвен Ховланд
ЦЗ
6
Вегар Хеденстад
ЦЗ
16
Кристоффер Закариассен
ЦП
5
Пер-Сильян Скьельбред
ЦП
16
Андерс Конрадсен
ЦП
23
Гьермунд Осен
ЦП
19
Торгейр Бервен
ЦФ
24
Samuel Adegbenro
ЦФ
Стремсгодсет
40
Мортен Саэтра
ВР
8
Тобиас-Фьелд Гулликсен
ЛВ
8
Крешник Красники
ЦП
18
Халльдор Стеневик
ПВ
9
Marcus Molvadgaard
ЦФ
80
Andreas Rosendal Nyhagen
ЦФ
51
Aleksander Biermann Stenseth
ЦФ
64
Sebastian Pop
ЦФ
58
Simen Hammershaug
ЦФ
Русенборг
1
Юлиан Лунд
ВР
71
Густав Вальсвик
ЦЗ
20
Эдвард Тагсет
ЦП
17
Filip Brattbakk
ЦФ
19
Карло Хольс
ЦФ
9
Дино Исламович
ЦФ
35
Эмиль Сейде
ЦФ
3-1-1-5
16
Михра
26
Вильсвик
3
Ханссен
2
Микельсон
18
Ипалибо
8
Хове
23
15
Салвесен
11
20
Майгаард
14
Мава
4-4-2
1
Хансен
4
Региниуссен
3
Ховланд
6
Хеденстад
29
Рейтан
5
Скьельбред
16
Конрадсен
23
Осен
16
Закариассен
24
19
Бервен
15
Салвесен
9
9
15
Салвесен
11
18
Стеневик
18
Стеневик
11
16
Конрадсен
20
Тагсет
20
Тагсет
16
Конрадсен
16
Закариассен
19
Хольс
19
Хольс
16
Закариассен
19
Бервен
9
Исламович
9
Исламович
19
Бервен
24
35
Сейде
35
Сейде
24
Остались в запасе
Стремсгодсет
Русенборг
40
Мортен Саэтра
ВР
80
Andreas Rosendal Nyhagen
ЦФ
8
Крешник Красники
ЦП
51
Aleksander Biermann Stenseth
ЦФ
8
Тобиас-Фьелд Гулликсен
ЛВ
64
Sebastian Pop
ЦФ
58
Simen Hammershaug
ЦФ
Главный тренер
Тор-Оле Скуллеруд
1
Юлиан Лунд
ВР
17
Filip Brattbakk
ЦФ
71
Густав Вальсвик
ЦЗ
Остались в запасе
40
Мортен Саэтра
ВР
80
Andreas Rosendal Nyhagen
ЦФ
8
Крешник Красники
ЦП
51
Aleksander Biermann Stenseth
ЦФ
8
Тобиас-Фьелд Гулликсен
ЛВ
64
Sebastian Pop
ЦФ
58
Simen Hammershaug
ЦФ
Остались в запасе
1
Юлиан Лунд
ВР
17
Filip Brattbakk
ЦФ
71
Густав Вальсвик
ЦЗ
Главный тренер
Тор-Оле Скуллеруд
Статистика матча Стремсгодсет - Русенборг
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Стремсгодсет
Норвегия. Элитсериен, 30 тур
Русенборг
6 : 0
30.11.2025
Стремсгодсет
Норвегия. Элитсериен, 29 тур
Стремсгодсет
2 : 6
22.11.2025
Сандефьорд
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Кристиансунд
2 : 1
09.11.2025
Стремсгодсет
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Стремсгодсет
1 : 2
02.11.2025
Викинг
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Волеренга
2 : 1
26.10.2025
Стремсгодсет
Русенборг
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Русенборг
- : -
28.11.2026
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Олесунн
2 : 2
22.11.2026
Русенборг
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Русенборг
4 : 1
07.11.2026
Старт
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Фредрикстад
0 : 3
31.10.2026
Русенборг
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
ХамКам
0 : 3
24.10.2026
Русенборг
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Сарпсборг 08
0 : 3
18.10.2026
Русенборг
Информация о матче
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