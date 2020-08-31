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    Расписание матчей 31-08-2020

    июль 2020
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2
    август 2020
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6
    сентябрь 2020
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4
    Предыдущий день Следующий день
    Бразилия. Серия А 2020, 6 тур
    31 августа, понедельник
    00:01
    Атлетико Гойяненсе
    0:2
    Сеара
    Матч завершен
    США. МЛС 2020, группа e
    31 августа, понедельник
    03:30
    Нэшвилл
    1:0
    Интер
    Матч завершен
    31 августа, понедельник
    05:00
    Сиэтл
    3:1
    Лос-Анджелес
    Матч завершен
    Россия. ПФЛ. Группа 1 (2020/2021), 4 тур
    31 августа, понедельник
    14:00
    Интер
    1:2
    Форте
    Матч завершен
    Россия. ФНЛ (2020/2021), 6 тур
    31 августа, понедельник
    18:00
    Чайка
    2:1
    Факел
    Матч завершен
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