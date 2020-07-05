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Расписание матчей
Греция. Суперлига
Арис - АЕК
Арис - АЕК: обзор матча 05 июля 2020
Арис
05.07.2020, воскресенье, 19:15
Греция. Суперлига, 6 тур
1 : 4
Завершен
АЕК
29'
Б. Гама
24'
Н. Оливейра
52'
Н. Оливейра
62'
А. Симойш
85'
Д. Шиманьски
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Арис - АЕК
85'
ГОЛ! 1:4!
Д. Шиманьски
Пас отдал
Паулиньо
81'
Замена
А. Шабанадзович
️️️️
А. Симойш
81'
Замена
М. Оиконому
️️️️
Д. Чигринский
Замена
P. Bakoutsis
️️️️
L. Sasha
76'
73'
Замена
Д. Шиманьски
️️️️
П. Манталос
73'
Замена
С. Араухо
️️️️
Н. Оливейра
62'
ГОЛ! 1:3!
А. Симойш
Пас отдал
Н. Крстичич
61'
Замена
Х. Албанис
️️️️
Д. Верде
55'
Желтая карточка
Э. Лопеш
Желтая карточка
Х. Матилья
55'
52'
ГОЛ! 1:2!
Н. Оливейра
Пас отдал
М. Ливайя
ГОЛ! 1:1!
Б. Гама
Пас отдал
Х. Матилья
29'
24'
ГОЛ! 0:1!
Н. Оливейра
7'
Желтая карточка
Паулиньо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Арис
23
Хулиан
ВР
3
MihÃ¡ly Korhut
ЦЗ
31
Линдсей Роуз
ЦЗ
5
Georgios Delizisis
ЦЗ
2
Petros Bagalianis
ЦЗ
7
Даниэль Мансини
ЦП
16
Бруно Гама
ЦП
10
Николас Мартинес
ЦП
8
Хавьер Матилья
ЦП
88
Lucas Sasha
ЦП
9
Dimitrios Diamantopoulos
ЦФ
Главный тренер
Сулис Пападопулос
АЕК
1
Василиос Баркас
ВР
22
Элдер Лопеш
ЦЗ
4
Стратос Сварнас
ЦЗ
19
Дмитрий Чигринский
ЦЗ
27
Паулиньо
ЦЗ
8
Андре Симойш
ЦП
20
Петрос Манталос
ЦП
7
Ненад Крстичич
ЦП
7
Нельсон Оливейра
ЦФ
10
Даниэле Верде
ЦФ
10
Марко Ливайя
ЦФ
Главный тренер
Массимо Каррера
Арис
98
Fabian Ehmann
ВР
38
Petros Bakoutsis
ЦП
29
Panagiotis Tsagalidis
ЦФ
АЕК
16
Панайотис Цинтотас
ВР
15
Жига Лаци
ЦЗ
2
Михалис Бакакис
ЦЗ
6
Мариос Оиконому
ЦЗ
5
Анель Шабанадзович
ЦП
4
Дамьян Шиманьски
ЦП
53
Теодосис Махерас
ЦФ
19
Христос Албанис
ЦФ
21
Серхио Араухо
ЦФ
4-5-1
23
Хулиан
3
5
2
31
Роуз
16
Гама
10
Мартинес
8
Матилья
88
7
Мансини
9
4-3-3
1
Баркас
4
Сварнас
19
Чигринский
27
Паулиньо
22
Лопеш
8
Симойш
20
Манталос
7
Крстичич
10
Ливайя
10
Верде
7
Оливейра
88
38
38
88
19
Чигринский
6
Оиконому
6
Оиконому
19
Чигринский
8
Симойш
5
Шабанадзович
5
Шабанадзович
8
Симойш
20
Манталос
4
Шиманьски
4
Шиманьски
20
Манталос
10
Верде
19
Албанис
19
Албанис
10
Верде
7
Оливейра
21
Араухо
21
Араухо
7
Оливейра
Остались в запасе
Арис
АЕК
29
Panagiotis Tsagalidis
ЦФ
98
Fabian Ehmann
ВР
Главный тренер
Сулис Пападопулос
15
Жига Лаци
ЦЗ
16
Панайотис Цинтотас
ВР
2
Михалис Бакакис
ЦЗ
53
Теодосис Махерас
ЦФ
Главный тренер
Массимо Каррера
Остались в запасе
29
Panagiotis Tsagalidis
ЦФ
98
Fabian Ehmann
ВР
Остались в запасе
15
Жига Лаци
ЦЗ
16
Панайотис Цинтотас
ВР
2
Михалис Бакакис
ЦЗ
53
Теодосис Махерас
ЦФ
Главный тренер
Сулис Пападопулос
Главный тренер
Массимо Каррера
Статистика матча Арис - АЕК
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Арис
Греция. Суперлига, 11 тур
Астерас
0 : 0
23.11.2026
Арис
Греция. Суперлига, 10 тур
Арис
3 : 0
07.11.2026
Панетоликос
Греция. Суперлига, 9 тур
Левадиакос
3 : 0
01.11.2026
Арис
Греция. Суперлига, 8 тур
Арис
3 : 1
25.10.2026
Атромитос
Греция. Суперлига, 7 тур
Кифисиас
1 : 2
18.10.2026
Арис
Греция. Суперлига, 6 тур
Арис
3 : 2
11.10.2026
Волос
АЕК
Лига чемпионов, Общий этап
Комо
- : -
24.11.2026
АЕК
Греция. Суперлига, 11 тур
Каламата
0 : 1
21.11.2026
АЕК
Греция. Суперлига, 10 тур
АЕК
2 : 1
08.11.2026
Левадиакос
Лига чемпионов, Общий этап
АЕК
2 : 3
04.11.2026
Реал
Греция. Суперлига, 9 тур
Панатинаикос
2 : 0
01.11.2026
АЕК
Греция. Суперлига, 8 тур
АЕК
5 : 0
24.10.2026
Панетоликос
Информация о матче
Стадион:
Клеантис Викелидис
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