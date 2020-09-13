Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Австрия. Бундеслига
Санкт-Пельтен - Штурм
Санкт-Пельтен - Штурм: обзор матча 13 сентября 2020
Санкт-Пельтен
13.09.2020, воскресенье, 15:30
Австрия. Бундеслига, 1 тур
0 : 0
Завершен
Штурм
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Санкт-Пельтен - Штурм
Замена
N. Meister
️️️️
G. Davies
84'
83'
Желтая карточка
Л. Ягер
78'
Замена
Ф. Хуспек
️️️️
К. Фрайсенбихлер
76'
Желтая карточка
К. Фрайсенбихлер
Желтая карточка
D. Schutz
65'
65'
Замена
И. Любич
️️️️
О. Китеишвили
65'
Замена
А. Кюн
️️️️
Я. Яншер
Желтая карточка
А. Шмидт
63'
Замена
D. Schutz
️️️️
D. Luxbacher
46'
38'
Желтая карточка
Г. Вютрих
Желтая карточка
P. Pokorný
37'
Желтая карточка
D. Luxbacher
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Санкт-Пельтен
1
Christoph Riegler
ВР
17
Ахмет Мухамедбегович
ЦЗ
33
Luan
ЦЗ
5
Майкл Блауэнштайнер
ПЗ
44
Kofi Schulz
ЦП
0
G. Davies
ЦП
10
Роберт Любичич
ЦП
3
Peter Pokorný
ЦФ
13
Александер Шмидт
ЦФ
10
Daniel Luxbacher
ЦФ
Штурм
28
Йорг Зибенхандль
ВР
5
Грегори Вютрих
ЦЗ
4
Йон Горенц-Станкович
ЦЗ
8
Отар Китеишвили
ЦП
25
Сандро Инголич
ЦП
44
Амаду Данте
ЦП
25
Стефан Хирлендер
ЦП
17
Лукас Ягер
ЦП
89
Якоб Яншер
ЦП
9
Беким Балай
ЦФ
30
Кевин Фрайсенбихлер
ЦФ
Главный тренер
Хайко Фогель
Санкт-Пельтен
15
Michael Steinwender
ЦЗ
20
Daniel Schutz
ЦП
14
Christoph Halper
ЦП
12
Marcel Tanzmayr
ЦФ
13
Armin Gremsl
ЦФ
15
Manuel Maranda
ЦФ
0
N. Meister
ЦФ
Штурм
33
Тобиас Шютценауэр
ВР
35
Никлас Гейрхофер
ЦЗ
8
Тобиас Кох
ОП
77
Иван Любич
ЦП
18
Филипп Хуспек
ЦП
15
Sebastian Zettl
ЦФ
30
Андреас Кюн
ЦФ
3-3-3
1
17
Мухамедбегович
33
5
Блауэнштайнер
44
0
10
Любичич
10
13
Шмидт
3
2-5-1-2
28
Зибенхандль
5
Вютрих
4
Горенц-Станкович
25
Инголич
25
Хирлендер
17
Ягер
89
Яншер
44
Данте
8
Китеишвили
30
Фрайсенбихлер
9
Балай
10
20
20
10
0
0
0
0
8
Китеишвили
77
Любич
77
Любич
8
Китеишвили
30
Фрайсенбихлер
18
Хуспек
18
Хуспек
30
Фрайсенбихлер
89
Яншер
30
Кюн
30
Кюн
89
Яншер
Остались в запасе
Санкт-Пельтен
Штурм
12
Marcel Tanzmayr
ЦФ
13
Armin Gremsl
ЦФ
15
Manuel Maranda
ЦФ
15
Michael Steinwender
ЦЗ
14
Christoph Halper
ЦП
8
Тобиас Кох
ОП
15
Sebastian Zettl
ЦФ
33
Тобиас Шютценауэр
ВР
35
Никлас Гейрхофер
ЦЗ
Главный тренер
Хайко Фогель
Остались в запасе
12
Marcel Tanzmayr
ЦФ
13
Armin Gremsl
ЦФ
15
Manuel Maranda
ЦФ
15
Michael Steinwender
ЦЗ
14
Christoph Halper
ЦП
Остались в запасе
8
Тобиас Кох
ОП
15
Sebastian Zettl
ЦФ
33
Тобиас Шютценауэр
ВР
35
Никлас Гейрхофер
ЦЗ
Главный тренер
Хайко Фогель
Статистика матча Санкт-Пельтен - Штурм
4
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Санкт-Пельтен
Австрия. Бундеслига
Санкт-Пельтен
0 : 1
29.05.2021
Аустрия К
Австрия. Бундеслига
Аустрия К
4 : 0
26.05.2021
Санкт-Пельтен
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Санкт-Пельтен
0 : 1
21.05.2021
Хартберг
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Аустрия
2 : 1
15.05.2021
Санкт-Пельтен
Австрия. Бундеслига, 8 тур
Санкт-Пельтен
3 : 3
11.05.2021
Альтах
Штурм
Лига Европы, 5 тур
Хоффенхайм
- : -
26.11.2026
Штурм
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Альтах
1 : 0
22.11.2026
Штурм
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Штурм
3 : 4
08.11.2026
Зальцбург
Лига Европы, 4 тур
Штурм
2 : 3
05.11.2026
Целе
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Вольфсберг
1 : 1
01.11.2026
Штурм
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Штурм
2 : 2
25.10.2026
Рид
Информация о матче
Стадион:
Меркур Арена
Новости команд
Все
Санкт-Пельтен
Штурм
«Штурм» – «Целе»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Европы: шансы «Штурма» и «Целе» на победу в матче 4 тура
4 ноября
Лига Европы. «Ювентус» потерял очки и другие результаты
22 октября
1
«Штурм» – «Марсель»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 октября 2026
22 октября
Лига Европы: шансы «Штурма» и «Марселя» на победу в матче 3-го тура
21 октября
Товарищеский матч. «Рубин» потерпел четвертое поражение подряд, играя в большинстве
2024.02.09 17:59
2
«Штурм» – «Целе»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Европы: шансы «Штурма» и «Целе» на победу в матче 4 тура
4 ноября
Лига Европы. «Ювентус» потерял очки и другие результаты
22 октября
1
«Штурм» – «Марсель»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 октября 2026
22 октября
Лига Европы: шансы «Штурма» и «Марселя» на победу в матче 3-го тура
21 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+