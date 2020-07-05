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    Расписание матчей 05-07-2020

    июнь 2020
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5
    июль 2020
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2
    август 2020
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6
    Предыдущий день Следующий день
    Англия. Чемпионшип (2019/2020), 41 тур
    5 июля, воскресенье
    14:00
    Суонси
    2:1
    Шеффилд Уэнсдэй
    Матч завершен
    5 июля, воскресенье
    16:00
    Мидлсбро
    0:1
    Куинз Парк Рейнджерс
    Матч завершен
    5 июля, воскресенье
    17:00
    Вест Бромвич
    4:2
    Халл Сити
    Матч завершен
    Англия. Премьер-лига (2019/2020), 33 тур
    5 июля, воскресенье
    14:00
    Бернли
    1:1
    Шеффилд Юнайтед
    Матч завершен
    5 июля, воскресенье
    16:15
    Ньюкасл
    2:2
    Вест Хэм
    Матч завершен
    5 июля, воскресенье
    18:30
    Ливерпуль
    2:0
    Астон Вилла
    Матч завершен
    5 июля, воскресенье
    21:00
    Саутгемптон
    1:0
    Манчестер Сити
    Матч завершен
    Испания. Примера (2019/2020), 34 тур
    5 июля, воскресенье
    15:00
    Атлетик
    0:1
    Реал
    Матч завершен
    5 июля, воскресенье
    18:00
    Эспаньол
    0:1
    Леганес
    Матч завершен
    5 июля, воскресенье
    20:30
    Осасуна
    0:0
    Хетафе
    Матч завершен
    5 июля, воскресенье
    23:00
    Вильярреал
    1:4
    Барселона
    Матч завершен
    Дания. Суперлига (2019/2020), 5 тур, группа A
    5 июля, воскресенье
    15:00
    Нордшелланд
    0:1
    Мидтьюлланд
    Матч завершен
    5 июля, воскресенье
    19:00
    Ольборг
    2:0
    Брондбю
    Матч завершен
    5 июля, воскресенье
    21:00
    Орхус
    1:0
    Копенгаген
    Матч завершен
    Белоруссия. Высшая лига 2020, 16 тур
    5 июля, воскресенье
    16:00
    Минск
    2:2
    Белшина
    Матч завершен
    5 июля, воскресенье
    18:00
    Торпедо-БелАЗ
    1:4
    Шахтер
    Матч завершен
    5 июля, воскресенье
    20:00
    Рух
    1:0
    Динамо
    Матч завершен
    Россия. Премьер-лига (2019/2020), 26 тур
    5 июля, воскресенье
    16:30
    Уфа
    1:1
    Урал
    Матч завершен
    5 июля, воскресенье
    18:30
    Рубин
    1:0
    Оренбург
    Матч завершен
    5 июля, воскресенье
    20:30
    Краснодар
    2:4
    Зенит
    Матч завершен
    Украина. Премьер-лига (2019/2020), 7 тур, группа A
    5 июля, воскресенье
    17:00
    Десна
    5:1
    Колос
    Матч завершен
    5 июля, воскресенье
    19:30
    Заря
    2:2
    Александрия
    Матч завершен
    Швейцария. Суперлига (2019/2020), 28 тур
    5 июля, воскресенье
    17:00
    Люцерн
    3:0
    Тун
    Матч завершен
    5 июля, воскресенье
    17:00
    Санкт-Галлен
    2:1
    Сьон
    Матч завершен
    5 июля, воскресенье
    17:00
    Янг Бойз
    3:0
    Лугано
    Матч завершен
    Дания. Суперлига (2019/2020), 5 тур, группа C
    5 июля, воскресенье
    17:00
    Хобро
    2:3
    Рандерс
    Матч завершен
    Австрия. Бундеслига (2019/2020), 10 тур, группа A
    5 июля, воскресенье
    18:00
    ЛАСК
    0:3
    Зальцбург
    Матч завершен
    5 июля, воскресенье
    18:00
    Вольфсберг
    3:1
    Рапид
    Матч завершен
    5 июля, воскресенье
    18:00
    Штурм
    1:4
    Хартберг
    Матч завершен
    Чехия. Синот Лига (2019/2020), 4 тур
    5 июля, воскресенье
    18:00
    Слован
    1:3
    Славия
    Матч завершен
    5 июля, воскресенье
    18:00
    Баник
    0:0
    Виктория
    Матч завершен
    5 июля, воскресенье
    18:00
    Спарта
    3:0
    Яблонец
    Матч завершен
    Италия. Серия А (2019/2020), 30 тур
    5 июля, воскресенье
    18:15
    Интер
    1:2
    Болонья
    Матч завершен
    5 июля, воскресенье
    20:30
    Кальяри
    0:1
    Аталанта
    Матч завершен
    5 июля, воскресенье
    20:30
    Парма
    1:2
    Фиорентина
    Матч завершен
    5 июля, воскресенье
    20:30
    Брешиа
    2:0
    Верона
    Матч завершен
    5 июля, воскресенье
    20:30
    Сампдория
    3:0
    СПАЛ
    Матч завершен
    5 июля, воскресенье
    20:30
    Удинезе
    2:2
    Дженоа
    Матч завершен
    5 июля, воскресенье
    22:45
    Наполи
    2:1
    Рома
    Матч завершен
    Турция. Суперлига (2019/2020), 30 тур
    5 июля, воскресенье
    18:30
    Касымпаша
    0:0
    Сивасспор
    Матч завершен
    5 июля, воскресенье
    21:00
    Коньяспор
    1:0
    Ризеспор
    Матч завершен
    5 июля, воскресенье
    21:00
    Галатасарай
    1:3
    Трабзонспор
    Матч завершен
    Норвегия. Элитсериен 2020, 6 тур
    5 июля, воскресенье
    19:00
    Буде-Глимт
    5:0
    Бранн
    Матч завершен
    5 июля, воскресенье
    19:00
    Мольде
    2:1
    Мьёндален
    Матч завершен
    5 июля, воскресенье
    19:00
    Сандефьорд
    0:3
    Сарпсборг 08
    Матч завершен
    5 июля, воскресенье
    19:00
    Стремсгодсет
    2:2
    Кристиансунн
    Матч завершен
    5 июля, воскресенье
    19:00
    Одд
    0:0
    Хаугесунд
    Матч завершен
    5 июля, воскресенье
    21:30
    Стабек
    0:3
    Русенборг
    Матч завершен
    Португалия. Примейра (2019/2020), 30 тур
    5 июля, воскресенье
    19:00
    Жил Висенте
    1:0
    Риу Аве
    Матч завершен
    5 июля, воскресенье
    21:15
    Тондела
    0:1
    Фамаликан
    Матч завершен
    5 июля, воскресенье
    23:30
    Порту
    5:0
    Белененсеш
    Матч завершен
    Греция. Суперлига (2019/2020), 6 тур
    5 июля, воскресенье
    19:15
    Арис
    1:4
    АЕК
    Матч завершен
    5 июля, воскресенье
    21:30
    Панатинаикос
    0:0
    Олимпиакос
    Матч завершен
    Украина. Премьер-лига (2019/2020), 7 тур, группа B
    5 июля, воскресенье
    19:30
    Олимпик
    0:2
    Днепр-1
    Матч завершен
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