июнь 2020
июль 2020
Англия. Чемпионшип (2019/2020), 41 тур
5 июля, воскресенье
14:00
Матч завершен
5 июля, воскресенье
16:00
Матч завершен
5 июля, воскресенье
17:00
Матч завершен
Англия. Премьер-лига (2019/2020), 33 тур
5 июля, воскресенье
14:00
Матч завершен
5 июля, воскресенье
18:30
Матч завершен
5 июля, воскресенье
21:00
Матч завершен
Испания. Примера (2019/2020), 34 тур
Дания. Суперлига (2019/2020), 5 тур, группа A
5 июля, воскресенье
15:00
Матч завершен
5 июля, воскресенье
21:00
Матч завершен
Белоруссия. Высшая лига 2020, 16 тур
Россия. Премьер-лига (2019/2020), 26 тур
Украина. Премьер-лига (2019/2020), 7 тур, группа A
Швейцария. Суперлига (2019/2020), 28 тур
Дания. Суперлига (2019/2020), 5 тур, группа C
Австрия. Бундеслига (2019/2020), 10 тур, группа A
Чехия. Синот Лига (2019/2020), 4 тур
Италия. Серия А (2019/2020), 30 тур
5 июля, воскресенье
20:30
Матч завершен
Турция. Суперлига (2019/2020), 30 тур
5 июля, воскресенье
21:00
Матч завершен
Норвегия. Элитсериен 2020, 6 тур
5 июля, воскресенье
19:00
Матч завершен
5 июля, воскресенье
19:00
Матч завершен
5 июля, воскресенье
19:00
Матч завершен
Португалия. Примейра (2019/2020), 30 тур
5 июля, воскресенье
19:00
Матч завершен
5 июля, воскресенье
23:30
Матч завершен
Греция. Суперлига (2019/2020), 6 тур
5 июля, воскресенье
21:30
Матч завершен
Украина. Премьер-лига (2019/2020), 7 тур, группа B