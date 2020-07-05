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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Вест Бромвич - Халл Сити
Вест Бромвич - Халл Сити: обзор матча 05 июля 2020
Вест Бромвич
05.07.2020, воскресенье, 17:00
Англия. Чемпионшип, 41 тур
4 : 2
Завершен
Халл Сити
4'
Ч. Остин
37'
А. Хегази
49'
К. Гросицки
76'
Г. Диангана
24'
K. Stewart
48'
M. Wilks
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вест Бромвич - Халл Сити
90'
+3
Замена
J. Scott
️️️️
Д. Тораль
Вторая желтая
А. Хегази
90'
+2
79'
Желтая карточка
Д. Тораль
Желтая карточка
К. Бартли
78'
ГОЛ! 4:2!
Г. Диангана
Пас отдал
Д. Ливермор
76'
73'
Замена
D. Batty
️️️️
K. Stewart
Замена
C. Brunt
️️️️
Ф. Кровинович
72'
Замена
Г. Диангана
️️️️
Р. Харпер
72'
66'
Замена
Т. Ивс
️️️️
Д. Магеннис
Замена
Х. Робсон-Кану
️️️️
Ч. Остин
62'
Замена
Д. Ливермор
️️️️
Р. Сойерс
62'
ГОЛ! 3:2!
К. Гросицки
Пас отдал
М. Перейра
49'
48'
ГОЛ! 2:2!
M. Wilks
Пас отдал
Л. Лопеш
ГОЛ! 2:1!
А. Хегази
Пас отдал
М. Перейра
37'
Замена
К. Таунсенд
️️️️
К. Гиббс
36'
24'
ГОЛ! 1:1!
K. Stewart
Желтая карточка
А. Хегази
12'
ГОЛ! 1:0!
Ч. Остин
Пас отдал
М. Перейра
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вест Бромвич
26
Сэм Джонстон
ВР
3
Киран Гиббс
ЛЗ
26
Ахмед Хегази
ЦЗ
26
Дара О'Ши
ЦЗ
5
Кайл Бартли
ЦЗ
11
Камил Гросицки
ЛП
14
Роман Сойерс
ЦП
10
Филип Кровинович
ЦП
45
Реким Харпер
ЦП
10
Матеус Перейра
АП
32
Чарли Остин
ЦФ
Главный тренер
Славен Билич
Халл Сити
25
Джордж Лонг
ВР
30
Jordy de Wijs
ЦЗ
28
Мэттью Пеннингтон
ЦЗ
32
Рис Бурк
ЦЗ
14
Мартин Самуэльсен
ЦП
21
Джон Тораль
ЦП
10
Джордж Хонимэн
ЦП
12
Mallik Wilks
ЦП
6
Kevin Stewart
ЦП
22
Леонарду Лопеш
ЦП
9
Джош Магеннис
ЦФ
Главный тренер
Сергей Якирович
Вест Бромвич
31
Джонатан Бонд
ВР
6
Семи Аджайи
ЦЗ
2
Дарнелл Ферлонг
ЦЗ
22
Конор Таунсенд
ЦЗ
8
Джейк Ливермор
ОП
11
Chris Brunt
ЦП
19
Грэйди Диангана
ЦП
4
Хол Робсон-Кану
ЦФ
47
Каллум Робинсон
ЦФ
Халл Сити
13
Мэтт Ингрэм
ВР
2
Angus MacDonald
ЦЗ
15
Шон МакЛафлин
ЦЗ
17
Райан Тафазолли
ЦЗ
23
Кин Льюис-Поттер
ЛВ
18
Daniel Batty
ЦП
39
Том Ивс
ЦФ
14
James Scott
ЦФ
4-4-1-1
26
Джонстон
3
Гиббс
26
О'Ши
5
Бартли
26
Хегази
11
Гросицки
10
Кровинович
45
Харпер
14
Сойерс
10
Перейра
32
Остин
3-5-1-1
25
Лонг
30
28
Пеннингтон
32
Бурк
21
Тораль
12
6
22
Лопеш
10
Хонимэн
14
Самуэльсен
9
Магеннис
3
Гиббс
22
Таунсенд
22
Таунсенд
3
Гиббс
14
Сойерс
8
Ливермор
8
Ливермор
14
Сойерс
10
Кровинович
11
11
10
Кровинович
45
Харпер
19
Диангана
19
Диангана
45
Харпер
32
Остин
4
Робсон-Кану
4
Робсон-Кану
32
Остин
6
18
18
6
9
Магеннис
39
Ивс
39
Ивс
9
Магеннис
21
Тораль
14
14
21
Тораль
Остались в запасе
Вест Бромвич
Халл Сити
31
Джонатан Бонд
ВР
6
Семи Аджайи
ЦЗ
2
Дарнелл Ферлонг
ЦЗ
47
Каллум Робинсон
ЦФ
Главный тренер
Славен Билич
13
Мэтт Ингрэм
ВР
2
Angus MacDonald
ЦЗ
15
Шон МакЛафлин
ЦЗ
17
Райан Тафазолли
ЦЗ
23
Кин Льюис-Поттер
ЛВ
Главный тренер
Сергей Якирович
Остались в запасе
31
Джонатан Бонд
ВР
6
Семи Аджайи
ЦЗ
2
Дарнелл Ферлонг
ЦЗ
47
Каллум Робинсон
ЦФ
Остались в запасе
13
Мэтт Ингрэм
ВР
2
Angus MacDonald
ЦЗ
15
Шон МакЛафлин
ЦЗ
17
Райан Тафазолли
ЦЗ
23
Кин Льюис-Поттер
ЛВ
Главный тренер
Славен Билич
Главный тренер
Сергей Якирович
Статистика матча Вест Бромвич - Халл Сити
2
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Болтон
- : -
25.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Суонси
2 : 2
21.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Вест Бромвич
3 : 0
07.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Вест Бромвич
1 : 1
03.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Престон
1 : 1
24.10.2026
Вест Бромвич
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Кристал Пэлас
- : -
29.11.2026
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Халл Сити
2 : 0
22.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Халл Сити
2 : 2
31.10.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Халл Сити
1 : 1
25.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Фулхэм
1 : 0
17.10.2026
Халл Сити
Информация о матче
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